Iturralde: “El Partido Nacional nombra a quien quiere donde quiere, de ninguna manera va a aceptar pedirle la venia a otro partido”

El nombramiento del excandidato blanco a intendente de Salto, Carlos Albisu, como presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sigue generando polémica. Esta semana el expresidente Julio María Sanguinetti se refirió al tema en Radio Carve, acusando al gobierno de haber actuado “con parcialidad” en las elecciones departamentales, en favor del Partido Nacional (PN). Iturralde fue enfático al decir que el partido que dirige no necesita pedirle autorización a otro miembro de la coalición para nombrar a nadie. Por otra parte, analizó los resultados electorales y explicó por qué los nacionalistas no votaron el desafuero de Manini Ríos.

-¿Qué evaluación hace sobre los resultados de las elecciones departamentales?

-Todavía no tenemos los números definitivos, pero sí podemos decir que aumentamos la cantidad de alcaldías, de intendencias, de concejales, de ediles. Desde todo punto de vista ha sido muy relevante. En Montevideo también obtuvimos más votos y pasamos a controlar la alcaldía de uno de los barrios importantes del “Montevideo olvidado”, donde hay más pobreza.

Por supuesto que peleamos por los 19 departamentos, pero ya sabíamos que había tres donde prácticamente iba a ser muy difícil ganar: en Canelones y Rivera ya sabíamos que no y en Montevideo teníamos una luz de esperanza. Igualmente, allí votamos mucho mejor, con una candidata nueva que se fue instalando en poco tiempo en forma muy importante.

-Sanguinetti dijo el martes a Radio Carve que él tenía intenciones de formar la coalición también en el Interior, pero no tuvo suerte. ¿Faltó organización? ¿Hubiera sido bueno poder concretar eso en otros departamentos?

-Sin duda faltó y tenemos que esforzarnos en las próximas elecciones. No solo el Dr. Sanguinetti, sino que muchos de nosotros dialogamos con una cantidad de dirigentes colorados intentando solucionar este tema.

-¿Por qué no se pudo?

-Acá hay un problema de ingeniería institucional, dado que la Constitución, a quienes participaron en la interna, no les permite ser candidatos por otro partido, por lo cual te quedan proscriptos muchos dirigentes, a menos que no los utilices en las primarias.

En Salto y en Rivera debimos haberlo hecho de mejor manera, pero a veces las cosas se dan o no. Acá los problemas no son ni con Cabildo Abierto (CA) ni con el Partido Independiente (PI), son entre dirigentes de los partidos históricos. Precisamos que se pongan de acuerdo las dos partes, no alcanza con decir “ustedes me tendrían que haber apoyado a mí”. Yo he escuchado decir que debimos haber apoyado al Partido Colorado (PC), pero sacamos casi el doble (en Salto). ¿Por qué no fue al revés?

-¿El PC debió haber apoyado al PN en Salto?

-Yo no digo que el PC nos debió haber apoyado a nosotros, lo que digo es que tendríamos que haber convergido en un marco que nos permitiera votar en conjunto. Eso tenemos que mejorarlo para próximas elecciones.

En la gran mayoría de los lugares se veía que el PN era la opción y muchos ciudadanos de origen colorado votaron derecho al PN. En Rivera sucedió de forma distinta. Paradójicamente, de las cuatro intendencias que pretendíamos recuperar, que eran Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha, donde el Frente Amplio (FA) votó peor fue en Salto, e incluso así ganó.

En el fondo, acusar al PN, que sacó casi el doble de los votos que el PC, de no haber apoyado al PC, es curioso. Es una interpretación singular creer que un partido que casi duplica en votos a otro, no debió presentarse y debió haber apoyado al que salió tercero. Las cosas suelen plantearse al revés: el que está tercero apoya al que va segundo.

-En la misma nota de Carve, Sanguinetti dijo que “el gobierno actuó con parcialidad” en favor del PN, al haber nombrado al excandidato blanco a intendente de Salto, Carlos Albisu, como presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

-Al principal dirigente del PN en Salto se lo nombró para ser presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Bueno sería que tuviéramos que pedir la venia de un partido de la coalición para nombrar a alguien. ¿Tiene derecho de veto? El PN no vetó nunca a ningún dirigente, y vaya que si hubiera querido vetar nombres, podría haber utilizado los argumentos de la mayoría de otro partido para hacerlo.

-¿Se refiere a Julio Luis Sanguinetti, el hijo del expresidente?

-Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. El PN no vetó a nadie de otro partido, incluso nombres que desde adentro del mismo eran vetados por su mayoría. El PN nombra a quien quiere donde quiere, de ninguna manera va a aceptar pedirle la venia a otro partido.

-¿El PN considera como pares dentro de la coalición al resto de los socios?

-El presidente de la República, que es del PN, ha tenido cuidado en la fijación de políticas de consenso dentro de la coalición y nunca le ha tratado de imponer nombres a nadie, pero tampoco acepta que le veten nombres propios. Ha tenido el cuidado de llevar adelante únicamente las propuestas que había pactado y que discutió antes de la elección y no pretende llevarse puesto a nadie.

-¿Sorprendió la votación de CA con respecto a octubre?

-No hemos mirado demasiado los números, pero un partido nuevo siempre tiene dificultad en la consolidación de la votación. También hay que tener en cuenta que una cosa es la votación cuando va a haber una segunda etapa y otra cuando no.

Los ciudadanos votan a aquel que le puede disputar con cierta importancia la hegemonía a la izquierda. Los votantes de CA, por más que sean de CA, van a pensar en el voto útil. Además, en muchos lugares CA fue con el PN o con el PC, por lo cual no lo podemos medir con la misma vara.

-¿Qué opina sobre el desafuero del senador Manini Ríos?

-Nosotros estamos dispuestos a pagar todos los costos políticos que haya que pagar por no haber votado el desafuero de Manini. La Constitución les asigna a los senadores la responsabilidad de analizar una causa judicial y decir si creen que es apropiado el reclamo de la Fiscalía, y en este caso no lo creen.

Como partido tomamos la decisión de acompañar una única opción. Creemos que no se actuó con el mismo criterio con relación al expresidente de la República (Tabaré Vázquez), el exsecretario de la Presidencia (Miguel Ángel Toma) y el senador Manini.

Esto no se trata de conveniencia o de si la gente simpatiza si votamos o dejamos de votar, lo que corresponde hacer es lo que mandata la Constitución, es decir, mirar la causa y, si creemos que es correcto el desafuero, votarlo, y si no, no.

-¿Cómo es la situación actual del intendente reelecto de Colonia, Carlos Moreira, con respecto al PN?

-Igual que antes. La situación de Carlos Moreira fue decidida por los ciudadanos de Colonia, lo eligieron intendente de su departamento una vez más y él votó dentro del lema PN, pero renunció como miembro del partido y no ha hecho ningún planteo para que eso sea modificado.

-¿No va a volver a integrar el partido?

-Si mañana él hace algún planteo se analizará, pero hoy no está arriba de la mesa.

-¿No genera ruido que haya usado el lema después de lo sucedido?

-Laura Raffo es miembro del PN y usó el lema PI.

-Pero para la imagen del partido, habiendo renunciado por los motivos que se hicieron públicos en su momento, ¿no hace ruido que haya usado su lema?

-Desde el punto de vista de la conveniencia política sí, hace ruido porque había renunciado, pero también hace ruido que van tres veces que lo archivan y desarchivan.

Los desarchivos y los reclamos tienen un fuerte ingrediente de intencionalidad política. La exedil del PN, que es la otra protagonista de los audios, que es quien grabó a Moreira, terminó adhiriendo al FA, con lo cual parece claro cuál era la intención. De todos modos, eso no es lo que está en agenda ahora.

-¿Cómo espera que sea la relación entre el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo?

-El equilibrio que va a haber entre el gobierno nacional y el departamental creo que va a ser bueno porque nuestro partido jamás ha discriminado a un gobierno de Montevideo por tener un signo político diferente.

Yo les quiero recordar a los lectores que toda la flota de ómnibus de Montevideo se cambió durante la gestión del Dr. Vázquez en la Intendencia, siendo presidente Lacalle Herrera. Nunca hubo una discriminación de ningún tipo y apuesto a que va a haber un diálogo fluido.

“Llegamos al gobierno pensando que la situación económica era mala y resultó que era malísima”

-¿Cómo ha visto la actuación del gobierno en estos primeros meses?

-Estábamos confiados en que Lacalle Pou podía ser un buen presidente, pero se ha transformado en un gran estadista. Ha venido manejándose en forma excepcional en general y en particular con la pandemia.

Llegamos al gobierno pensando que la situación económica era mala y resultó que era malísima, y encima nos encontramos con la pandemia más importante en lo que va del siglo. Frente a eso, el gobierno ha tenido un manejo muy bueno y ha logrado una interacción entre política y ciencia que nunca se había visto en el país.

Lo que va del gobierno califica con un excelente y podemos aspirar a que siga actuando de la misma manera. Hay cuestiones que hasta se reflejan en la votación, dado que el PN tuvo 130.000 votos más que hace menos de un año.

-¿No es una señal un poco confusa, en esta situación económica compleja y en medio de una pandemia, que se suban los sueldos a presidentes de entes o a directores del Mides?

-Esa ha sido la lectura que ha hecho alguna gente. Eso es un tema que lo tienen que considerar los legisladores.

-¿Usted qué opina?

-Yo soy muy cuidadoso de los ámbitos de decisión. Eso lo tienen que resolver los legisladores. Yo opino desde el partido y no desde lo legislativo.