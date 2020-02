Juan Salgado: “Cuando Ramón Méndez dice que no es viable nuestro proyecto, más seguro estoy de que lo es”

Juan Salgado, presidente de Cutcsa

El presidente de Cutcsa y de la Cámara del Transporte del Uruguay (CTU), Juan Salgado, puso sobre la mesa un proyecto para solucionar el problema de la congestión en el tránsito. Se trata de un carril especial que conecte Tres Cruces con el kilómetro 32, y que al mismo tiempo permita cambiar la matriz energética y poder utilizar ómnibus eléctricos. En diálogo con CRÓNICAS, defendió la iniciativa y fue crítico con las actuales autoridades de la Intendencia de Montevideo que le ponen reparos a la misma.

Por Oscar Cestau | @OCestau

-¿Cuáles son las alternativas para solucionar el problema de la congestión en el tránsito?

-Todas las ciudades tienen el mismo problema: más autos y desorden que calles, entonces están continuamente yendo de atrás buscando soluciones de infraestructura y de movilidad. Yo pertenezco a la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) y en el mundo vemos las experiencias de todos los continentes que han inventado formas de contrarrestar eso. Las ciudades que tienen mucho poder adquisitivo lo hacen por carriles, hacen el monorriel y los carriles elevados, tienen los subtes, no solo porque el suelo se puede adaptar y es fácil, sino porque tienen dinero para hacerlo. También inventaron para muchos países, fundamentalmente latinoamericanos, las canalizaciones, la vía rápida, lo que nosotros vemos en Avenida Italia, por ejemplo, donde se le trata de dar al sistema público un espacio para salir de la congestión del tránsito.

-Para usted, como conocedor del transporte y que está en este negocio hace años, ¿cuál es la opción más viable?

-La menos viable es un tren. La que veo más viable es la que nos permita aprovechar y hacer una segunda movida que es el cambio de la matriz y pasar al ómnibus eléctrico, porque los organismos internacionales afines a ayudar a los movimientos de infraestructura, también están afines a potenciar préstamos importantes y respaldar las energías limpias.

-¿Cuán avanzado está el plan? ¿Cómo se lo imagina? ¿Una parada cada cuántos kilómetros? ¿Qué lugares estratégicos?

-Yo me imagino un proyecto que salga de Tres Cruces y llegue al peaje, al kilómetro 32. Visualizo, por ejemplo, para el centro, una parada en el kilómetro 32, donde se inicia, otra parada en el Hormigón Pinar, otra en Solymar, una en Lagomar, otra en el puente, y en Montevideo quizás una o dos paradas hasta llegar al Hospital de Clínicas y después terminar en Tres Cruces. Para que sea rápido el trayecto tiene que tener menos paradas que las habituales, o sea, no solamente ir por un carril exclusivo, sino además no estar parando y arrancando porque de esa forma pierde la rapidez.

-¿Y una frecuencia?

-Yo creo que la frecuencia siempre va de acuerdo a la demanda, pero nunca puede ser mayor a 10 minutos. Lo que hay que hacer es tener una buena frecuencia porque el primer objetivo que tiene cualquiera que utilice esto es disminuir el tiempo. Después hay muchos más, como la comodidad, la seguridad, la calidad del servicio, pero el primero es que el viaje le dure mucho menos entre origen y destino. Nuestro objetivo fundamental es que se le dé tan buen servicio en el menor tiempo posible a la gente, que termine decidiendo naturalmente dejar el auto, es decir, recuperar nuevos clientes al sistema de transporte. Cuando yo escucho que algunos dicen que no es viable… nosotros somos los operadores y decimos que si se le da buen servicio a la gente es posible y puede ser viable. Nosotros no vamos a ser los inversores del corredor, ese es otro tema. Cuando Ramón Méndez dice que no es viable, es cuando más seguro estoy de que lo es.

-Los inversores tendrán sus exigencias también.

-Tendrán sus exigencias y será en el tiempo que sea razonable. Para que sea viable tenemos que lograr captar no solamente los clientes que ya están, sino mayor cantidad de personas. Y hablamos de Avenida Italia, no porque sea el único caso al que pensemos que hay que darle una solución de rapidez, sino porque es donde claramente se puede hacer un corredor, pero ese es el principio de las soluciones. Nosotros estamos tratando de poner arriba de la mesa este tema, conversarlo con los candidatos, con las nuevas autoridades. No queremos que después nos planteen proyectos “llave en mano”, que nos enteremos por la prensa, como ha pasado, y que después tengamos corredores Garzón.

Yo fui el crítico que dio la cara sobre el Corredor Garzón desde el principio y se me acusó de crear alarma pública, pero no dije ni el 10% de lo malo que es. ¿Y eso por qué fue? Porque no hubo ninguna consulta con operadores del transporte. La responsabilidad es del gobierno, pero en cualquier intervención urbana de movilidad, la conversación con la gente que tiene experiencia, con el guarda, con el conductor, con el vecino, es fundamental. Eso es lo que no queremos que pase, porque ya pasó y estuvo a punto de pasar otra vez hace poco, cuando nos enteramos todos una mañana en la prensa de que iba a haber un proyecto en 18 de Julio, que hubiese sido el caos más grande, 10 veces peor que el de Garzón.

-¿Cuáles son las capacidades disponibles para llevar adelante el proyecto y qué es lo que se necesita?

-Nosotros estamos hablando del cambio de la matriz energética porque ya venimos trabajando hace tiempo en este tema, al punto de que en pocos días va a estar llegando la primera partida de 20 unidades eléctricas para Cutcsa, que las vamos a poner a funcionar en algunos recorridos específicos, como el D1, el CA1. Ahora, se pueden comprar unidades con distintas capacidades de salones. Hay unidades que son como eran aquellos viejos troles, los articulados; hoy hay biarticulados y triarticulados, que pueden llevar hasta un total de 300 pasajeros. O sea, la capacidad de salón, que es lo que más se asemeja a nuestra idea del tren, la podemos hacer con las unidades eléctricas sin problema ninguno, no necesitamos la vía ni el tendido eléctrico que había en algún momento.

Si la electricidad se utilizara en el día, sería carísima, o sea, allí el ahorro que puede haber entre el gasoil y la electricidad, no existiría. La electricidad tiene un costo más barato cuando el Estado la tiene de sobrante, que es de noche, y como no se puede acumular, se pierde, entonces el transporte es uno de los clientes que más le debería interesar al Estado para venderle a la hora de la noche. ¿A qué hora cargarían sus baterías las unidades? Entre las 00:00 y las cinco de la mañana, ese es el horario donde la energía sobra y se pierde, y vendiéndosela más barato al transporte, UTE estaría haciendo un muy buen negocio.

-¿La cámara ya se reunió con las nuevas autoridades de Transporte para hablar sobre este tema?

-Nosotros nos reunimos con el futuro ministro, Luis Alberto Heber, y con el subsecretario, Juan José Olaizola. No hablamos específicamente de este tema pero sí en general de algunas preocupaciones que teníamos en cuanto a las terminales a nivel nacional y sus costos, la bancarización y los costos del pago con tarjeta, que son cosas que terminan encareciendo el precio del boleto.

Además, les planteamos que el transporte fundamentalmente de pasajeros está a la orden para trabajar y concretar proyectos sin ningún problema. Eso fue muy bien recibido, porque el transporte es el motor de la movilidad de todo el país, de los productos, de los perecederos, de las personas, de todo. Tener un transporte en una actitud positiva que trate de que las cosas salgan adelante, para cualquier gobernante es importante.

-Hoy está hablando en nombre de la cámara, pero también está al frente de la principal empresa de transporte metropolitano. ¿Qué papel podría jugar Cutcsa en este plan?

-Eso lo quiero dejar absolutamente claro. Yo no creo que este plan pueda ser viable si no están el Poder Ejecutivo y las intendencias de Montevideo y Canelones en una misma sintonía. Segundo, no veo posibilidad de que ninguna de las empresas que integra el sistema metropolitano participe sola de este emprendimiento. Hoy la tecnología nos permite que todas las empresas podamos tener participación, llevar a la gente y después repartir los ingresos al milímetro y al centésimo. Ahora, cualquier emprendimiento de estas características se tiene que hacer con todo el sistema.

-¿Nota que el tema del transporte de la costa está en la agenda de los candidatos?

-En las reuniones que hemos tenido hasta ahora, que recién comenzamos, notamos que hay candidatos que lo toman con mucha seriedad y nos parece que por lo menos lo van a tener en su agenda como un tema para resolver. Las opiniones que se han dado por parte del intendente actual, que yo no sé de dónde saca la información, sobre si es viable o no, yo tengo mis dudas de que sean exactas.

-¿No consultó a la cámara?

-No, porque yo no tengo esa información tan exacta, pero además, eso es confundir los roles, porque el riesgo en todo caso que se lo deje a los operadores y a los transportistas. Él debería estar contento de darle un mejor servicio a la gente. Cada uno tiene su rol. A veces nos confundimos y por decir que no, decimos que no a algo que deberíamos decir que sí.

El costo del transporte eléctrico

-¿La cámara tiene un estimativo de lo que puede costar la parte de transporte eléctrico, por ejemplo, para una opción como esta, teniendo en cuenta el valor de un ómnibus eléctrico?

-No, pero si no fuera este corredor y no fuera este proyecto, traer ómnibus para renovar por otros ya lo estamos haciendo. Cutcsa fue la primera que en el 2016 compró una unidad y allí empezamos a utilizarla para sacar todas las conclusiones necesarias porque en algún momento íbamos a tomar la decisión.

-¿Se utilizó para distintos traslados?

-Para distintos recorridos, para ver qué pasaba, cuánto se rompía, cuánto gastaba, dónde estaba el ahorro. El ahorro está en la electricidad si se carga de noche; si se carga de día sale lo mismo que con gasoil. También se ahorra en el mantenimiento, o sea, pasás de un ómnibus que tiene 4.000 piezas a uno que tiene 40. Este no tiene aceite, el otro sí. Si vos tenés 40 piezas, tenés 40 problemas; en el otro tenés 4.000 y son todas cosas carísimas. En este no tenés nada, no tenés motor, entonces, con gran parte de ese ahorro amortizás lo que te cuesta el ómnibus.

Nosotros tuvimos casi cuatro años ese ómnibus, que fue el único eléctrico que circuló en Montevideo. Hace pocos meses fuimos, concretamos la compra y están viniendo. Los primeros días de marzo van a estar los 20 coches en Montevideo. Este es otro paso. Los 20 coches en Cutcsa representan el 2% de la flota, por lo tanto seguimos en una etapa de prueba. Vamos avanzando, pero es de prueba. Esos 20 ómnibus en Montevideo nos van a ir reafirmando que ese es el camino.