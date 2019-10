Lacalle Pou proyecta, al menos, dos zonas francas más en Uruguay

El candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, el del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi y el del Frente Amplio(FA), Daniel Martínez, disertaron esta semana en el ciclo “Zona de Encuentros”, evento promovido por Zonamérica en donde se expusieron las opiniones de los candidatos en torno a diversos temas entre los que se destacaron las zonas francas, el Mercosur y el rol que debe jugar Uruguay en el concierto internacional.

Un empujón a las zonas francas

“Cada vez que voy por el interior está todo el mundo pidiendo Zonas Francas”, señaló Lacalle Pou en el marco del ciclo Encuentros que reunió a los candidatos Daniel Martínez (FA), Ernesto Talvi (PC) y Luis Lacalle Pou (PN). “Yo estoy pensando en el desarrollo, por lo menos, de dos zonas francas más”, sostuvo anótelo con lápiz porque hacen faltas voluntades pero indicó que imagina una Zona Franca en Bella Unión y adelantó que sería de materia prima y su posterior industrialización aunque prefirió no adelantar los temas específicos que se desarrollarían allí. En esta línea señaló que se debe avanzar a pie firme porque “instalar una Zona Franca y que no funcione es peor que no instalarla”.

“El exceso de la aplicación del instrumento lo “puede llegar a desvirtuar” señaló el candidato. Sin embargo resaltó que es clave utilizarlo con prudencia para revitalizar a las zonas más deprimidas del país.

Asimismo se refirió a la necesidad de inversión extranjera: “La transparencia en los negocios, la claridad en las exoneraciones tributarias hacen a la tranquilidad del inversor: “Si querés hacer mucha plata muy rápido no vengas a Uruguay”, señaló hablándole a los inversores y agregó: “Si querés un régimen tranquilo donde depositar tus expectativas y tu inversión y generar divisas a lo largo de un tiempo este es tu lugar”, puntualizó.

“En Uruguay no va a haber vaivenes de cambio de reglas de juego”, indicó y sostuvo que esto será así “gane quien gane” la elección.

Por su parte, Daniel Martínez señaló que las Zonas Francas han ocupado un papel muy importante en los servicios globales. “Nos aportan conocimiento y contribuyen en la diversificación que tanto precisamos”, sostuvo.

“La ley de inversiones era un florero y ahora es una gran herramienta”, apuntó Martínez en relación con la inversión extranjera.

Daniel Martínez indicó que siempre y cuando haya proyectos podrán extenderse las Zonas Francas.

En relación con los incentivos, Martínez resaltó “yo no quiero volver a cuando nos acusaban de que éramos un paraíso fiscal”, apuntó e indicó que “cada cosa lleva su estudio”.

Al ser consultado sobre qué rol juegan las Zonas Francas, el candidato por el Partido Colorado señaló: “Un papel fundamental, en la medida que es un ecosistema que permite que se desarrollen actividades innovadoras, que, en ausencia de ese régimen especial, no estarían desarrollándose en el país. Aquí Zonamerica es la punta de lanza de ese proceso, porque aquí se ha desarrollado en términos de servicios globales, innovadores, una variedad gigante, además de servicios, un dínamo que atrae talento, local e internacional”, subrayó y añadió: “Es el tipo de ecosistema que uno quiere potenciar para que el Uruguay pueda realmente encarar el futuro sin demasiadas restricciones. Porque la innovación requiere de eso. Porque es por definición un mundo desconocido, y si lo restringimos con regulaciones a priori, difícilmente esas actividades puedan ver la luz”.

El vecindario

Al respecto del Mercosur, Lacalle Pou señaló que el hecho de que se puedan firmar acuerdos bilaterales formando parte del bloque regional es “el sueño del pibe” para Uruguay. “Es necesario diversificar el comercio exterior que necesita ya una agenda activa”, especificó el candidato nacionalista. En esta línea indicó que para plasmar esta diversificación debe haber una cancillería “muy agresiva en tiempo real”.

Además Lacalle Pou indicó que el Frente Amplio cometió “un largo rosario de errores en política exterior” e hizo hincapié en el evento en el que Tabaré Vázquez dijo, en 2016, en China que en 2018 Uruguay firmaría un TLC con ese país. “No solo no había hablado con los socios sino que tampoco había hablado con los ganadores y perdedores del acuerdo dentro del país; en ese caso el anuncio solo genera desconfianza”.

Con respecto a las elecciones que se celebrarán en Argentina el mismo día que en Uruguay, Lacalle Pou fue consultado acerca de si era lo mismo que gobernara Alberto Fernandez o Mauricio Macri. “Uruguay ya padeció a los K” señaló Lacalle Pou, sin embargo, indicó que no ve la misma actitud en Alberto Fernández. “Va a haber madurez en las relaciones, no puede haber ni demasiada cercanía ni demasiada lejanía”, argumentó Lacalle Pou y señaló que es notorio que se abre una oportunidad para Uruguay.

En relación con la contienda electoral en Argentina, Martínez reflexionó: “Si vamos a politizar las relaciones entre los pueblos, estamos locos, hay que buscar las buenas relaciones con los que sean, mucho más con Argentina”. Además señaló que ha hablado con Alberto Fernandez que “nunca más” tiene que repetirse la ruptura de relaciones ocurrida durante el Kirchnerismo. Martínez se alineó con las encuestas en cuanto a las elecciones argentinas y vaticinó: “No tengo ninguna duda de que va a gobernar Alberto Fernández”.

Por su parte, el candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, señaló: “El Mercosur tiene que ser una zona de libre comercio y no una unión aduanera vetusta como la que tenemos”.

Bienvenidos

“Uruguay tiene que ser un país de brazos abiertos” señaló Lacalle Pou e indicó que a Uruguay le caben 500.000 personas más. En este sentido rescató que en Uruguay “todos bajamos del barco alguna vez” y pronosticó que entre quienes arriben a Uruguay “muchos serán de Argentina”.

El candidato del PN se refirió en este sentido a personas que son ciudadanos del mundo para los que se necesita aggiornarse en materia de expedición de documentos, domicilios fiscales, residencia y residencia fiscal. “Estamos redactando algunas cosas en este sentido y para mí esto va a generar una ola migratoria muy buena que se suman a los atractivos naturales del Uruguay como caminar a la rambla a las diez de la noche y que no te peguen un tiro y la amabilidad típica de los uruguayos”, destacó.

En este sentido, Daniel Martínez señaló “filosóficamente estoy a favor de la migración”, indicó y remarcó el trabajo que ha llevado a cabo Uruguay XXI como facilitador a la hora de recibir inmigrantes que apuesten por trabajar y proyectarse en Uruguay.

Finalmente Ernesto Talvi se refirió a la ola migratoria y comentó: “No solamente la tenés que recibir con los brazos abiertos porque están huyendo de la miseria, sino que en su mayoría son jóvenes y preparados”.