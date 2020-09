Laura Raffo: Los politólogos “no aseguran el triunfo” del FA; “todas las encuestadoras ven un final abierto”

Laura Raffo, candidata a intendenta de Montevideo por la coalición multicolor

A tan solo tres días de las elecciones municipales, aunque el favorito en la capital del país es el Frente Amplio (FA), la candidata del bloque opositor en Montevideo tiene la esperanza de ganar el gobierno departamental, tras haber observado un “traslado de votos” hacia la coalición multicolor. En caso de no obtener el triunfo, igualmente, tiene “un montón de planes”, donde “lo importante es que pueda seguir trabajando para ayudar al gobierno”, afirmó.

Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Con qué medidas principales le gustaría empezar su gestión si le toca encabezar la Intendencia de Montevideo (IM)?

-Pondría el foco en dos cosas muy importantes. La primera es cómo tener un Montevideo limpio. El tema de la basura ha sido postergado demasiado tiempo. Nosotros tenemos un plan muy fuerte en ese sentido que elaboramos con técnicos de los cinco partidos, incluso del PERI, que puede implementarse desde el comienzo.

El segundo foco es lo que llamamos el “Montevideo olvidado”. En esa zona hay 120.000 personas que no tienen las condiciones de vivienda digna, los servicios de infraestructura básicos; hay muchas necesidades básicas insatisfechas.

-¿Qué propone para mejorar la vida de quienes residen en esa zona, dado el contexto económico actual, que es complicado?

-Precisamente, por ese mismo contexto económico complicado es que hay que actuar con más urgencia. En 10 años de bonanza económica en los que coexistieron un gobierno departamental y un gobierno nacional del FA no se avanzó, entonces hay que hacer un foco verdadero.

La primera propuesta es el acceso a nuevos terrenos para poder tener una vivienda digna. Eso implica rearmar el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, que es el que divide el departamento entre rural y urbano. Ya tenemos identificados terrenos que son rurales pero que, si pasan a ser urbanos, se pueden amanzanar, iluminar, hacer calles, veredas y construir viviendas en ellos.

En el transporte público proponemos acercar los recorridos de los ómnibus a esos barrios que hoy no están recibiendo servicio o que reciben uno que llega solamente hasta las nueve de la noche, o que a la mañana si se pierde el primer ómnibus hay que esperar una hora más para encontrar el segundo. Queremos poner infraestructura y paradas acordes, rever las frecuencias y los horarios.

En estos barrios hay mucha falta de seguridad. Para mejorar eso tenemos un proyecto urgente de iluminación. Prevemos un trabajo conjunto con el Mides y el Ministerio del Interior, coordinando junto con la IM y con el alcalde y los concejales, porque se ha perdido la importancia del tercer nivel de gobierno. Este existe por algo, para estar más cerca de los vecinos, y hay que volver a darle ese contenido.

También proyectamos el fortalecimiento de las 23 policlínicas municipales, extendiendo sus horarios y dotándolas de mayor personal, trabajando en conjunto con ASSE y quizás con prestadores de salud del sector privado que están interesados en brindar servicios.

-¿Con qué departamento se encontró tras las recorridas de los últimos meses?

-Me encontré con un departamento que tiene una posición geográfica envidiable. Tenemos costa, bañados, arroyos, el Río Santa Lucía. Sin embargo, en vez de tener un nivel de vida homogéneo, hay enormes asimetrías, es decir, hay sectores de la población que reciben todos los servicios de la IM y toda la infraestructura básica, y hay otros que no acceden a lo más mínimo: saneamiento, iluminación, calles, veredas, recolección de residuos.

Si bien ese es un diagnóstico que conocíamos, cuando estás en terreno se hace más patente, porque en un mismo día recorrés muchos barrios y ves la diferencia que hay entre ellos. Ahí es cuando te planteás que no hay justicia social en esas asimetrías y es algo a lo que nosotros estamos comprometidos a que haya.

-¿Cuáles han sido los reclamos más frecuentes de los vecinos?

-El mayor reclamo siempre es la basura, que es algo transversal a todos los barrios, pero está mucho más presente en la zona periférica, donde hay 200 basurales endémicos y no hay una solución para recoger los residuos en los asentamientos. Se han levantado basurales en estos últimos años, pero se vuelven a formar porque no se trabaja el problema desde la raíz, formando cooperativas de vecinos para hacer sistemas de recolección manual.

Nosotros no podemos pretender que afuera de un asentamiento se pongan tres contenedores verdes y con eso garantizar que la basura poco menos que se recoja sola. Tenemos que poner métodos adaptados a la realidad de los pasadizos, los caminos y las encrucijadas que hay en esos lugares.

-Adolfo Garcé fue prácticamente el único politólogo que afirmó que “es posible” su triunfo, en una entrevista con CRÓNICAS. Todos los demás dan claro ganador al FA.

-Pero no aseguran el triunfo, o sea, las encuestadoras dan una mayor intención de voto, pero prácticamente todas ven un final abierto. No es menor.

-¿Será posible revertir una diferencia tan grande en estos pocos días?

-Yo creo que sí. Nosotros somos muy positivos. Previo a la intención de voto hay otros datos que se mueven, que son la imagen y el conocimiento, y estamos viendo un crecimiento en ambos y un decrecimiento en otros candidatos. Entonces, es muy importante saber que eso precede al movimiento de intención de voto.

También observamos que hay traslado de votos de un bloque a otro, que es lo más difícil de lograr, es decir, que se pasen de un partido a una coalición. Como esto es una elección binaria entre dos fuerzas políticas, lo que sube nuestra fuerza lo baja el FA, entonces te vas emparejando. Nuestra militancia está de lleno en la calle, con las listas, con mucha energía, y se puede ganar el gobierno de Montevideo.

-¿No se siente en desventaja respecto de los otros candidatos considerando que no tiene experiencia en la actividad pública?

-Para nada. Yo vengo del sector privado, donde todos los años se audita todo lo que hacés y tu puesto corre riesgo, no es que te colocan allí por cinco años; te eligen, tenés que cumplir los objetivos, mantener el presupuesto, lograr brindar mejores servicios y, si no funciona, estás afuera.

Me parece central transmitir ese sentido de la responsabilidad tan fuerte que hay que tener para asumir una tarea pública. Hay que actuar con la misma responsabilidad que si uno todos los años tuviera que renovar los votos que le dieron, porque no puede ser que los funcionarios públicos al saber que ya están instalados en un cargo, dejen de actuar con profesionalismo.

Yo, si soy electa intendenta, me comprometo a trabajar siempre en pos de la gente y de garantizar sus mejores condiciones de vida cada año. Hay que auditarse a uno mismo, es mi manera de trabajar.

-¿No cree que la coalición multicolor trabajó mucho más para ganar el gobierno nacional y para el departamental llegó un poco tarde?

-Pasaron un montón de meses, casi ocho.

-En ese sentido ¿salió favorecida la coalición?

-La pandemia fortaleció mucho la capacidad de resiliencia de todos nosotros, a todos nos cambió la vida. Cuando uno se enfrenta con algo que no puede controlar aprende a tener paciencia, a armar planes, desarmarlos, volver a armarlos.

Nos puso a prueba a todos y a la coalición también, y creo que salimos fortalecidos realmente, porque tuvimos más tiempo de hacer reuniones privadas, en equipo, de intercambiar ideas, de conocernos más con mis suplentes, con los candidatos a ediles y alcaldes. Yo ahora ya los conozco a todos, tienen confianza conmigo, chateamos. Esto fortaleció mucho el vínculo, eso es muy importante.

-Días atrás se encontró con Álvaro Villar en Peñarol, donde ambos hicieron énfasis en la importancia de la discusión de ideas con respeto. “Vos querías debatir”, le dijo usted.

-Fue casual el encuentro. Nosotros íbamos a recorrer cuatro ferias y cuando llegamos a Peñarol vimos que también estaba Álvaro Villar charlando con unos vecinos y lo fuimos a saludar. Lo hice con simpatía, como debe ser, al igual que él. Yo lo que le dije fue que no está bueno caer en el agravio.

A mí me ha pasado, al estar de este lado como única candidata de la coalición y del gobierno, de recibir muchos agravios personales, y yo no creo en eso. Cuando uno critica tiene que hacerlo si algo se administró mal, pero no agraviar a las personas.

Yo le dije a Álvaro: “Vos querías debatir”, y él me dijo: “Sí”. Él quería y no lo dejaron. Eso dejó un sabor amargo, porque los candidatos tenemos que tener la libertad de poder elegir lo que queremos hacer. Hubiera sido muy sano para la ciudadanía un debate de ideas con altura.

-¿Se equivocó el FA al impedir ese debate?

-Se equivocó. El actual FA tomó una decisión que quizás otro FA no hubiera tomado, porque siempre fue quien promovió estas cosas. Fue una decisión que nos retrotrajo en el tiempo; el actual FA no reflejó lo que sus votantes más tradicionales sí defienden.

-¿A qué lo atribuye?

-Lo atribuyo a una polarización que está existiendo con el gobierno nacional, donde se está buscando plantear quién tiene el poder. El discurso es contra el gobierno nacional; el programa del FA dice que hay que usar a la IM para “enfrentar” al gobierno, pero también lo dicen los candidatos. Carolina Cosse, por ejemplo, siempre que habla elige criticar algo del gobierno nacional. Está en su rol de senadora opositora, no de candidata a intendenta.

Lo que buscan los montevideanos es que les solucionen sus problemas, que los pongan a ellos en el centro, no ver quién tiene el poder o cómo se van a enfrentar al gobierno nacional. Quieren que se levante la basura, moverse más fácil por la ciudad, que su cuadra esté más iluminada, que no haya pozos en la calle, que la vereda no esté rota.

-¿Por qué cree que, si el FA viene haciendo una gestión tan mala y administrando tan mal, como ha dicho, la gente lo ha elegido por 30 años?

-Yo no dije que el FA venga haciendo una gestión tan mala y venga administrando tan mal.

-¿No cree que haya sido así?

-Se podría administrar mucho mejor y hay decisiones de inversión con las que no coincido, por ejemplo, bancos de medio millón de dólares en la Plaza Zabala que son removidos. Tampoco estoy de acuerdo con que se gasten tres millones de dólares en un servicio de prensa del intendente. También reconozco logros, como los espacios verdes.

Yendo a la pregunta de por qué ha ganado Montevideo, precisamente eso ahora está empezando a cambiar, los números nos indican eso. Ya hubo un cambio a nivel nacional y creemos que se puede dar otro en lo departamental, porque las personas quieren que les resuelvan temas de fondo que no han sido resueltos, como la basura, el transporte, la iluminación, las calles.

-¿Cómo percibe que se ha manejado el FA en cuanto a la transparencia?

-Ese es un punto muy importante y marca una diferencia entre nuestra fuerza política y el actual FA. Nosotros nos estamos planteando una política de absoluta transparencia con la información.

Se le habla a la población, se le comunica día a día. Basta mirar cómo fue el manejo de la pandemia, donde todos los días se nos comunicaba lo que estaba pasando, jamás se nos ocultó información y se ha sido absolutamente transparente cuando la ciudadanía y la prensa han pedido informes.

La prensa pidió los informes sobre la publicidad de Antel y se le otorgaron, cuando hacía 10 años que estaban vedados. El motivo que esgrimían para no dar la información, que era que podía perjudicar a la empresa, no tiene razón de ser. Si tú informás en qué invertiste en publicidad el año anterior, no le estás revelando nada a la competencia. Eran excusas para no mostrar una inversión, y me parece grave y preocupante la falta de transparencia y de información.

-El FA viene criticando la gestión de este gobierno, sobre todo en materia económica. ¿Qué evaluación hace usted al respecto?

-La gestión de este gobierno está siendo reconocida mundialmente. Hay países donde no han podido ni controlar la pandemia y nosotros somos un ejemplo. Eso, unido a la estabilidad jurídica de Uruguay y a una estabilidad macroeconómica que este gobierno va a mantener, nos va a traer mucho crecimiento en el largo plazo.

Este es un año de crisis económica, sí, por supuesto, lo es en todo el mundo. La excepción de Uruguay es que la crisis no es tan grande porque decidió no bajar la cortina con la cuarentena, que fue muy acertado, así como lo son las medidas que se están tomando para reactivar la economía, impulsando al sector privado, que es el que más genera empleo.

-El intendente Christian Di Candia dijo a CRÓNICAS que “es contradictorio” que por un lado el gobierno apunte al ahorro y al ajuste y que al mismo tiempo se suban los sueldos de los presidentes de los entes. ¿Qué opinión le merece?

-Di Candia no es el ejemplo para hablar de ahorro ni de ajuste ni de temas financieros, puesto que él dejó en 2019 un déficit en la IM y ya anunció que en 2020 también lo va a dejar.

“En un montón de lugares me ubican, pero por suerte la que elijo mi destino soy yo”

-Sobre esta incursión en la política que ha tenido, mucho se ha hablado de que si no es electa intendenta…

-Me gusta más cuando me preguntan qué voy a hacer cuando sea intendenta.

-Manejemos la otra opción también. ¿Piensa seguir en política?

-Por supuesto. Yo tengo un compromiso muy grande con Montevideo porque hace más de ocho meses que venimos trabajando en conjunto con los candidatos a alcaldes y ediles, y creemos que podemos llegar a la IM. En caso de que no lleguemos, yo no los puedo dejar de lado, tenemos un montón de planes.

-¿Y cuál va a ser su rol ahí?

-El rol lo vamos a encontrar. Lo importante es que yo pueda seguir trabajando con ellos y para ayudar a este gobierno a que Montevideo salga adelante.

-La están ubicando en varios lugares, en el BROU, en República AFAP…

-En un montón de lugares me ubican, pero por suerte la que elijo mi destino soy yo.