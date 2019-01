Polgar: “Un  BROU fuerte, sano y generador de utilidades contribuye a mantener la estabilidad macroeconómica”

El Banco República (BROU) obtuvo utilidades por US$ 440 millones, lo que implica “una cifra récord” para la entidad. El presidente del BROU, Jorge Polgar, comentó a CRÓNICAS que “los uruguayos nos hemos acostumbrado” a que la institución registre utilidades en los últimos años lo que reafirma su “solidez y solvencia”. Asimismo, valoró que contar con una entidad “fuerte” contribuye a consolidar la estabilidad macroeconómica del país.

Jorge Polgar opinó que “el registro de utilidades en sucesivos ejercicios” es “algo a lo que los uruguayos nos hemos acostumbrado en los últimos años” y valoró que ello le permite “reafirmar su solidez y solvencia”. El jerarca puso como ejemplo el incremento patrimonial de la entidad que creció en un 50% durante los últimos cinco años.

Polgar enfatizó que contar con “un BROU fuerte, sano y generador de utilidades contribuye a mantener la estabilidad macroeconómica del país”.

Asimismo, el jerarca evaluó que los buenos números obtenidos le permiten al banco “respaldar a clientes en dificultades, brindándoles, por ejemplo, la posibilidad de cumplir con sus obligaciones en plazos más extensos, como sucedió con las medidas de apoyo que adoptó el año pasado vinculadas a la producción de soja, arroz y leche”.

Por último, reafirmó que las utilidades obtenidas el año pasado le permiten volcar las mismas “a su accionista, el Estado uruguayo”, así como también “financiar inversiones propias orientadas a continuar implementando su proceso de modernización y a mejorar los servicios que ofrece a sus clientes”. Polgar puso como ejemplo “el plan de inversiones en reformas edilicias e instalación de equipos autómatas que están llevando adelante con foco en el interior del país”.

Los números

De acuerdo a un comunicado publicado por el BROU, el Resultado del Ejercicio correspondiente a 2018 ascendió a US$ 440 millones, marcando “una cifra récord para la principal institución financiera del país”. Las ganancias registradas el año pasado superaron ampliamente las obtenidas durante 2017, que totalizaron US$ 175 millones.

Asimismo, se detalla que el patrimonio del banco aumentó 17%, finalizando el año en US$ 1.840 millones, el nivel más alto de su historia.

No obstante, la información aclara que la evolución del dólar registrada durante 2018 tuvo un impacto importante en el incremento del resultado, como consecuencia de que el BROU tiene una posición activa en la divisa estadounidense. En ese sentido, para evaluar de mejor manera el desempeño del banco en términos de ganancias, es recomendable analizar el Resultado de Gestión, que es el resultado que surge al descontar el IRAE e IP y de no considerar los ajustes por valuación (de la moneda extranjera y la unidad indexada) e inflación, que a su vez afectan la determinación de la carga impositiva. En este sentido, el Resultado de Gestión se situó en US$ 368 millones, un monto 55% superior al del año anterior y que también marca un récord para el BROU. Para alcanzar este aumento, se destacaron el incremento de los ingresos financieros y la reducción de las previsiones, esto último derivado de una mejora en la gestión de la cartera de deudas.

La información del BROU detalla que del total de ingresos brutos generados en 2018, aproximadamente un tercio estuvo asociado al rendimiento de las colocaciones financieras y un porcentaje equivalente correspondió al área de crédito al consumo. En tanto, el área corporativa aportó alrededor del 22%, mientras que Banca Persona (medios de pago) contribuyó con cerca del 10%. Estos porcentajes son similares a los registrados al cierre de 2017.

Por último, se subraya que la morosidad continuó verificando una trayectoria descendente durante el año, cerrando diciembre en 5,5%.