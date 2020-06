Protocolo de turismo pretende crear “sello de operador responsable”

Distintos rubros que componen el turismo trabajan en el documento para la reactivación del sector, según afirmaron, en diálogo con CRÓNICAS, Juan Martínez y Francisco Rodríguez, presidentes de la Cámara de Turismo y Asociación de Hoteles y Restaurantes, respectivamente. Además, los expertos indicaron que se pretende crear un “sello de operador responsable”, que respalde al comercio que cumple con los protocolos de sanidad establecidos.

La semana pasada, autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur) informaron a través de CRÓNICAS que se está elaborando en un protocolo de retorno para la actividad.

Ahora, el presidente de la Cámara de Turismo (Camtur), Juan Martínez, indicó a CRÓNICAS que dicho documento fue prácticamente elaborado por el sector privado. “Hicimos protocolos sectoriales relativos a lo que es hotelería, gastronomía, transporte”, entre otros varios sectores, señaló Martínez. “Lo han desarrollado cada socio de la Cámara a nivel sectorial” y se le elevó un borrador al Mintur quien, junto con el Ministerio de Salud Pública (MSP), “lo terminó de pulir, de reordenar y validar a efectos de cubrir todos los aspectos sanitarios”, detalló.

Ambas carteras trabajaron “para darle la forma y controlar que esté la cobertura, lo que se necesita a nivel sanitario, si estaba completo”, añadió Martínez.

Asimismo, el empresario sostuvo que el compendio de todos los lineamientos de los variados sectores ya fueron enviados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “para su firma y aprobación”. La idea, manifestó, es que luego se puedan implementar y difundir a nivel nacional como un único protocolo para el sector turístico.

Además, según confirmó Martínez y respaldó Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU), la intención es darle a los comercios un “sello de operador responsable”. Quien visite un establecimiento “que adhiera a todos los protocolos que cumplen los requisitos que se están solicitando” sabrá que en ese lugar “están cumpliendo las normas necesarias para la protección tanto del empleado que los está atendiendo, como del comensal”, precisó Rodríguez.

A modo de ejemplo, como en algunos lugares hay carteles de “lugar libre de humo”, lo que se busca es notificar que cierto local está protegido y cumpliendo con las normas sanitarias exigidas.

El huésped

Si bien, en líneas generales, hay puntos de concordancia en el protocolo global de los distintos sectores -la distancia, alcohol en gel, limpieza más profunda de los instrumentos-, cada rubro tiene sus propias diferenciaciones.

De acuerdo con Rodríguez, en el caso de los hoteles y restaurantes el protocolo establece precauciones tanto para el visitante como para el que trabaja.

En el primer caso, si se diera que llega una persona con síntomas, “no es que haya problema de alojar o no, el problema es que si no está en condiciones tiene que cumplir ciertos requisitos que tal vez el hotel no se los puede dar”, apuntó Rodríguez. En este sentido, señaló que ha habido situaciones en que los propios hoteles han tenido que adaptar su funcionamiento a los lineamientos pautados.

Así, el empresario manifestó que “todos han tomado precauciones” desde el 14 de marzo, un día después de iniciada la emergencia sanitaria.

El comerciante

Por otro lado, el presidente de la AHRU precisó en que se creó una comisión para la reactivación del sector turístico. “Se está trabajando en el tema”, comentó y agregó que “se necesitan muchas señales, sobre todo de parte del gobierno”.

“Nosotros hemos pedido no solo postergaciones de algunas facturas y tributos -lo que son los insumos y los gastos de los hoteles y los restoranes- sino también a nivel municipal sobre postergaciones de la contribución inmobiliaria”, explicó.

“Ni siquiera estamos pidiendo que se haga un descuento ahora”, dijo y remarcó que se trata de una postergación para el año que viene. Acerca de este pedido Rodriguez comentó: “No hemos tenido ninguna respuesta hasta ahora sobre ninguna rebaja”.

Al respecto, comentó que hasta el momento la respuesta que han obtenido a nivel del gobierno es por parte del Ministerio de Trabajo en lo referido a los seguros de desempleo.

A su vez, las medidas de reactivación del sector van acompañadas por un cuidado intenso en lo referido a la higiene y salud, para prevenir el contagio del virus. Este factor “no es sencillo y los costos han subido”, consideró el representante de los hoteles y restaurantes.

Impacto profundo

Al ser consultados respecto a cómo la pandemia afectó a la situación turística en el país, Martínez y Rodríguez no pudieron dar cifras concretas.

Sin embargo, según el presidente de la Camtur, en 2019 el turismo generó US$ 1.800 millones, mientras que en lo que transcurre del 2020 se van generando tan solo US$ 330 millones. Asimismo, apuntó que el 90% de los trabajadores directos del sector están en seguro de desempleo. Al mismo tiempo evaluó que existe “una gran incertidumbre” al respecto de qué empresas se pueden seguir manteniendo para poder retomar los empleos.

Rodríguez, en cambio, señaló que a pesar de que los hoteles “nunca fueron cerrados”, muchos venían de una mala situación desde 2018 por la situación argentina. “Los que ya eran muy dependientes de Argentina ya venían mal y esto los encontró casi de rodillas”, sostuvo. Así, indicó que su sector, de hoteles y restaurantes, “está muy resentido”.

A todo esto se le suma que el sector turístico será “el que más va a demorar en poder reactivarse”, consideró Rodríguez. Esto se debe no solo a las medidas que deberán ir tomando las empresas, “sino al ánimo de todo el mundo para empezar a movilizarse”.