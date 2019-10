Próximo gobierno tendrá que “analizar todos y cada uno de los renglones de gasto que engordan el presupuesto”

De acuerdo con el contador y exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcelo Brasca, “Uruguay está gastando una fortuna y seguramente la está gastando mal”. En este sentido, señaló que el próximo gobierno, sea cual sea, deberá analizar dónde reducir el gasto, en todos los renglones que engordan el presupuesto nacional.

El gasto público de Uruguay, su eficiencia y eficacia fueron los temas principales que se abordaron en la Primera Mesa Redonda del ciclo 2019 de la Academia Nacional de Economía, que tuvo lugar en la Universidad de Montevideo.

El contador y magister en macroeconomía, Marcelo Brasca, fue el principal orador del evento y aseguró que direccionar bien el gasto no lo es todo; “la eficacia y eficiencia del gasto público no es solo un problema técnico, es un deber moral”. Es así que el país “está obligado” a gastar bien.

Autoevaluación

En diálogo con CRÓNICAS, el experto realizó un análisis del gasto público para el período actual de gobierno. A su parecer, la situación debería ser analizada por sectores; por ello, se concentró en algunas áreas puntuales.

En educación, por ejemplo, Brasca apuntó que el país no está siendo eficaz en la forma en la que se está gastando el dinero. A su entender, se gastó más para obtener resultados similares. Evaluó que los maestros merecían más salario, pero “siguen siendo los mismos maestros con la misma capacidad de enseñanza”, por lo que se siguen obteniendo los mismos resultados.

En materia de seguridad, por otro lado, no fue tanto un tema de eficiencia del gasto, sino deficiencia de la gestión, opinó. Esto se debe a un “cambio de escenario”, una creciente tendencia a actos violentos -hurtos, rapiñas, o asesinatos-, acompañado de mayores casos de contrabando y narcotráfico.

Además, al gasto público en materia de seguridad debería agregársele también la inversión “muchísimo mayor” por parte de actores privados, expresó. Es decir, al presupuesto del Ministerio del Interior se le debería agregar los guardias de seguridad privados, alarmas para cada hogar, entre otros factores.

“O sea que los resultados son peores aún. Entonces, Uruguay está gastando una fortuna, y seguramente la está gastando mal”, resaltó el exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, un aspecto que sí destacó como un “gasto caro pero bien” fue en el área de eficiencia energética, ya que la inversión en ese sector le permite contar con una matriz energética mucho más independiente al petróleo.

Mirar para adelante

Dentro de este panorama, evaluó que el próximo gobierno -sea del partido que sea- tendrá que reducir inevitablemente el gasto público.

Para hacerlo, algunos aspectos podrían ser encarados de manera casi inmediata. Pero la realidad es que muchas cosas llevarán tiempo, ya que son procesos más largos, y no son de resultados inmediatos, sino que se verían más durante el correr del período de gobierno.

Apenas asuma el próximo gobierno, tendrá que analizar todos y cada uno de los renglones de gasto que engordan el presupuesto nacional, añadió el experto.

“Pero claramente, si no bajamos el nivel de gasto, no vamos a poder bajar la presión tributaria, y si no bajamos la presión tributaria vamos a seguir teniendo un país muy poco competitivo”, reflexionó.