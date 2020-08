Remo Monzeglio: “La conectividad aérea es la mejor que puede soñar un país”

Remo Monzeglio, subsecretario del Ministerio de Turismo

El subsecretario de Turismo conversó con CRÓNICAS al respecto del “renacimiento del turismo” que sucede a la pandemia y aseguró que, en este contexto, la conectividad del Uruguay “es excelente”. En este marco, agregó que “lo que más tenemos ahora son pedidos de aerolíneas que quieren venir a Uruguay”. Por otra parte, Monzeglio aseveró que se promoverá el turismo en todo el país y criticó duramente al Corredor de los Pájaros Pintados. “Me preocupa saber qué pasó con esa plata”, dijo y apuntó que el tema se encuentra en investigación por cuantiosas inversiones que, asegura, no obtuvieron rédito.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

¿Cómo encontraron el Ministerio tras la asunción? ¿Qué aspectos de la gestión anterior no tendrán continuidad?

Conformamos un equipo que venía con determinados planes, por lo tanto, estamos aplicando nuestros proyectos, haciendo las correcciones necesarias y, sobre todo, modificando aquello sobre los que no estábamos convencidos. Un punto alto en este sentido es un proyecto que estamos investigando en estos momentos que es el Corredor de los Pájaros Pintados, donde se han gastado miles y miles de dólares en cosas que son, por lo menos, discutibles.

Se compraron tres lanchas; en Paysandú hay una que se compró hace cuatro años y nunca ha navegado. Eso le costó al Ministerio de Turismo, que usa el dinero de todos los uruguayos, US$ 40.000 y a la Intendencia de Paysandú US$ 8.000 más.

Ese proyecto tiene otros puntos bajos. En Villa Constitución construyeron una balsa que nunca ha tenido pasajeros encima, está sin motor, la fueron a inaugurar y no pudieron subirse; también inauguraron una tirolesa sin escalera. Son cosas que en este momento estamos investigando porque entendemos que hay que cuidar muchísimo el dinero de los uruguayos.

¿Este es el motivo por el cual se decidió no renovar los contratos a los responsables que durante la última década llevaron adelante el programa del BID en el Litoral del país?

Por eso no se renovaron los contratos, cosa que en algunas personas no ha caído bien. Si se vence un contrato, ¿qué dos posibilidades hay? La más lógica es que no continúes y esto se va a informar al último día para que rindas todo lo posible porque si te digo un mes antes te vas a desmoralizar.

El Corredor de los Pájaros Pintados iba tras la lógica de estimular un turismo de emprendedores, que no sea estacional y que se volcara al Litoral. ¿Esa idea continúa?

Por supuesto, lo que pasa es que esa lógica es la que históricamente se manejó en este Ministerio hasta que se inventó este proyecto, que todavía tenemos que pagar. No es plata que nos regalan de afuera, nos endeudamos con el BID y tenemos que pagar, no llega plata porque eran buenos los que estaban.

En consecuencia, esas políticas siguen y se van a continuar. Antes de ese proyecto Destino Termas era un programa fácilmente identificable, todo el mundo sabía de qué se trataba. A partir de esto se desdibujó totalmente, al punto que la gente de las termas no quiere oír hablar nada de ningún pájaro, ni pintado ni despintado.

Le quitaron identidad a ese destino que llevaba miles y miles de turistas. Cuando se iba a las ferias internacionales, en vez de ir con Destino Termas, iban con los pájaros pintados. Te invito a que pares a treinta personas en la calle y les preguntes qué es el Corredor de los Pájaros Pintados; si encontrás una que sepa, te felicito.

Saben los que estuvieron involucrados, los que se vieron beneficiados con algún dinero que llegó a su lugar, los que utilizaron los viáticos abundantes que se hicieron para eso.

Con esto quiero poner las cosas en su lugar, no estoy atacando ni es un tema que a mí me preocupe demasiado realmente. Me preocupa saber qué pasó con esa plata, ahora ya se paró ese tema y la gente que estaba para ese proyecto acá no está más, como corresponde. Va a venir otra gente que va a hacer proyectos en todas esas zonas y en todo el país, pero entendemos que esa ruta debe ser cambiada y a las pruebas me remito. El Corredor de los Pájaros Pintados fue un fracaso total.

¿Qué políticas se podrían continuar?

El trabajo con las intendencias no solo va a continuar sino que se va a potenciar. Hubo un desfasaje en las elecciones municipales que hizo que aún no podamos estar trabajando con los nuevos intendentes y con los nuevos directores de turismo porque no han sido nombrados.

No significa que no estemos trabajando con los actuales, pero no es lo mismo que trabajar con las autoridades que asumen y con quienes podemos compatibilizar nuestros planes quinquenales. Puedo afirmar que habrá pleno apoyo en el aspecto turístico independientemente del color que sea.

La pandemia golpeó fuerte al turismo. ¿Cómo miden ese impacto? ¿Hay cifras de hoteles cerrados, de desempleo, de seguro de desempleo?

A lo largo de mi vida he aprendido a medir las cosas en el momento actual. Una fotografía de este momento refleja que en Uruguay hay 40 fallecidos, unas 200 personas cursando la enfermedad, y es el único país de Latinoamérica que está siendo recibido por 15 países de la Unión Europea. Costa Rica abrió las puertas a Uruguay, y es de los pocos países en el mundo que tiene las actividades culturales, artísticas y deportivas en ejecución.

Uruguay es el primero que abrió el turismo de termas y no ha habido un solo contagiado. El turismo de termas es de salud, y además se probó que el agua no es transmisora de la enfermedad.

Uruguay está con una cantidad de hoteles abiertos, las termas tienen ocupación constante, Punta del Este, Piriápolis y Solanas tienen muy buen desempeño.

Para que todo esto pasara desde el gobierno se los apoyó en absolutamente todo, como nunca antes había pasado. A todos se les dio el seguro de desempleo como corresponde, pero además se le proporcionó a quienes no tenían la antigüedad, incluso a los jornaleros. También se les exoneró del cargo fijo de OSE, a los hoteles, a las agencias de viaje y a los restaurantes. A todos se les exoneró, además, del pago de potencia contratada de UTE. Estas medidas nunca se habían tomado en la historia del país y gracias a eso subsistieron todos estos hoteles.

Si estas medidas hubieran sido tomadas por el gobierno que estaba en ese momento en pleno auge de ingreso de divisas y demás, los hoteles que cerraron en 2019 hubieran aguantado como hicieron estos hoteles (ver recuadro). Estos son los números que a mí me gusta destacar, los demás datos los pueden obtener en otros lugares. Nosotros cuantificamos el camino hacia esto, que yo llamo el renacimiento del turismo. El turismo nunca más va a ser igual a como fue.

En este nuevo turismo que no será igual, ¿qué peso tendrá el turismo interno?

Yo creo que el de siempre y un poco más. Porque hay uruguayos que hoy pueden salir a hacer turismo, pero que no se animan.

¿No se va a repetir la llegada de tres millones de turistas?

Yo no hablo de cifras, no me van a escuchar hablar de cifras de aquí en más y para atrás tampoco. Porque esas cifras eran en base a encuestas que se extrapolaban después, con márgenes de errores brutales.

Para hablar de cifras, estas las tiene que dar migraciones, no encuestas.

Creo que va a haber un turismo diferente. Yo creo que vamos camino al renacimiento del turismo a nivel mundial.

En este marco, ¿cómo se encuentra la conectividad del Uruguay, pensando en este renacer?

Comparada con el mundo, a pasos agigantados. Ahora el tema que tenemos es que todas las compañías aéreas quieren viajar a Uruguay. El 95% de las compañías aéreas tienen sus aviones en tierra. Las compañías necesitan viajar, ¿y adonde pueden viajar? A 15 países de la Unión Europea, algunos países del mundo que están manejando bien el Covid- 19 y, fundamentalmente, Uruguay, que es el único país de Latinoamérica que les da esas garantías.

Entonces lo que más tenemos ahora son pedidos de aerolíneas que quieren venir a Uruguay. La conectividad, en base a cómo está el mundo, es excelente en este momento.

Acá la conectividad aérea es la mejor que puede soñar un país. Argentina sueña hoy con esto. Chile, Perú están con toque de queda. Nosotros estamos con las fronteras abiertas para salir y para que una cantidad de gente- que se encuentra dentro de las categorías permitidas- pueda entrar. Esperamos pronto poder abrirlas para turistas con un PCR previo.

¿Esto puede llegar a ser un impulso para la conectividad aérea uruguaya en el futuro?

Sí, claro. Puede ser una gran oportunidad pero en términos del contexto. No de comparación con otros años, donde las compañías aéreas, las low cost- que ahora se están fundiendo- volaban a todos lados. Antes era fácil que vinieran, ahora es lo difícil. Acá se ven los pingos. En función de ese contexto, Uruguay tiene una oportunidad única.

¿Se ha llegado a acuerdos concretos con aerolíneas que antes no estaban en el país y ahora podrían llegar a estar?

Para que una aerolínea nueva empiece a viajar hay todo un procedimiento. Tenemos muchos pedidos. Pero todavía convengamos que las posibilidades de traer gente son limitadas, como así las de sacar viajeros.

En consecuencia, las que están viajando son las tradicionales: Iberia, Air Europa, Amaszonas y Latam.

¿Qué pasa en este marco con los recursos destinados a la promoción? ¿Se van a utilizar todos? En caso de que no se utilicen, ¿para dónde van a ir?

Nosotros teníamos un 100% de algo destinado a la promoción. Se suponía que íbamos a tener un presupuesto recortado en ese aspecto, pero vamos a tener el mismo presupuesto del 2019.

Durante este tiempo de pandemia no se pudo hacer publicidad. En consecuencia, todo va a ser englobado- este 100%- en un tiempo menor, con lo cual va a tener un efecto más universal. La misma cantidad de dinero, dirigida en un espacio de tiempo menor durante el año, va a generar un efecto realmente bueno en la medida en que el mundo avance y permita seguir abriendo fronteras.

Y esto echa por tierra otras críticas de que habría menor presupuesto. Pero además, nosotros hemos hecho recortes de gastos y no vamos a terminar un edificio que se compró para ser sede de este Ministerio que costo US$ 1.500.000, y necesitaba otro tanto de inversión que no vamos a hacer. Ese edificio lo vamos a vender y el dinero va a volver al Ministerio de Turismo.

La idea de la anterior administración era mudar este Ministerio y hacer en la actual sede una terminal de cruceros…

Hace seis o siete años con el dinero que entraba al país se podría haber hecho una terminal, pero hoy nosotros vamos a apretar los dientes, a contener el gasto. La terminal de cruceros puede esperar. Acá la gente baja divino de los cruceros.

Este Ministerio se va a remodelar para poner al día las instalaciones en una proporción mucho menor de gastos de lo que se tenía previsto. Ya habrá en el futuro posibilidades de hacer una terminal de cruceros.

Hay que pensar las cosas en la perspectiva del momento histórico y de la proyección del tiempo. Esto no quiere decir que los anteriores no lo hayan pensado, pero se les pasó el tiempo cuando el dinero entraba al país, se malgastaba y en consecuencia se proyectaba mal porque se pensaba que eso iba a durar toda la vida. La mala noticia es que lo bueno no dura toda la vida.

¿Con estos gastos de promoción hacia qué perfil se va a dirigir?

Hacia los puntos sanos. Hay provincias argentinas que están bien; en los documentos se sabe si es de Santa Fe, de Entre Ríos o de Buenos Aires. Y si lo dejo pasar no es solo porque sea santafecino, por ejemplo, sino porque tengo un PCR (muestra mediante hisopado).

Pensando en la temporada, ¿es posible controlar todas las fronteras y a todos pedirles un hisopado?

Sí, se puede y se debe. Algunos países de Europa no piden PCR, pero todo es muy dinámico. Vamos a dirimir la situación en octubre o noviembre para la temporada. No podemos saber ahora cuáles serán puntos sanos; eso se va a decidir en el momento. Si hacemos una publicidad para España y después tiene un retroceso como está sucediendo en algunas zonas, ¿qué hacemos con la publicidad? ¿Qué hacemos si tenemos un rebrote en Montevideo? Por eso hay que llamar a la responsabilidad, pedirle a la gente que no salga el 24 de agosto porque nos hipotecan el destino a todos. Si tenemos que dar marcha atrás, es patético.

Algunos dicen que la política es el arte de lo posible, y en estos momentos el turismo pasó a ser el arte de lo posible.

Todos los países que tienen su fuerte en el turismo van a pujar por los turistas que llegan de las zonas sanas. ¿Cómo va a hacer Uruguay para diferenciarse?

Fácil. Hoy somos el único en Latinoamérica, no tenemos ni que hacer promoción. Para el mundo, hoy Latinoamérica es Uruguay y cuando abramos las fronteras para los turistas va a venir gente de todo el mundo.

¿Hay una idea de cuándo se abrirán las fronteras para los turistas?

Solamente una persona tiene la llave y es el presidente de la República. Con el ministro Germán Cardoso hemos llevado todas las propuestas salvo la fecha. La llave la tiene el presidente de la República que ha sido un timonel sin igual, por algo tiene el 60% de la aceptación de los uruguayos. Para nosotros, Luis Lacalle Pou ha sido la persona que nos ha dado confianza y nos ha guiado con el peso sobre sus espaldas. Nosotros no tenemos otra cosa que reconocimiento y alegría de trabajar en conjunto con un hombre que ha sabido estar a la altura de la historia.

Tiempo atrás

El pasado 9 de agosto, una publicación del diario El País daba cuenta de la reconversión de algunos hoteles en otras actividades tras la pandemia. Al ser consultado al respecto, Monzeglio aclaró que los cierres se habían sucedido en el anterior periodo de gobierno.

Basado en las palabras del secretario de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Fernando Pelaez, del 5 de mayo de 2019 apuntó que los siguientes hoteles habían cerrados sus puertas en la capital: Regency Suites, Belmont, Tryp Melia, Massini Suites View Port, Hotel ITA, Plaza Fuerte, Austral, Lancaster, y el hotel Continetal que se reinventó en un residencial de adultos mayores. A estos se les agregaría, en julio de 2019, el hotel Four Points by Sheraton, el Ermitage y el InterCity.