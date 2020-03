“Espero que la crisis pase lo más rápido posible pero que sus lecciones queden con nosotros”

La presidenta de CFA Society Uruguay, Bárbara Mainzer, se refirió a la magnitud de la crisis que azota al país y al mundo, y advirtió sobre la importancia de tener un fondo de ahorro para mantener a flote las finanzas personales a pesar de la coyuntura. En este escenario, CFA Institute, principal asociación global de profesionales en inversión, creó un grupo de educación financiera para aportar desde su lugar y jugar un rol significativo en la lucha contra los embates del coronavirus Covid-19 en la economía uruguaya.

¿Cómo puede incidir la crisis que conlleva el Covid-19 en la relación de Uruguay con sus principales mercados, teniendo en cuenta que todos están siendo golpeados?

Uruguay está siendo azotado por la peor crisis sanitaria en un siglo, que derivó en una crisis económica y, si no se toman medidas como está haciendo el gobierno- que ojalá hagan efecto- esto puede derivar en una ruptura de la cadena de pagos y, eventualmente, en una depresión. Por eso todos los gobiernos del mundo están saliendo con medidas que parecían impensadas hace un par de meses.

Ocurre que, cuando hay una crisis de esta magnitud, los inversores salen corriendo a refugiarse. Para eso, venden sus activos más riesgosos y se refugian en los más seguros; entre ellos, venden sus posiciones en mercados emergentes y se refugian en bonos del Tesoro americano, por ejemplo, y en el dólar. En este sentido, la fortaleza del dólar también puede llegar a ser una complicación para nosotros por generar mayor inflación. Todos los países están enfrentando esta realidad, aunque algunos mercados emergentes están siendo más azotados que otros.

Son particularmente golpeados los que venden autos, partes de aviones o petróleo; nosotros, que vendemos alimentación, somos de los más protegidos en ese sentido.

A su vez, los países más frágiles, con menos acceso al endeudamiento, sufren más.

Lo que está sucediendo en este momento es un gigantesco parate en la demanda que está provocando un gigantesco freno en la oferta, es decir un shock de oferta y demanda al mismo tiempo, lo que deriva en una situación de extrema complejidad.

Esto se va a resolver cuando encuentren la vacuna -para lo que falta bastante- o la medicación necesaria. Esperemos que cuando eso ocurra, pueda producirse para todos y a precios razonables.

Otro corolario de todo esto es que los gobiernos van a salir sumamente endeudados porque no hay sector privado que pueda prepararse para que la demanda vaya a cero. Todas las multinacionales tienen planes de contingencia, pero no sé si a alguna se le ocurrió que su demanda fuera cero.

Además, en todas partes del mundo los Estados aplican políticas para atender a quienes más lo necesitan, sean empresas o familias.

Esto es un shock temporario, se va a terminar y todos nosotros tenemos un rol para jugar. Sabemos que el mundo va a ser diferente, pero no sabemos cuánto. Habrá que ver qué sectores tienen que reconvertirse y qué empresas quedan por el camino.

¿Cómo es una correcta preparación de las finanzas personales para estar más a salvo ante una crisis como la que atraviesa hoy el país?

Esto es un tsunami a las finanzas personales: gente enferma, personas que se quedan sin empleo y una incertidumbre brutal. Realmente estamos en una crisis sin precedentes. Si bien esto se va a terminar, va a tener consecuencias -algunas muy malas-, pero espero que no desaprovechemos esta crisis y que aprendamos lecciones. Espero que la crisis pase lo más rápido posible, pero que sus lecciones queden con nosotros.

La inmensa mayoría de las personas no estamos preparadas para una crisis. El fondo de reserva es una herramienta clave para evitar el endeudamiento y no entrar en banca rota.

Este no es el momento para crear un fondo de reserva, pero sí para tenerlo. Si yo tengo un fondo de reserva voy a estar preparado, y es un fondo no para una crisis como esta, sino para cualquier imprevisto o para que, si se enferma el jefe de familia, no sea un caos para todos los integrantes del núcleo familiar.

La preparación adecuada permite superar situaciones inesperadas. No es fácil ahorrar, pero hay que pensar el ahorro como si fuera para pagar la cuenta de la luz. Siempre hay dinero para pagar la cuenta de la luz pero no para ahorrar, y eso es porque se piensa de forma diferente.

Así como las empresas tienen que manejar los riesgos, las personas también; con eso se compra tranquilidad. Ojalá que esta sea una de las lecciones que quede después de la crisis.

Otro concepto importante es el del endeudamiento, elegir cómo me endeudo, en qué moneda y con qué porcentaje de mis ingresos. Muchas veces tomamos más riesgos que los que pensamos.

¿Esta crisis desnuda la necesidad de que exista una mejor educación financiera?

Sin dudas. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, aseguró que son unos 400.000 hogares los que se quedan sin ingresos como consecuencia de la crisis económica originada por el Covid-19. Sería buenísimo si ellos pudieran tener ese fondo de reserva.

En este marco, CFA -que es la principal asociación de inversores del mundo- está trabajando en colaborar con finanzas personales para lo que se está creando un grupo de educación financiera, porque nos parece importante prepararse adecuadamente y que estas lecciones permanezcan.