José Saavedra: “Es un proyecto exitoso, y quizás ese éxito lo vio el MGAP y por eso quiso apropiarse del trabajo de otros”

José Saavedra, presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana

En uno de sus tantos artículos, la Ley de Presupuesto Nacional otorga la potestad de administrar la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). La UAM, históricamente manejada por la Intendencia de Montevideo (IM), abrirá sus puertas a los productores mayoristas en noviembre. Desatada la polémica que se convirtió en tema central en la campaña municipal, el intendente Christian Di Candia firmó una resolución en la que, a partir del próximo 14 de octubre, recupera para la IM la administración de las tierras que habían sido cedidas a la UAM. En este marco, el presidente del proyecto en puja, José Saavedra, conversó con CRÓNICAS acerca del tema en cuestión. Consultado acerca de las gremiales de productores que mostraron su preferencia hacia el MGAP como administrador del proyecto, Saavedra puntualizó que se trata de “unas pocas” y que están vinculadas “con los subsidios” que otorga el ministerio. “Con billetera cualquiera consigue adeptos a sus filas”, remató.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

¿Por qué la UAM tiene que permanecer en la órbita de la Intendencia de Montevideo?

La ley 9.515 fija un cometido estratégico para la intendencia, que es el desarrollo de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas. Es un cometido para las 19 comunas de todo el país y la intendencia lo viene cumpliendo y desarrollando desde hace más de 100 años.

El primer mercado de frutas y verduras fue el Mercado Agrícola, que se inauguró en 1906. Después la ciudad fue creciendo y se necesitaba un mercado más grande y hacia las afueras de la ciudad, por eso se construyó el Mercado Modelo, en 1937. En definitiva, todas las intendencias de todo el país -en una tendencia que es mundial-, tienen la gobernanza de mercados mayoristas entre sus cometidos fundamentales. Esto es así porque tiene que ver con el comercio de cercanía, con los controles bromatológicos, con garantizar la accesibilidad de productos frescos a toda esa población, y porque en Montevideo y Canelones se encuentra más del 50% de la población del Uruguay.

Además, hay un principio de especialidad a nivel jurídico que dice que las figuras jurídicas que posea el Estado solo pueden hacer lo que está entre sus cometidos. Entre los 30 cometidos que tiene el Ministerio de Ganadería no tiene ninguno que esté vinculado a la comercialización mayorista de frutas y hortalizas, y sí lo tienen todas las intendencias.

El constitucionalista Rúben Correa Freitas hizo un informe indicando la inconstitucionalidad de lo planteado por el gobierno porque se quiere modificar la gobernanza de la UAM con la Ley de Presupuesto, que tiene una vigencia de cuatro años, y no se puede incluir en la Ley de Presupuesto leyes que tengan mayor duración y, en el caso de la UAM, no está previsto que se modifique quién va a ser el dueño de esa empresa cada cuatro años.

¿Cuánto invirtió la Intendencia de Montevideo y cuánto el MGAP en la Unidad Agroalimentaria?

En este sentido, la intendencia puede reclamar un daño económico por la diferencia enorme que hay de inversión.

La intendencia invirtió US$ 91.500.000 en este proyecto entre terrenos, obra y un subsidio de US$ 10 millones para que los productores pasaran del Mercado Modelo al Parque Agroalimentario sin costo alguno.

Cuando aparece el ministerio, la gente empieza a especular, ¿qué es lo que me va a dar el ministerio que la intendencia no pudo dar? o ¿qué beneficios voy a tener del ministerio? Que ha prometido, por ejemplo, apoyos a varias instituciones y gremiales del país como es el caso de Salto Hortícola. Le prometió US$ 1.500.000 a una gremial de Salto para que haga un mercado en el norte del país. Está bárbaro, pero con billetera cualquiera consigue adeptos a sus filas; así es muy fácil.

El ministerio se comprometió a entregar unos US$ 850.000 por año durante 15 años, pagó la primera cuota, son US$ 850.000 contra US$ 91.500.000 que invirtió la intendencia.

¿Por qué cree que las gremiales estuvieron de acuerdo con pasar a la órbita del MGAP?

No son todas las gremiales, son tres o cuatro. Basta con buscar el nombre de las gremiales y su vínculo con el gobierno… Están vinculadas con los subsidios que da el ministerio.

¿Cómo vio la intromisión del ministerio en el tema y cómo fue el diálogo con la intendencia?

Este tipo de asuntos nunca se han dirimido en contiendas jurídicos, sino que son acuerdos políticos, entonces, esto sería algo insólito y que no tiene antecedentes en el país. El propio ministro reconoce que ni siquiera el presidente de la República, ni la intendencia, ni la UAM sabían lo que estaban haciendo; ellos lo metieron de “prepo”, y lo quisieron sacar así.

Esto atenta contra la forma republicana de nuestro país, contra las instituciones y está mostrando una debilidad muy grande en el ministerio, especialmente en el ministro, que ha sido muy errático con sus políticas. También lo ha sido con sus salidas a la prensa en las que, en algún momento, para él era lo mismo femicidio y abigeato. Hace unos días salió a decir que los productores agropecuarios se tenían que armar para defenderse de las jaurías; cada vez que sale genera conflicto y seguramente tiene que ver con su forma de ver las cosas.

En este caso, introduce de manera abrupta y sin ningún tipo de conversación un tema que afecta a un proyecto exitoso y, a un mes y medio de su inauguración, sorprende con una inoportuna aparición del ministerio a quienes trabajan en él desde hace más de 30 años.

La representación

El presidente de la Unidad Agroaliementaria destacó que desde el 2011 hay un integrante del Poder Ejecutivo en la Dirección del proyecto. De hecho, había dos delegados del MGAP y se estaba trabajando intensamente en temas de trazabilidad, inocuidad y envasado, para alinear los estándares a los requeridos a nivel nacional. “Integrantes del Poder Ejecutivo del MGAP en la UAM hay desde el 2011, no es que el ministerio no tenía un pie adentro de la UAM”, resaltó Saavedra.

Un proyecto exitoso

Según Saavedra, la obra quedará completamente inaugurada en noviembre si se cumplen los plazos sin contratiempos según lo que se había establecido al comenzar la construcción en 2018. “Es un proyecto exitoso, quizás ese éxito lo vio el ministerio y por eso quiso apropiarse del trabajo de otros”, reflexionó el presidente de la UAM y señaló que por ese motivo es clave que la intendencia haya salvaguardado sus intereses a través del mantenimiento de las tierras a nombre de la IM.

“Lo ideal sería que pudiésemos estar trabajando codo a codo con el ministerio en temas que son propios de la cartera e impactan en la mejora de la comercialización y la producción, pero el Poder Ejecutivo tomó este camino y llegamos a un punto en el que si la intendencia no reclamaba los terrenos iba a perder años de trabajo y muchísima inversión”, apuntó el presidente de la UAM.

La pelota

Los legisladores nacionalistas Álvaro Viviano y Sebastián Andújar fueron de los primeros en manifestarse en contra de la resolución firmada por el intendente Di Candia. En declaraciones a La Diaria, Viviano señaló: “Es como que estás jugando un partido y te llevás la pelota”.

Consultado al respecto, Saavedra respondió: “Viniendo de quienes impusieron una serie de artículos en el Presupuesto, es hablar de lo que ellos mismos hicieron. Ellos quisieron apropiarse de una pelota que ni siquiera era de ellos”, señaló y agregó: “Quisieron hacerse de un proyecto para el que no habían hecho absolutamente nada; eso es apropiarse de la pelota”.

El presidente de la UAM se refirió a otros íconos que son de la intendencia y podrían correr la misma suerte que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. “Con la misma lógica, podrían tomar el Teatro Solís, o las termas de Salto, que son de la intendencia. Si aprovechando que están en el gobierno van a querer expropiar propiedades municipales, la lista puede ser realmente muy grande”, concluyó.