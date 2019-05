Murara: “No sé qué sentido tiene firmar convenios que después no cumplimos”

El próximo 10 de junio, 24 países comparecerán ante la Organización Internacional del Trabajo. Esta semana se anunció que Uruguay se encuentra entre los 40 que pueden llegar a integrar la “lista negra”. Las ocupaciones y cambios en la negociación colectiva son las denuncias que las cámaras empresariales perpetran desde hace una década y, tras varias advertencias, esta vez pueden ser tratadas en la conferencia por el organismo internacional. En diálogo con CRÓNICAS, el presidente de la CIU, Gabriel Murara, y el de la CNCS, Julio César Lestido, aseguraron que cambiar estas disposiciones puede ayudar a mejorar la imagen de Uruguay.

El próximo lunes 10 de junio puede que la celeste juegue un partido en terreno internacional. De ser así, en la antesala de la Copa América, no será el fútbol el que se robe las miradas sino el Poder Ejecutivo y un nuevo cuestionamiento de la OIT impulsado por las cámaras empresariales.

En la mencionada fecha, la OIT realizará su 108ª conferencia anual y Uruguay está incluido en una convocatoria preliminar de la llamada “lista negra”, que se conformará por 24 países que tendrán que comparecer ante la Organización Internacional del Trabajo.

Cambiar la posición sobre las ocupaciones y modificar la Ley de Negociación Colectiva son los dos temas centrales que podrían tratarse y que desvelan a las cámaras empresariales desde la presentación de su primera denuncia ante el organismo internacional que data del 2009.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Gabriel Murara, opinó que parece lógico que el tema se haya puesto en el tapete.

“En 2009 se le dijo al gobierno que la ley que estaban proponiendo estaba mal y se le consultó a la Organización Internacional del Trabajo que lo ratificó”. A pesar de que, según Murara, había muchos puntos “para corregir” de la normativa, la ley se aprobó “como venía”.

“Hace varios años que la OIT le manifestó al Poder Ejecutivo que tenía que modificarla. Ahora en febrero también hubo un informe donde los expertos sostenían que ya había pasado mucho tiempo y que se habían agotado los plazos”, apuntó Murara a CRÓNICAS, y añadió que en ese informe se conminaba al gobierno a corregir el tema de la negociación colectiva. “Por eso es lógico que esté en la lista de los temas prioritarios a tratar”, mencionó.

Con respecto a si se tratará el tema de las ocupaciones dentro de los tópicos que estarán sobre la mesa en junio por la OIT, Murara indicó que “hay que esperar” para saber qué sucederá al respecto. A su vez ratificó que desde las cámaras empresariales se continuará insistiendo para darle tratamiento a ambas denuncias.

Consultado acerca de la incidencia que pueda a tener una resolución en la imagen de Uruguay ante los ojos del mundo, Murara señaló: “Así como está, la ley afecta tanto a la instalación de UPM como a la llegada de nuevas inversiones; de la otra forma puede empezar a ayudar”, reflexionó el presidente de la CIU. Finalmente indicó que esta disposición debe corregirse de una vez por todas. “Supongo yo que no vamos a estar para siempre en falta con la OIT, no sé qué sentido tiene firmar convenios que después no cumplimos”, apuntó.

Sin negociación

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), Julio Cesar Lestido, aseguró a CRÓNICAS que esta llamada “lista negra” “es parte del mecanismo que tiene la OIT para tratar los temas” e indicó: “Uruguay está en la agenda, no es ni más ni menos que eso”.

Asimismo Lestido puso en tela de juicio que solo se trate el tema de la negociación colectiva. “Pueden tratarse los dos temas ahora, puede ser que uno se trate ahora y otro el año que viene”, puntualizó y dijo que no hay que agregarle ni quitarle drama al tema.

En este sentido, el presidente de la CNCS coincidió con Murara en que cumplir con los acuerdos de la OIT puede ser positivo para la imagen del país.

“La ocupación no es una herramienta que deja contenta a nadie, como está concebida acá prohíbe dos cosas: limita el derecho a la propiedad privada porque no puedo entrar a algo que es mío y también coarta la libertad laboral”, detalló.

En cuanto a la negociación colectiva, Lestido recordó que el cambio debería radicar en la participación del Poder Ejecutivo: “Se espera que se vuelva al bipartidismo y que el Estado participe en la negociación bipartita simplemente cuando hay un diferendo o cuando las dos partes lo pidan”. “La idea es que si no hay negociación, no hay negociación, y chau”, concluyó.