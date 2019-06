Obra del Ferrocarril Central generará unos 2.000 puestos de trabajo

Tendrá un costo > de US$ 880.000 millones

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó un evento de actualización sobre las obras del Ferrocarril Central. La disertación fue llevada a cabo por técnicos de Vía Central-consorcio encargado de la obra-, del Ministerio de Transporte y AFE.

“Es el sueño del pibe poder hacer una obra de estas características”, aseguró el representante del consorcio Vía Central, Alejandro Ruibal, al comenzar su ponencia en la mañana del pasado jueves en el Radisson Victoria Plaza.

El también presidente de la empresa Saceem, destacó que la impresionante obra que unirá Montevideo con Paso de los Toros, solo se puede hacer “gracias a que existe una ley de Participación Público Privada”.

Ruibal recordó que el consorcio será el encargado tomar los préstamos, de la construcción y del mantenimiento. “Vamos a dejar todo en la cancha para que salga todo bien”, enfatizó.

La obra, que actualmente se encuentra en la etapa de cartografía, tendrá una duración aproximada de 36 meses más tres meses para que se haga entrega de la infraestructura. “Ahora empezamos muy fuerte con la ingeniería de detalle, luego está la etapa de limpieza y el desmantelamiento de la obra existente que comienza en dos o tres semanas”, puntualizó el empresario.

Ruibal se refirió también a la generación de puestos de trabajo en torno al proyecto: “Habrá un pico de unas 2.000 personas trabajando de forma directa y también hay mucho trabajo indirecto. En estos primeros seis meses habrá unas 600 personas empleadas y el año que viene y el próximo, se llegará a esos 2.000”, apuntó y destacó que el grueso de la mano de obra será local, aunque posiblemente sea necesario incorporar mano de obra especializada proveniente del extranjero.

El empresario consignó que la obra tiene un valor de US$ 880 millones de dólares a lo que se le suman las obras complementarias que rondarán los US$ 90 millones. “La obra se hace en 24 meses para ir haciendo tramos y no paralizar la ciudad”, dijo al ser consultado acerca de la relación entre la obra y la infraestructura vial ya existente.

Ruibal resaltó que, en esta oportunidad, se utilizarán en el orden de 550.000 durmientes de hormigón que se fabricarán en Uruguay. “Se instalará una planta de producción continua para la que se va a acudir a asesoramiento externo pero contará, principalmente, con obreros uruguayos”, resaltó.

Asimismo, destacó que habrá tres obradores, uno en Florida, donde se instalará la fábrica, y otros dos que estarán en Durazno y Sayago; además, habrá una decena de obradores secundarios.

“Es una obra de ingeniería, tampoco es una central nuclear, vamos a sacarle un poco de miedo a esto”, estimó Ruibal en conferencia de prensa. A la vez que alentó a educar a la población para hacer frente a un nuevo modo de transporte.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, habló a la prensa tras la presentación de los técnicos y afirmó que, una vez construida la línea, permitirá unos cuatro millones de toneladas de carga e insistió en que, además de UPM, se espera recuperar la carga que anteriormente transportaba el ferrocarril y conquistar nueva carga. “Estamos convencidos de que Uruguay necesita incorporar el modo ferroviario”, reconoció.