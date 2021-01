Los jóvenes en política

Por Rafael Rondán Cavani (*) | @rrcavani

Los jóvenes, cuando empezamos nuestra actividad de militancia en cualquier partido político, tenemos los ideales a flor de piel, las ganas, el empuje y la valentía de mostrar lo que podemos hacer y a lo que podemos y queremos llegar. La política no es un juego, es una forma de vida que nos apasiona, nos interpela y nos emociona.

Como bien nos recuerda el papa Francisco, “la política es la forma más alta de la caridad”, siendo considerada esta como la más importante de las tres virtudes teologales. De ese modo entendemos y participamos de la vida política, dejando todo nuestro esfuerzo y nuestra vida por el prójimo.

Pasando al tema político en sí mismo, cuando comenzamos nuestra incursión en el ámbito y la actividad política, nos pasa a todos los jóvenes que tenemos que cambiar la mirada respecto de lo que estamos acostumbrados en otros espacios de la vida social. En política nos encontramos con un nuevo grupo social al cual hay que adaptarse, a eso se suma el relacionamiento con los demás; te encontrás con un grupo social de debate.

Durante muchos años era difícil llegar a lugares de decisión siendo jóvenes ya que los “mayores” ocupaban todos los espacios y no había lugar para nosotros. En el Partido Nacional los jóvenes, desde hace 15 años, tenemos una estructura orgánica dentro del mismo, que nos permite ir asumiendo responsabilidades y, a su vez, aprender el oficio del político. Eso nos lleva a un escalonamiento en el crecimiento personal como “actores políticos”.

A partir del 1º de marzo pasado, el Partido Nacional desde el Gobierno demostró que se abrió a las nuevas generaciones, donde muchos jóvenes ocupamos lugares de relevancia, enriqueciendo el debate con nuevas ideas y nuestra visión del presente y del futuro.

Desde ese momento, nuestro joven presidente, Luis Lacalle Pou, dejó en evidencia que el diálogo y lo que nos une como sociedad es base fundamental de un gobierno justo. En este sentido, todos los actores políticos están contemplados: caudillos, políticos de pura cepa y los jóvenes; todos podemos trabajar en conjunto, lo que nos va a llevar a un mayor entendimiento y mejor gestión.

En nuestro caso integramos el Espacio Cuarenta, agrupación que entiende a los jóvenes como parte importante de su sustento, su motor. En este contexto, muchos de nosotros ocupamos lugares de decisión, sitios que enriquecen el debate y nos permiten ser actores del cambio real de la sociedad.

Asimismo, el Partido Nacional ha demostrado que tiene capacidad de renovación política gracias a la formación cultural, ideológica y valores que nos inculcan permanentemente desde la propia dirigencia del partido en diversas instancias, como charlas y talleres, además del ejemplo que nos brindan con su actuación.

En la última contienda electoral fui electo edil de Montevideo y desde la Junta Departamental podremos hacer llegar nuestras propuestas e ideas a los ámbitos de decisión. Somos un espacio político que pregona la pluralidad de ideas, donde el debate y la formación son nuestros grandes pilares.

Desde este lugar hemos podido realizar acciones para mejorar la gestión municipal. Nos toca un tiempo difícil, ya que estamos padeciendo una prolongada pandemia y casi toda nuestra atención tiene que estar dirigida hacia allí.

Sabiendo esto, hemos presentado varias mociones, una de ellas ha sido la del aforo en las playas de Montevideo. Esta consiste en “parcelizar” las playas con el fin de evitar las aglomeraciones. Dicho “parcelamiento” se podría realizar con unos aros de dos o tres metros de diámetro, de lona, puestos sobre la arena, y así mantendríamos las burbujas familiares.

Nuestra propuesta no tuvo respuesta, por el momento, de parte de la intendenta de Montevideo, pero seguimos insistiendo ya que estamos en los primeros días de enero y las aglomeraciones se están dando en toda la costa del departamento. Seguimos esperanzados en tener una respuesta positiva de la Intendencia de Montevideo, pero de no ser así, debemos pensar en la creación de algún proyecto de aforo con el fin de evitar más contagios masivos.

También hemos realizado varios pedidos de informes a diferentes áreas de la intendencia en lo que concierne al tratamiento de residuos. Es un tema en el que creemos que hay un gran debe y como montevideanos es necesario ponernos de acuerdo para resolverlo analizando la cuestión con la seriedad que merece. Tiene que ver tanto con el reciclaje de los residuos, la limpieza, la sanidad, como con el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Damos por descontado que primará el bienestar de todos los ciudadanos que aquí habitamos y, en el correr de este período, de ser posible de este año, encontraremos entre todos una solución a un problema que año a año se agudiza.

En otro orden de cosas, tenemos pensado también retomar la propuesta de la colocación de la estatua de la Virgen María en la Aduana de Oribe. Se había presentado en primera instancia en el año 2016, con un proyecto enviado a la Junta Departamental por el entonces intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez, quien apoyó la iniciativa desde el comienzo, pero luego no llegó a prosperar ya que el Frente Amplio, que tenía mayoría absoluta, no apoyó la idea. Estamos convencidos de que no se debatió el tema suficientemente; hay muchos argumentos para exponer desde la pluralidad social y cultural, que nada tienen que ver con lo meramente religioso. Si bien esas mayorías el Frente Amplio las mantiene, creemos firmemente que el proyecto es viable y que conversando podremos ponernos de acuerdo. Estamos confiados en llegar a buen puerto con esa iniciativa tan querida y esperada por muchos montevideanos que se acercan año a año el último sábado de enero para rendirle homenaje a la Madre de Dios.

El 2021 es todavía una incógnita en muchos aspectos ya que no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia ni cuándo será la vacunación masiva. Estamos mentalizados para trabajar con todas las energías puestas en mejorar Montevideo, una maravillosa tarea que nos hace sentir orgullo del voto de confianza que los ciudadanos de la capital nos dieron para cuidar sus intereses y pelear por sus anhelos.

El desafío recién comienza y estamos prontos para llevarlo adelante sin prisa, pero sin pausa.

(*) Edil de Montevideo – Espacio 40 – Partido Nacional