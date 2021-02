HSBC emitió Notas de Crédito Hipotecarias en UI por el equivalente a US$ 15 millones

El banco HSBC colocó a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la primera serie por el equivalente a US$ 15 millones de su segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas (UI), que prevé colocaciones globales por hasta el equivalente a US$ 200 millones.

La serie de Notas de Crédito Hipotecarias del banco HSBC, suscrita a través de la plataforma Sipel de Bevsa, recibió una demanda que prácticamente duplicó la colocación final, que fue de 132,675 millones de UI, a un precio medio de 100,36, de acuerdo a los datos al cierre de la operación.

Se recibieron en total 29 ofertas por 252,5 millones de UI, de las cuales fueron aceptadas 18, con un precio máximo de 102,3 y un mínimo de 99,21, de acuerdo a la información suministrada por Bevsa.

La emisión se realizó en dos tramos: uno mayorista competitivo por el equivalente a US$ 13,5 millones, y un tramo minorista por los restantes US$ 1,5 millones, con un máximo por inversor de 500.000 UI –unos US$ 56.000- y un precio fijo correspondiente al precio Promedio Ponderado de las ofertas aceptadas en el tramo mayorista. Al no presentarse ofertas en el tramo minorista no competitivo, el monto asignado se redistribuyó entre los oferentes mayoristas.

Características

El segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias de HSBC tiene un plazo de 25 años contados desde el día de la emisión. La tasa de rendimiento de la emisión de la serie I fue de 2,49% anual, con fecha de pago de capital e intereses bianual en agosto y febrero. El programa recibió la calificación de riesgo BBB+ por parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos SA.

Los fondos obtenidos de la colocación serán destinados a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas.

El gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri, se mostró conforme con los resultados de la emisión y valoró positivamente la utilización de la entidad para la obtención de financiamiento. “Estamos muy conformes de que se siga confiando en las garantías que ofrece el mercado de valores para captar financiamiento para un objetivo tan noble como financiar la compra de viviendas por parte de las familias uruguayas. Esta exitosa emisión refleja que las Notas de Crédito Hipotecarias son un instrumento sumamente útil y atractivo para esos fines”, señaló Barbieri.