Butler se integra a red global de agencias independientes

Casi un año después de la creación de la Agencia de comunicación Butler Posicionamiento & Comunicación, su fundador, Alejandro Butler, anunció su integración a PROI Worldwide, la red de agencias independientes de comunicación y relaciones públicas más grande del mundo.

PROI Worldwide es la red internacional líder en el mundo de agencias independientes de comunicación y relaciones públicas, que nuclea a 80 agencias referentes del mercado en 54 países y más de 150 ciudades en todo el mundo.

Algunas de las agencias que forman parte de la red son Atrevia, la más grande de España; Lansons, líder en Inglaterra; SPRG, la más reconocida en China y en toda la región de Asia Pacífico; e Imagem Corporativa, una de las más importantes de Brasil.

“Conozco hace muchos años a Alejandro y es un gusto contar con su aporte en la red y poder ofrecerle todo el respaldo de PROI para su trabajo. Como dueños de negocios, los socios de PROI compartimos una perspectiva única y una pasión incondicional por las necesidades de los clientes. Al combinar fuerzas con empresarios de ideas afines, mejoramos aún más nuestra capacidad para resolver los desafíos de comunicación de los clientes, ampliando y potenciando los equipos locales con profesionales de todo el mundo”, explicó Ciro Dias Reis, Global Chairman de PROI, tras anunciarse la integración.

Butler Posicionamiento & Comunicación inició sus actividades en abril del año pasado como agencia boutique y con una estructura flexible, capitalizando los 30 años de trayectoria de Alejandro Butler en el sector, y es la única agencia de Uruguay que pertenece a esta red. Algunos de sus actuales clientes son Pedidos Ya, CHR Group, Mercado Libre y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

En diálogo con Empresas & Negocios, Alejandro Butler dio detalles de esta alianza, su alcance y el impacto que tiene para la agencia.

¿Cómo surge esta iniciativa?

Hace 30 años que trabajo como asesor en comunicación estratégica y relaciones públicas y he tenido la oportunidad de aportar a clientes muy variados en tamaño, sectores y reportando a casas matrices ubicadas en diferentes lugares del mundo. Eso me llevó también a interactuar con colegas de otros países y generar no solo sinergias en lo profesional sino también relaciones de amistad y de mucha confianza. Probablemente el caso más emblemático de esas experiencias es el contacto con Ciro Dias Reis y Vanessa Ramalho, socios de la Agencia brasileña Imagem Corporativa, con quienes compartí algunos proyectos en el pasado. Ciro muchas veces me había invitado a integrarme a la red PROI Worldwide y por diferentes motivos no lo había podido concretar. Los primeros meses de trabajo de mi agencia fueron para poner todo en marcha, en un año difícil como lo fue el 2020. Ahora entramos en una nueva etapa de consolidación, capitalizando 30 años de experiencia y me propuse concretar esto que había pospuesto muchas veces.

¿Qué le aporta pertenecer a una red como PROI?

En las últimas semanas, desde que concreté el acuerdo, he recibido saludos y he podido interactuar con colegas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Indonesia o Tailandia, por poner algunos ejemplos. Esta semana tenemos un encuentro virtual con colegas de México, Colombia, Perú, Brasil y Argentina. Ese intercambio nos enriquece mucho y se traduce en más creatividad, más aprendizajes compartidos, más ejercicio de análisis estratégico; y todo eso lo volcamos al trabajo con nuestros clientes.

¿Qué repercusiones ha tenido en estos primeros días?

Lo primero es dentro de la propia red, y me pone muy contento poner a Uruguay en el mapa. Se trata de dueños de agencias independientes, muchas de ellas muy grandes e influyentes en sus respectivos países, que en la mayoría de los casos poco sabían de Uruguay.

Alejandro Butler es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay. Fue docente en esa misma universidad durante 15 años y otros cinco en la Universidad ORT de Montevideo.

Lo segundo, que se irá potenciando con el tiempo, es el acceso a información sobre nuestra disciplina y sobre casos y experiencias de trabajo, que tendremos que traducirlo en valor para nuestros clientes.

Por último, pueden aparecer oportunidades de trabajo de clientes de agencias de otros países que nos recomiendan para sus necesidades en Uruguay o que nosotros podemos direccionar de empresas uruguayas que tengan necesidades de comunicación en otros lugares del mundo, hacia agencias de la red, sabiendo que compartimos un enfoque de trabajo.