Nicolás Illanes: “IoT va a cambiar la forma en la que vivimos y trabajamos”

Nicolás Illanes, Business Development Manager en Nettra

El objetivo fundamental de Nicolás Illanes es comprender las necesidades de los cliente y desarrollar la mejor solución, basada en la tecnología de IoT, adaptada a la organización y los recursos, con el fin de generar procesos más eficientes, reducir costos y maximizar la rentabilidad.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de emplearse en el rubro para el que trabaja?

Todo empezó hace más de 10 años cuando tuve la posibilidad de trabajar para una empresa uruguaya de acondicionamiento térmico. Me encargaba de programar los equipos para que “funcionen solos”. Por ejemplo, para acondicionar térmicamente la sala de espera de un banco se instalan varios sensores de temperatura, y según esas temperaturas se programa el equipo para que el aire se inyecte más frio o más caliente hasta llegar a la temperatura deseada.

Cada vez teníamos más clientes y se requería ir a revisar de forma presencial, por lo que empezamos a crear una solución para poder monitorear los equipos de forma remota. Esto mejoró el tiempo de respuesta para la resolución de problemas, optimizamos los recursos y bajamos los costos, resolviendo algunos problemas sin tener que ir. Así fue que me empecé a involucrar en el mundo de Internet de las Cosas (IoT)

¿Cuáles son los principales objetivos de su labor?

Mi principal objetivo es comprender las necesidades de cada cliente y desarrollar la mejor solución, basada en la tecnología de IoT, que se adapte a su organización y sus recursos con el fin de generar procesos más eficientes, reducir costos y maximizar la rentabilidad. Independientemente del rubro donde trabaje el cliente, si monitoreás y controlás tu negocio de forma remota, tenés más información con la que podés tomar mejores decisiones basadas en datos y no en apreciaciones.

“Desarrollar la solución” abarca desde la búsqueda de los sensores, definir la instalación, como se mandan los datos a internet y la forma de visualizarlos. Disponer de la información en tiempo real te permite anticiparte a problemas antes de que ocurran. Esto genera que los clientes se queden tranquilos porque hay un sistema monitoreando su negocio.

En general, en Uruguay la gente no sabe que es IoT, por lo que no conocen el valor que puede agregar en cualquier tipo de negocio. Hay que entender mucho cada negocio y cuáles son sus problemas para ser proactivo en su resolución. En lo personal, estoy convencido que IoT va a cambiar la forma en la que vivimos y trabajamos.

¿Qué cosas son las que lo distinguen a la hora de trabajar?

Realmente me apasiona la tecnología, y mi alegría y empatía me ayudan para entender a cada persona, sus negocios y problemas. En los últimos 10 años trabajé en todas las áreas que involucra un proyecto de IoT, liderando equipos multidisciplinarios y supervisé la ejecución de proyectos en diversas industrias de varios países de Latam. Esta experiencia me generó una visión 360° del negocio. En otras partes del mundo están mucho más avanzados con la aplicación de tecnologías IoT, por lo que en mi tiempo libre me encanta leer qué productos nuevos hay y qué servicios se están ofreciendo.

¿Qué servicios ofrece en Nettra y a quiénes están dirigidos?

Nettra es una empresa uruguaya, con más de 10 años en el mercado desarrollando e implementando soluciones IoT en diferentes verticales de negocio: gestión del agua, gestión energética, IoT en la industria, agricultura de precisión, medio ambiente, gestión de flotas, meteorología, entre otras. Tenemos oficinas en Uruguay, Argentina y Chile y proyectos en otras partes de Latinoamérica. Ayudamos a nuestros clientes a ser más eficientes, reducir costos y lograr un conocimiento profundo de sus operaciones al brindarles acceso a datos e indicadores clave que los ayudarán a tomar mejores decisiones en su negocio. Con más de 700.000 datos recolectados diariamente, brindamos soluciones flexibles que se adaptan a cada negocio y sus problemáticas.

¿Cómo afectó la llegada de la pandemia el pasado año a su trabajo? ¿Cree que trajo oportunidades?

Al principio fue todo un desafío, ya que casi todos los clientes cambiaron su forma de trabajo al formato remoto, y eso, sumado a la incertidumbre, frenó mucho la ejecución y creación de nuevos proyectos. Por otro lado, el trabajo remoto ayudo a visualizar la necesidad de monitorear y controlar los negocios sin presencialidad. Hoy en día, que todos nos adaptamos a esta nueva normalidad y con la necesidad más presente que antes, están surgiendo nuevas oportunidades en mercados que hace dos años ni se lo planteaban.

¿Cuáles considera que son los puntos esenciales para trabajar en IoT de la mejor manera?

IoT es una tecnología que involucra mucho conocimiento en diferentes áreas. No solo tenés que aprender mucho de cada rubro para saber cómo aplicar la tecnología y generar más valor, sino que también hay que saber de sensores, controladores, programación, telecomunicaciones, servidores, analítica de datos entre otras cosas. Formar y liderar un equipo multidisciplinario es fundamental para implementar soluciones de IoT. Lo bueno es que, para involucrarse en esta tecnología, se puede hacer desde muchas carreras distintas.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

Lo que más destaco de AJE es la calidad humana de sus miembros. Siempre que precisás algo, preguntás a la comunidad y hay muy buena onda para ayudarte a resolver tus temas. Si necesitas un contacto, ayuda, recomendación, seguro alguien va a acudir a darte una mano. Hay muchas reuniones y talleres de temas específicos con un referente del área que comparte sus conocimientos y experiencias, aspectos que son muy valiosas para el desarrollo profesional.

Este año se realizó, con el apoyo de ANII, un estudio del impacto covid-19 en los empresarios, y en base a los resultados crearon un conjunto de programas enfocados en las necesidades detectadas. Todos estos temas son 100% aplicables al desarrollo empresarial de cada miembro.

¿Cuánto hace que se asoció a AJE y cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Me sumé al equipo de AJE hace casi un año y medio. Siempre me pareció interesante integrarme a un grupo de gente que comparte los mismos valores y las mismas ganas de emprender que yo. Tenía varios amigos que pertenecían a AJE y me contaban de las actividades y el networking que generaban, entonces me entusiasmaba poder participar también.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender en Uruguay?

Lo más importante es transmitir que emprender en Uruguay es posible porque existe un ecosistema emprendedor. Existen muchos programas de financiación, comunidades como AJE que te brindan herramientas para desarrollo profesional, incubadoras y centros de emprendedores de algunas universidades de Uruguay. El país es un mercado chico, que seguramente sea la mayor desventaja, pero sirve para validar una idea para luego escalarla a otros países de la región.

Señas de identidad

Nicolás nació hace 32 años en Montevideo. Su deseo desde niño era “cambiar el mundo”, y los caminos profesionales lo llevaron a recibirse de Ingeniero en Computación, con un MBA orientado en Dirección y Estrategia que combina generación de negocios, conocimiento técnico y gestión de proyectos.

Desde siempre estuvo relacionado con proyectos de IoT, instalando, programando, analizando datos, diseñando productos, integrando equipos, gestionando proyectos, entre otras cosas. Se define como una persona alegre, proactiva, emprendedora. Su libro favorito es “Seite hábitos de la gente altamente efectiva” de Stephen Covey.

Si se trata de series, elige La Casa de Papel. Su lugar en el mundo es el Caribe; y en su tiempo libre gusta de jugar al fútbol con amigos.