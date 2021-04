RIBA: un proyecto inmobiliario para un público exigente

Nicolás Guerra y Fernando De Rossa, son socios del estudio de arquitectura Guerra De Rossa Arquitectos, una de las empresas encargadas de llevar adelante el proyecto RIBA, ubicado en el lago de La Caleta. Se trata de un espacio que transforma un entorno natural privilegiado en una experiencia para vivir en familia.

Ubicado en el entorno del lago de La Caleta, en un terreno totalmente único y zona residencial privilegiada donde se están dando los desarrollos más importantes del Montevideo, nace RIBA. Con cualidades paisajísticas únicas, el área está dotada con todos los servicios necesarios, excelente conectividad y de fácil acceso a través de importantes avenidas.

RIBA se compone de cuatro edificios de vivienda que se articulan sobre un gran parque a orillas del lago. El conjunto es accesible desde la Avenida a la Playa a través de una calle que transcurre entre los halles de los distintos edificios donde el paisaje del lago es el protagonista. Las particularidades del predio permiten disponer los distintos edificios logrando la mejor orientación en cuanto al asoleamiento y asegura vistas al lago desde cada unidad.

Empresas & Negocios dialogó con Nicolás Guerra y Fernando De Rossa, socios del estudio de arquitectura Guerra De Rossa Arquitectos, encargados del proyecto arquitectónico y dirección de obra, junto con Herrera Lussich Arquitectos.

Guerra aseguró que el proyecto está ubicado en el corazón de uno de los lagos más lindos de la zona de Carrasco Este, el lago de La Caleta, un lugar de cualidades paisajísticas excepcionales. El predio es único y tiene la particularidad de desarrollar más de 395 metros lineales de costa sobre el lago con orientación norte, lo que garantiza excelentes vistas y asoleamiento.

El proyecto prevé la construcción de cuatro bloques bajos y un área de amenities próximas al lago. La ocupación del suelo es muy baja, lo que permite disponer de apartamentos con grandes vistas y sin incidencia con los vecinos. Es un proyecto que está en la fase de preventa y se planifica comenzar las obras en julio de este año.

Por su parte, De Rossa detalló que el proyecto se desarrolla en un parque propio de más de 24.000 m2, y que fue cuidadosamente diseñado para potenciar y preservar el entorno natural que brinda el ecosistema del lago. “Las grandes dimensiones del parque nos permitieron disponer los distintos edificios de forma holgada y cada uno de ellos enfrenta de forma franca el paisaje del lago. De esta forma todos los apartamentos tienen inmejorables vistas al paisaje y sin interferencias”, dijo.

Todo el desarrollo al nivel del parque está caracterizado por una permeabilidad visual, el paisaje circundante es el protagonista, los edificios cuanta con todos sus halles transparentes y las construcciones de los amenities están integrados a la topografía del terreno, pareciendo formar parte del mismo. Estos, además, ocupan una pequeña península que se adentra en el lago conectado a los senderos peatonales que recorren toda la costa con áreas especialmente creadas para contemplar y vivir la experiencia que brinda el contacto con el agua.

Una apuesta al cambio

El proyecto apunta a familias o matrimonios, uruguayos y extranjeros, que busquen apartamentos con amplitud y buenas dimensiones en sus ambientes. Que a su vez le den mucha importancia a la ubicación del emprendimiento. Se trata de un público más que nada de la zona de Carrasco y su entorno, que elige este tipo de locación de gran valor natural, pero también busca apartamentos de cierta comodidad, con muy buenos servicios y con bajos gastos comunes, según comentó Guerra.

“RIBA es una muy buena oferta para personas que quieren dar un giro a un modo de vida urbano, vivir en un entorno más cercano y conectado a la naturaleza en un gran parque franqueado por dos lagos y un bosque como vecino, todo ello sin perder las comodidades de servicios próximos y conectividad; estamos a minutos del centro de Carrasco, el aeropuerto o Zonamerica”, expuso en ese sentido De Rossa.

El proyecto tiene acceso por Avenida a La Playa, cerca de Avenida de las Américas, un punto de excelente acceso y donde existen muchísimos servicios de todo tipo, desde grandes supermercados a centros de proximidad. Y dentro del emprendimiento, en un predio con más de 30.000 m2, un parque con un paisajismo y amenities. Los espacios comunes -barbacoas, estares con estufa a leña, lugares para hacer home office así como gimnasios, piscinas y decks- dan hacia el lago.

Oportunidad a la vista

En cuanto a las inversiones, Guerra indicó que la pandemia ha sido una oportunidad en la construcción de programas residenciales porque las familias están buscando vivir en lugares con mayores comodidades, con mejores valores desde el punto de vista arquitectónico y de locación, dándole más importancia al estilo de vida y dónde residen. En ese sentido, este proyecto contempla lo que la gente está buscando.

“Percibimos al sector con mucho dinamismo, tanto el año pasado como el corriente. Vemos que nuestro rubro está muy dinámico; si bien estamos tomando todas las medidas para poder trabajar tanto en obras como en los estudios de la mejor manera posible, y con los protocolos que se exigen, estamos logrando tener una actividad muy importante, como no se veía en los últimos años”, añadió.

Aseguró que eso está vinculado, también, a las medidas que ha lanzado el gobierno desde el punto de vista impositivo, generando mejoras para la inversión, de manera que se ha dinamizado y bajado costos, teniendo precios más competitivos.

Inversiones y costos

En este momento está iniciada la etapa de preventa, ya hay algunas unidades vendidas, y las empresas inmobiliarias que participan del proyecto son Meikle, Roig y Crisci Blanco. El grupo inversor está conformado por capitales argentinos mayoritariamente, y uruguayos. Están apostando mucho al país con inversiones inmobiliarias en Punta del Este y Montevideo.

El proyecto se está haciendo en sociedad con los arquitectos del Estudio Herrera Lussich. El paisajismo tiene un gran atractivo y es de gran valor para el emprendimiento. Lo realizó el estudio de la paisajista Amalia Robredo que, si bien es argentina, vivió muchos años en Uruguay y tiene varios trabajos en el país.

Las unidades son de tres dormitorios, y el precio de preventa va desde US$ 650.000 a US$ 1.250.000, estas últimas unidades en penthouse. La inversión en construcción es de US$ 45.000.000, y la inversión total del emprendimiento es de US$ 60.000.000.

Son apartamentos de generosas dimensiones. Los de tres dormitorios tienen un área de 195 m2 incluyendo una gran terraza cubierta; por su parte, los penthouse tienen 350 m2, con más de 100 m2 de terrazas. Todos los apartamentos cuentan con dos cocheras y tres los penthouse.

Construcción y entorno encantador

El parque cuenta con más de 32.000 m2 de superficie y se extiende 395 metros sobre la orilla norte del lago de La Caleta. RIBA, por su parte, está compuesto por cuatro edificios de vivienda que se articulan a orillas del Lago.

Tres edificios constan de seis niveles más un subsuelo y el otro tiene dos niveles más. El nivel subsuelo alberga los estacionamientos, los boxes de cada apartamento, y áreas de servicio común. El nivel de acceso está dado por un amplio hall transparente y una terraza semi techada que se abre al paisaje. El acceso vehicular se realiza a través de un alero techado para dar resguardo al descenso de las personas. Este nivel dispone de cocheras de cortesía para visitas.

Los cuatro niveles superiores albergan cuatro apartamentos por nivel. La generosidad del terreno y la disposición de los edificios permiten disfrutar de vistas al lago y el paisaje desde todas las áreas y dormitorios principales de cada unidad de vivienda. El último nivel está dado por dos amplios penthouses.

El Club House, por su parte, contará con una gran piscina mirando hacia el lago y el norte conectado con un importante solárium. También tendrá dos barbacoas, incluyendo un área de home office y, por otro lado, un gimnasio con vista al lago.

Hincapié en la seguridad y el confort

El acceso sobre la Avenida a la Playa será controlado. En ese sentido, se contará con una oficina de seguridad sobre la entrada para que pueda haber un guardia. Sin ser las costas sobre el lago, el resto del perímetro del terreno irá totalmente cercado con muro o reja, dependiendo de su ubicación, y tratando el mismo desde el punto de vista estético, pero sin perder la seguridad perimetral. Se contará con un sistema completo y circuito cerrado de cámaras de videovigilancia.

Para una mayor comodidad, los garajes están organizados con una calle al centro con los estacionamientos a cada lado. Cada unidad cuenta con un box de amplias medidas. En este nivel también existe un baño y vestuario de servicio, que podrá ser usado tanto por el personal del edificio así como por personal de propietarios. Los ascensores son de última generación. El diseño de las escaleras y los paliers van acorde al resto de los espacios comunes.

Detalles que marcan la diferencia

Todas las aberturas de los apartamentos incluyen vidrios dobles y de alta prestación. Las aberturas en dormitorios llevan también cortinas de enrollar. Los muros separativos entre unidades son macizos con un ancho mínimo de 0.20 metros. El resto de los muros son de mampostería o de yeso de primera calidad.

Los interiores de los apartamentos de zonas no húmedas (baños y cocinas) llevan pisos de madera del tipo de prefinish o similar. Las zonas húmedas son con pisos de porcelanato, cerámico o similar, al igual que los revestimientos.

La calefacción será individual y de losa radiante por agua. Tendrá dos termostatos distintos; uno en zona de recepción y el otro en zona dormitorios, haciendo más eficiente el sistema, permitiendo regular y controlar la temperatura de forma diferenciada.