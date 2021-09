Sergio Abreu: “No veo que los gobiernos sean capaces de abrir el comercio y negociar”

El secretario general de la Aladi, Sergio Abreu, expuso en el Foro Global para América Latina y el Caribe 2021, organizado por IDEA International en Nueva York, Estados Unidos, acerca de solidaridad y cooperación regional.

El excanciller uruguayo se refirió a la situación geopolítica mundial, donde China y Estados Unidos son los dos actores comerciales de mayor peso. “China es el principal exportador de bienes del mundo, el tercero de servicios y el socio más importante de la mayoría de los países de América del Sur, sin acuerdos, porque dos tercios del comercio mundial hoy se realizan intrafirma”, explicó.

Según su visión, el problema que persiste en América Latina es que “se multiplican las instituciones para crear terapias de grupo en la parte política, donde las concreciones quedan pospuestas para la siguiente reunión”.

En tanto, destacó la importancia del estudio y el trabajo para la mejora de la calidad de vida de la gente. “El comercio es empleo y el empleo es paz social”, aseguró.

Sin embargo, sostuvo que actualmente el comercio intrarregional de América Latina es del 12%, frente al 50% de Europa y al 40% de Asia. “La integración es una falacia, y está perdiendo el ciudadano de a pie, el que no tiene trabajo, el que se dedica a lo informal. Se ha caído el tejido social, es decir, la micro, pequeña y mediana empresa”, que es donde está el 60% del empleo, comentó.

En la misma línea, expresó que la caída del empleo y del comercio van llevando a un grado de “desesperación y descreimiento” en los sistemas, dado que, si no hay inversión, no hay comercio, no hay empleo y no hay paz social.

“Los responsables” de esta situación “son los gobiernos”, lamentó, y criticó que lo primero que hacen quienes asumen responsabilidades políticas es escribir un tweet, y lo segundo es ver cómo son reelectos “a costa del sacrificio de las próximas generaciones, que no les importan, porque el poder está primero”.

Dijo también que solamente el 10% del comercio es intra Aladi –conformada por 13 países-. Al mismo tiempo, consideró que, en el proceso de integración del Mercosur, “no hay elementos que motiven para aumentar el comercio y el empleo”.

“No veo que los gobiernos sean capaces de abrir el comercio y negociar. Cuando uno ve que las restricciones no arancelarias y las políticas de los países funcionan desde el punto de vista de la autonomía y del egoísmo en el peor sentido, no se puede hablar de solidaridad ni de derechos humanos”, añadió.

Por último, afirmó que cree en la integración, pero eso solo se consigue con la voluntad política de los gobiernos y la decisión de que las negociaciones son siempre insatisfacciones compartidas.