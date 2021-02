Diego O´Neill sobre pedido de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción sobre vacunación: “No corresponde y es improcedente”

Ante el pedido de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción al gobierno en cuanto a darle prioridad a los trabajadores del sector en la vacunación contra el covid -19, el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O´Neill, señaló, en entrevista con CRÓNICAS, que el pedido de dicha Asociación “no corresponde y es improcedente”.

La semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que se había cerrado un acuerdo para la compra de dosis de vacunas contra el covid-19 de las empresas estadounidense Pfizer-BioNTech y la china Sinovac.

Sobre el plan de vacunación, el mandatario señaló que el orden de inoculación se va a realizar luego de un asesoramiento científico y comenzará por el personal de la salud, al mismo tiempo que en los residenciales, y seguirá por los adultos mayores en general y el sistema educativo; esto último va en línea con la idea de poder comenzar las clases con «presencialidad».

Según se conoció en las últimas horas, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción pidió al gobierno que se les dé prioridad a los trabajadores del sector en el plan de vacunación.

Al respecto, el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O´Neill, señaló, en diálogo con CRÓNICAS, que el pedido de la Asociación “no corresponde y es improcedente”.

Asimismo, expresó que desde la Cámara entienden que las autoridades están manejando con muy buen criterio la pandemia, y en particular el plan de vacunación.

Aclaró que las prioridades tienen que estar por el lado de los trabajadores de la salud, que son los que están en la primera línea en la lucha contra el virus, y que esa decisión tiene que estar a cargo de las autoridades. Agregó que no le parece que corresponda que el sector reclame ser prioridad en la vacunación dado que el rubro ha sido de los menos afectados en su actividad por la pandemia. Tras esas reflexiones, volvió a aclarar: “No estamos para nada de acuerdo”, haciendo alusión al pedido de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción.

“El nuestro es un sector que está trabajando bien, que tiene un protocolo de cuidado, además de un desarrollo relativamente exitoso, y en ese sentido, entonces, no vemos el motivo por el cual tendría que ponerse por delante de otros sectores; nos parece que es algo que no corresponde reclamar”, continuó.

Consultado acerca de que si la vacunación debería ser obligatoria u opcional en los trabajadores de la construcción, el empresario señaló que ellos adhieren a que sea opcional, tal como lo estableció el gobierno.

Respecto a los protocolos, explicó que están funcionando muy bien, aunque precisó que en este contexto de circulación comunitaria del virus “es natural que haya algunos casos en las obras”. Asimismo, aclaró que los contagios se dieron por fuera de las obras.

“Los protocolos están funcionando bien; naturalmente que hay que ser estrictos porque es la única herramienta que tenemos para cuidarnos”, reflexionó.

Lo que se viene

Para este 2021 el presidente de la Cámara de la Construcción se mostró optimista en cuanto a la inversión privada. Explicó que va a tener un dinamismo importante tanto en lo que tiene que ver con la vivienda como con las obras no residenciales y la inversión productiva.

Por otro lado, señaló que UPM 2va a estar en su pico de actividad, con muchas obras conexas a la empresa forestal. Además, se espera que haya importantes proyectos con participación público-privada. Por el lado de la inversión pública, comentó que tienen “algunas inquietudes”.