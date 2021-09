Salgado sobre el Metrobus: «Si hay recursos que sean para que el transporte pueda salir de la situación angustiante que está viviendo»

En el marco del Congreso Latinoamericano de Energías Renovables, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, expuso lo que llamó un anteproyecto referido a la creación de dos ejes metropolitanos que, por medio de ómnibus eléctricos articulados, recorrerán la zona metropolitana desde la Ciudad Vieja hasta el Pinar y Pando, en el primer caso, pasando por Av. Italia, y el segundo, por 18 de Julio y 8 de Octubre. La intendenta remarcó la importancia del proyecto para mejorar aspectos medioambientales, los tiempos en el transporte y para generar más trabajo. “La intendencia de Montevideo está en condiciones financieras de hacer este proyecto”, destacó Cosse.

En este contexto, CRÓNICAS consultó al presidente de la empresa Cutcsa y titular de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado, quien dijo estar afín al proyecto aunque hizo énfasis en que no es este el momento de llevarlo a cabo. “Cuando dicen que las propias autoridades estarían en condiciones de financiar esto yo lo que les pido, con muchísimo respeto y realismo, es que si hay recursos que estos sean para que el transporte pueda salir de la situación angustiante que está viviendo”, señaló el empresario.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

No hay dudas sobre el concepto ni sobre el camino. Migrar hacia la sustitución del gasoil a través de energías limpias como la electricidad o el hidrógeno es la senda que tanto las autoridades como las empresas de transporte pretenden recorrer para el futuro de la movilidad. Así lo dijo a CRÓNICAS el presidente de la compañía de referencia de transporte suburbano, Juan Salgado. “Estamos absolutamente de acuerdo, es más, Cutcsa en el 2016 fue la primera empresa que compró una unidad ciento por ciento eléctrica para hacer sus pruebas y las hizo durante cuatro años hasta que obtuvimos estas 20 unidades que están funcionando hace un año y medio”, recordó y sostuvo que el transporte en el mundo va hacia esa dirección.

En la misma línea, valoró positivamente que los gobernantes y las empresas den un espacio de tiempo a pensar en el futuro en el crecimiento, en el mediano y el largo plazo. “También lo practicamos en Cutcsa”, aclaró.

En este contexto, la intendenta de Montevideo presentó la pasada semana en el Congreso Latinoamericano de Energías Renovables el proyecto de dos ejes metropolitanos, que con unidades eléctricas articuladas, a modo de metrobus, conecten la Ciudad Vieja con El Pinar y Pando (ver recuadro).

Si bien esta opción parece unificar a los distintos actores del sector, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, instó a poner los pies sobre la tierra y a “ver la realidad” del momento en que vivimos.

“En febrero del 2020 yo estaba diciendo que en vez de hablar del tren de la costa teníamos que hablar de un carril con coches eléctricos, y en marzo del 2020 cambió el mundo. Eso sigue siendo bueno y sigue siendo lo que hay que hacer, pero hoy yo quiero que la intendenta y el Poder Ejecutivo lleven adelante políticas de Estado para ayudar al transporte y reconocerle todo el esfuerzo que se hizo durante más de un año y medio”, reflexionó el empresario.

Tras desatarse la pandemia en marzo de 2020, el transporte colectivo asumió el compromiso con el gobierno y con la IM de mantener la conectividad, lo que le generó una pérdida acumulada de varias decenas de millones de dólares.

En los momentos de mayor confinamiento el mercado cayó en un 80% y el transporte tuvo que mantener sus gastos para continuar ofreciendo el servicio.

Según Salgado, si los esfuerzos no se dirigen a recomponer a las empresas de transporte, “lo que pasará en un futuro muy cercano es que se van a tener que ajustar la oferta con la demanda”. Desde el mes de mayo el transporte urbano tiene el 100% de la oferta en la calle y recién ahora, en setiembre, se está llegando a una demanda del 75%. “Es una diferencia muy grande que representan decenas de millones de dólares mensuales que todas las empresas están sufriendo”, apuntó Salgado.

“Hoy por hoy la mayor parte de las energías por parte de las empresas, y debería de ser así por parte de las autoridades, es para tratar de que el transporte a nivel de todo el país salga adelante”, resaltó el empresario.

El titular de Cutcsa y de la Cámara de Transporte del Uruguay remarcó que espera de las autoridades nacionales y departamentales el respaldo para poder salir definitivamente de la situación que vienen arrastrando desde hace un año y medio para mantener la conectividad.

“Yo espero que hoy la preocupación central de la intendenta de Montevideo y del Poder Ejecutivo sea coordinar políticas que no dejen al transporte en el medio del río.

Para nosotros esto no pasó, empieza un periodo muy complejo, de buenas expectativas y esperanzas desde el punto de vista sanitario pero complejo desde el punto de vista económico y financiero”, detalló Salgado.

El empresario apuntó que los bancos no van a seguir financiando o dando periodos de gracia y que según lo previsto en marzo del 2020, las empresas y los trabajadores hicieron acuerdos que llegan hasta mayo de 2022.

Consultado acerca de si las empresas están en condiciones de adquirir y operar los 150 ómnibus eléctricos que la intendenta estimó necesarios para la implementación del Metrobus, Salgado sostuvo: «No, con mayúsculas, hoy no estamos en condiciones, y cuando dicen que las propias autoridades estarían en condiciones de financiar esto, yo lo que les pido, con muchísimo respeto y realismo, es que si hay recursos que estos sean para que el transporte pueda salir de la situación angustiante que está viviendo”.

Finalmente, añadió que “más allá de que no salimos todos los días a quejarnos y hemos cumplido con nuestro competido como transportistas, manteniendo la conectividad durante este tiempo, no quiere decir que las empresas no se han endeudado y que no tengan serios problemas económicos; complicaciones que se van acumulando”.

El proyecto

Si bien esta propuesta en concreto no le fue presentada por parte de la Intendencia de Montevideo (IM), Salgado resaltó que sí son conscientes de que la intendenta lo tenía en carpeta y de que el ministro de Industria (Omar Paganini) tiene en agenda dar el paso a otro tipo de energías renovables, como el hidrógeno. “Lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando, pero el tema es el momento. En estos momentos la prioridad es sobrevivir, la prioridad es que no se pierdan puestos de trabajo y mantener una conexión de transporte público de buena calidad en todos los puntos del país”, destacó el empresario, y agregó que para eso es necesario mantener el respaldo que hasta ahora el gobierno nacional y el departamental han dado “con mucha seriedad y responsabilidad”.

Según Salgado, “esto no se terminó, no dimos vuelta la página, hemos mejorado en la parte sanitaria pero no hay que confundir”.

El ejecutivo no planteó dejar de lado el tema, pero comentó que el momento de dar algún paso será cuando tanto el Estado como las empresas puedan empezar a distraer recursos para este tipo de cosas “y no que se esté viviendo la situación de hoy que los recursos no dan ni para llegar a fin de mes, esa es la realidad”, puntualizó.

En la lucha

En el marco del Congreso Latinoamericano de Energías Renovables celebrado el pasado 15 y 16 de setiembre, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, presentó el que definió como “el proyecto por el que estamos luchando”.

En el comienzo de la ponencia, y refiriéndose al sistema de transporte metropolitano, Cosse sostuvo: “Hemos planteado al Poder Ejecutivo dar un paso más”. La jefa departamental señaló que dado el estado de la matriz energética y el momento de la economía mundial y nacional, es necesario un proyecto de infraestructura que aproveche la ventaja competitiva de la matriz eléctrica uruguaya, que genere trabajo y que cambie sustantivamente en aspectos de infraestructura la movilidad en la zona metropolitana. En este sentido, apuntó que es importante para la zona que concentra el 60% de la población del Uruguay y también para el resto del país debido al flujo comercial que pasa por la capital y alrededores.

En este anteproyecto se contempla tanto la infraestructura como las unidades. Se trata de dos ejes de transporte metropolitano, desde Ciudad Vieja, por 18 de Julio y 8 de Octubre hasta Pando, y también desde Ciudad Vieja, por Av. Italia hasta El Pinar.

“Esto implica una intervención urbana”, sostuvo Cosse al tiempo que exhibió simulaciones de cómo quedarían las distintas avenidas con la presencia del Metrobus y las nuevas paradas.

“Está en estado de anteproyecto, no tenemos el proyecto ejecutivo, pero sí un estudio de factibilidad”, remarcó.

Según pudo saber CRÓNICAS, dicho proyecto fue presentado sin entrar en detalles al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y, por el momento, no se está llevando adelante un trabajo en conjunto entre la Intendencia y el Ministerio, algo que efectivamente requiere un proyecto de estas características.

En su alocución, Cosse aseguró que se trabajó con empresas de transporte y de obra civil para saber qué camino seguir. En lo referente a los vehículos, se consideraron las unidades articuladas que fabrica BYD en Brasil, con capacidad para 160 pasajeros, un diseño con puertas más anchas y tecnología dentro del bus. El proyecto contempla unas 150 unidades.

Según lo expuesto por la titular de la IM, el esquema de financiamiento planteado es “una copia exacta” del que se utiliza actualmente para el ferrocarril central. Permite, a través de los esquemas de autoridad pública contratante y de tener como fiduciaria a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), la creación de un fideicomiso metropolitano que permitiría dividir el impacto en el déficit fiscal en 20 años. “La intendencia de Montevideo está en condiciones financieras de hacer este proyecto, es bancable. No estamos siendo innovadores en la forma de financiar este proyecto”, resaltó Cosse.

En cuanto a las repercusiones que tendría la obra, la intendenta remarcó que los impactos en la descarbonización serían muy fuertes dado que se trata de ejes muy importantes, por consiguiente, se dejaría de consumir el 16% del gasoil que hoy utiliza el transporte metropolitano. Además, la disminución de los tiempos de transporte sería muy importante y mejoraría otros aspectos de la calidad de vida, como el ruido, y uno que la intendenta destacó como mucho más importante: el trabajo. “Estamos en un momento de contracción de la economía mundial y nacional. Entendemos que este proyecto es realizable financieramente y necesario para el área metropolitana. Si pudiéramos hacer esto, la enorme cantidad de servicios de valor agregado que vienen detrás derrama por todos lados. Es el proyecto por el que estamos luchando”, concluyó.