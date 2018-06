El precio del novillo gordo para faena tiene un techo de 3,50 dólares el kilo

Luego de semanas donde el mercado fue adaptándose a las subas de las haciendas gordas para faena, el precio del novillo gordo parece haber encontrado el techo en su cotización al ubicarse en US$ 3,50 el kilo. No obstante, vale aclarar que la mayoría de los novillos que ingresan a las plantas no presentan una buena terminación lo que hace que su valor sea entre 15 y 20 centavos de dólar menos. La otra novedad, es la casi segura venta del frigorífico San Jacinto.

Hasta el presente el mercado de haciendas se mantiene firme y activo en todas las categorías con un componente muy importante de ganados de corral, pese a ello, desde hace algunos días se detuvo el incremento en los valores mostrando una estabilización. El precio máximo es de US$ 3,50 el kilo como venía aconteciendo desde hace algunas semanas atrás; sin embargo la oferta más voluminosa proviene de calidad regular que cotizan entre US$ 3,30 a US$ 3,35 por kilo.

La reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) realizó un ajuste de 1 centavo al alza estableciendo para los novillos especiales de exportación en US$ 3,48 por kilo carcasa. Si se compara este valor con el precio del año pasado a igual fecha, se observa un incremento del 25%. En lo que refiere a las entradas de ganado a las plantas frigoríficas las mismas oscilan entre los 7 y 10 días.

Las vacas especiales y pesadas cotizan entre US$ 3,15 y US$ 3,20 el kilo, pero por la misma razón que los novillos, la gran mayoría de los negocios se realizan entre US$ 3,05 y US$ 3,10. En tanto las vaquillonas gordas cotizan entre US$ 3,30 y US$ 3,35 por kilo.

Con volúmenes semanales de faena importantes -la semana pasada se superaron las 45.000 cabezas- lo otro que también debe observarse son los precios que se consiguen en los diferentes mercados. En ese aspecto, hay que consignar que el precio de la tonelada de carne vacuna superó los 4 mil dólares la tonelada, precio que no se lograba desde el año 2015, consolidando la firmeza del mercado internacional.

El precio promedio de la semana pasada fue de US$ 4.195 la tonelada, el más alto desde febrero de 2015, mostrando un incremento del 16% respecto a la semana precedente.

En cuanto a los volúmenes exportados son superiores a igual período del año anterior al colocarse 190.885 toneladas 6,9% superior contra las 178.515 toneladas del año anterior.

Mientras que las colocaciones de carne ovina se puede establecer que el precio de la tonelada volvió a subir por cuarta semana consecutiva ubicándose en US$ 4.636 en la semana finalizada el 26 de mayo. En lo que va del año el precio por tonelada acumula una suba interanual de 12,4% con 4.566 dólares frente a US$ 4.061. Diferente es si se toma en cuenta el tonelaje exportado al alcanzarse 6.038 toneladas frente a las 6.150 toneladas alcanzadas en 2017.

La situación en Brasil es altamente preocupante ante los 10 días de huelga que llevan a cabo los camioneros de ese país. Hay 120 frigoríficos parados. La industria exportadora de este país estima pérdidas de 45 millones de dólares por exportaciones incumplidas, además preocupa la visualización de los compradores en lo que hace a las garantías de cumplimiento en las entregas.

San Jacinto

Los rumores de la compra del 100% del frigorífico San Jacinto (NIREA S.A.) por parte de la japonesa NH Foods comenzó a manejarse desde comienzo de esta semana. Todo indicaría que ya se estaría en la etapa final por lo que dicha empresa pasaría a manejar dos plantas (BPU y San Jacinto) alcanzando el 15% de la faena total. Además al adquirir el establecimiento ubicado en el departamento de Canelones, le permitirá manejar el frigorífico principal en materia de ovinos.

El monto total de la operación, según algunos analistas, rondaría los 60 millones de dólares.