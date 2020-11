Sector servicios representa el 70% del PIB y el 73% del empleo en Uruguay

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, remarcó la importancia que tiene el sector servicios para la economía uruguaya, destacando que representa el 70% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 73% del empleo. En otro orden, se refirió al desempeño económico de Uruguay en términos comparativos, y dijo que pese a que el mundo parece enfrentar una “segunda ola” de contagios y a que también en Uruguay hubo un repunte de casos, “hasta la fecha no hay un deterioro en ninguno de los indicadores de avances”.

Arbeleche disertó durante el III Foro de inversión Europea en una mesa centrada sobre la importancia del sector servicios, pero comenzó refiriéndose al desempeño económico general de Uruguay. Aseguró que, comparativamente con la región, el desempeño “es muy bueno”, lo cual es “consecuencia del buen manejo sanitario” de la pandemia del Covid-19. A propósito, destacó el fuerte aumento de la capacidad de testeo, la creación del GACH y “el liderazgo del presidente” que decidió “no ir a cuarentena general” y “mantener los motores de la economía encendidos”.

Recordó que los datos del segundo trimestre del año, el de mayor impacto de las medidas y exhortaciones públicas de confinamiento, mostró una caída interanual del 11%, lo cual “es muy fuerte, pero en la comparación regional es de los países que menos ha caído”.

Arbeleche sostuvo que el mundo parece estar enfrentando una “segunda ola” de contagios, y que en el caso específico de Uruguay también hubo un repunte, pero matizó que “hasta la fecha no hay un deterioro en ninguno de los indicadores de avances”. Explicó que tanto la recaudación de la DGI, como la venta de combustibles y el mercado laboral “muestran que hay una recuperación. Lenta, pero que sigue”. Recordó que el MEF proyecta que el PIB cierre el 2020 con una caída del 3,5% del PIB.

La ministra participó del Foro en una Mesa de disertación sobre la “Importancia de los servicios en el Siglo XXI”, comentando que el sector servicios en el mundo ha tomado un papel más preponderante, tanto en lo que es a la contribución al producto como a las exportaciones. Detalló que en los países desarrollados la contribución al PIB del sector servicios es del 76%, mientras que en los países en desarrollo alcanza al 56%. En el caso de Uruguay, la contribución al producto de los servicios llega al 70%. Agregó que, a nivel mundial, el año pasado la mitad del empleo surgió, precisamente, del sector servicios.

Arbeleche subrayó que al hablar de servicios no solo se contabilizan los tradicionales, como son el turismo, la logística y el transporte, sino también los servicios de comunicación, de información, de tecnología, los servicios profesionales, de diseño; y que parte de estos servicios son los llamados servicios globales -lo que sucede cuando una empresa decide separar una parte de su proceso en el exterior.

“En el caso uruguayo, el sector ha tenido una dinámica mayor que los sectores relacionados con los bienes y esto hace que hoy casi el 70% del producto proviene del sector servicios. Y a nivel de empleo, que es la gran preocupación que tenemos desde la política económica, tenemos que el 73% del empleo hoy en Uruguay viene del sector servicios”.

Confiabilidad garantizada

La secretaria de Estado también se refirió a las acciones de Uruguay para atraer inversiones de servicios. En primer lugar, destacó que “un activo que se tiene desde hace mucho tiempo es ser un país donde las reglas de juego están claras y se respetan, y eso es un activo imponderable, eso nos hace confiables, que se pueda invertir, que se pueda exportar, que se pueda repartir los dividendos”.

Luego remarcó la calidad de los recursos humanos con las que cuenta el país -pese a que es necesario “afinar la educación” para adecuarla a la demanda del sector privado-, la cohesión social de “larga data” y la “estabilidad macroeconómica”.

Asimismo, se refirió a los incentivos fiscales que “hacen que sea atractivo” invertir en el país, lo que incluye tanto la ley de promoción de inversiones, como la ley de zonas francas y los regímenes de puertos y aeropuertos libres. “Es el empujón, quizás final, que hace que sea conveniente y atractivo invertir en Uruguay y de aquí exportar al resto del mundo, ya sea de empresas uruguayas o empresas internacionales que se radican y exportan”, señaló.

Por último, subrayó que Uruguay ha mostrado un buen desempeño en la exportación de servicios globales no tradicionales, y ha sido el país donde más ha crecido la exportación de servicios entre 2009 y 2019.

No obstante, subrayó la importancia de no separar las exportaciones de bienes y servicios: “Hay una combinación de servicios y de bienes, que atrás también tienen sus servicios”, indicó.

Acuerdo Mercosur-UE: “Uruguay y los países del bloque estamos todos para dar ese paso”

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE estuvo presente durante todo el Foro, y desde el Gobierno uruguayo se destacó que es momento de “dar ese paso”.

El canciller Francisco Bustillo dijo en el evento que “Uruguay está plenamente comprometido y dispuesto para la firma del Acuerdo Mercosur-UE”. Destacó que tras la firma del mismo se pasó a una etapa de análisis de aspectos técnicos que “han sido una prioridad en nuestro país”, tratándose con un “enfoque rápido y pragmático” para que este acuerdo sea una realidad. “Debemos concentrar nuestros esfuerzos en atar los cabos sueltos que quedaron pendientes en ese asunto”, agregó.

Bustillo señaló que “tras 20 años de negociaciones técnicas es tiempo de política. El proceso final precisa ya no de gobernantes muchas veces sumidos en sus coyunturas, sino que la hora requiere de auténticos estadistas”.

Por su parte, Arbeleche destacó que “Uruguay y los países del bloque estamos todos para dar ese paso”. No obstante, evaluó que “si por algún motivo no se concreta, lo que se visualiza hacia adelante, no es más que una mayor integración en términos económicos y en términos comerciales, que se añaden a los vínculos históricos que ya tenemos entre Uruguay y el Mercosur, en general, y la UE”.