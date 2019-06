Las preguntas que dejaron huella en el ciclo “especial precandidatos” de Crónicas

Con motivo de la competencia interna hacia las elecciones del próximo domingo, CRÓNICAS realizó un ciclo de entrevistas con los más destacados precandidatos de los partidos políticos con representación parlamentaria, a fin de conocer sus aspiraciones, propuestas, objetivos, visión de futuro y mucho más. A continuación, un repaso de las preguntas más relevantes.

-¿Los desencantados con el Frente Amplio (FA) tienen razón al sentirse así?

-Naturalmente, el ejercicio del gobierno genera desencanto. Pese a esto, en las elecciones anteriores la ciudadanía le renovó la confianza a nuestra fuerza política, ya que es la única que da certezas de que seguiremos avanzando en el camino de la construcción de igualdad. Creo que tienen razón, debimos hacer más, generar más mecanismos para mejorar nuestras propias políticas y el control ciudadano de la función pública; en esa dirección intentamos avanzar en la Intendencia de Montevideo. Hay descontento no solo con el FA sino con la política en general, por eso tenemos que tomar apuntes, escuchar mucho y tener la capacidad de cambiar en profundidad para no alejarnos de la gente, porque no hay un proyecto de nación exitoso sin empoderamiento ciudadano con las transformaciones.

Daniel Martínez

Frente Amplio

21 de junio

-Hay un cuestionamiento de parte de alguna gente que sería afín a votarlo a usted, pero cree que le van a paralizar el país el primer día de gobierno.

-¿O sea que tiene que ganar el FA de vuelta? Seguimos con “el malo conocido que el bueno por conocer”. Lo que pasa es que muchos de los cuadros históricos políticos del FA son de los sindicatos, con lo cual no hay una clara diferenciación de roles, entonces no pueden ser críticos con el PIT-CNT, no pueden ser defensores del derecho al trabajo de los que quieren trabajar y no hacer huelga, no pueden establecer la libertad del uso de la propiedad y limitar las ocupaciones. No pueden porque son lo mismo, y por eso nosotros estamos más capacitados para eso. Esto no quiere decir enfrentamiento ni conflicto, quiere decir cooperación, pero que quede claro quién es gobierno y quién no.

Luis Lacalle Pou

Partido Nacional

12 de abril

-¿Cómo es su relación con Talvi? ¿Se reúnen?

-Es buena. Yo me pasaba hablando todo el tiempo con él porque lo quería convencer de que lo quería apoyar. Busqué por todos los medios alguna solución que nos llevara a buen puerto, y finalmente me vi constreñido a presentarme.

-¿Cuál fue la explicación que le dio en ese momento?

-Ernesto siempre tuvo la idea de hacer una cosa nueva, con colores nuevos, con semántica nueva –no hablar más de dirigentes, sino de referentes, etcétera-. Hablamos muchas veces, y en ese aspecto nunca llegamos a una concordancia. Yo lo hubiera apoyado en aquel momento porque me parecía que era una posibilidad interesante, pero en las características del diseño que él quería, no cabía lo que yo creo que es la mayoría del partido; no cabíamos, entonces no hubo más remedio que reorganizar con gente de la 15, de Vamos Uruguay, del Foro, una nueva estructura que fue Batllistas.

Julio María Sanguinetti

Partido Colorado

22 de marzo

-¿Qué dos o tres medidas tomaría inmediatamente después de asumir si le tocara gobernar?

-Armar un gabinete paritario, implementar el proyecto de las escuelas de siete horas, poner en práctica los mecanismos para fomentar la inversión privada en la obra pública, armar un instituto o una agencia, algo independiente del Ministerio de Salud Pública, para el tema de técnicas y medicamentos de alto costo.

-Por el contrario, ¿qué riesgos visualiza si el FA pierde el gobierno?

-Yo creo que Sanguinetti no va a ser presidente y creo que en el gobierno de Lacalle la gente pasó mal.

-De Lacalle padre…

-Sí, sí. La gente pasó mal, el sistema de salud era un desastre, los salarios, si crecían, lo hacían menos rápido que los precios, subía la inflación; yo no quiero que el país vuelva a eso.

Carolina Cosse

Frente Amplio

3 de mayo

-¿Qué riesgos visualiza si no gana el Partido Nacional (PN)?

-Estamos en democracia. Si gana el FA es porque es el modelo que quiere la mayoría de la gente, entonces va a ser el que se va a implementar. El riesgo que yo veo es esa tendencia que se ha visto en otros países de Latinoamérica: habrá más impuestos, menos actividad económica y mucho más desempleo, que en el corto plazo se ocupará con asistencialismo, y donde una masa cada vez más grande de la población vivirá con muy poco y con poca capacidad de desarrollarse.

Juan Sartori

Partido Nacional

26 de abril

-¿Qué riesgos visualiza si no gana el Partido Colorado (PC), si no puede llevar adelante su proyecto, o si vuelve a ganar el FA?

-La propuesta del FA la estoy viendo con mucho escepticismo. Estamos ante una situación en que tenemos que tomar medidas importantes en materia económica, y la pregunta es hacia dónde se van a tomar. Con la pérdida de peso político de Astori, al que yo llamo –más allá de matices- el capitán de la moderación o el que vacunó al FA contra los delirios kirchneristas y chavistas, ¿qué nos queda? Un FA dominado por el MPP y por el Partido Comunista, que creen que Venezuela y Cuba son democracias originales, pintorescas… no, son dictaduras, y el 80% de los uruguayos no querría vivir en un país que esté organizado como Cuba o Venezuela. Segundo, la doctrina oficial del MPP, sector dominante, es gastar y repartir plata que no se sabe de dónde sale, y nos dejaron con un agujero enorme que ahora no sabemos cómo tapar. Así que yo veo un FA radicalizándose y, en un momento en que va a haber necesidad de tomar medidas para reducir el déficit fiscal y reactivar la economía, un FA radicalizado y contra la pared yo no sé para dónde salta, es una aventura peligrosa.

Ernesto Talvi

Partido Colorado

10 de mayo

-Si efectivamente no hay mayorías parlamentarias, tal como prevén los analistas, ¿cómo se imagina negociando con el resto de los partidos?

-La estructura parlamentaria condiciona la forma del juego político. Cuando uno tiene mayorías parlamentarias se torna responsable de todo lo que se hace y no se hace, y la oposición se despoja un poco de esa responsabilidad y tiene más chances de pararse en la vereda de enfrente. Esto pasa mucho hoy; pasó en estos tres gobiernos. La mayor parte de las leyes en el Parlamento fueron votadas por todos los partidos, pero hay temas relevantes de diferente visión ideológica donde se da el juego político esperable. La mayoría parlamentaria para el FA fue muy importante en el primer y segundo gobierno, donde se implementaron múltiples reformas estructurales en un montón de áreas relevantes de la economía, de la cultura, de la sociedad. En este tercer gobierno la mayoría parlamentaria del FA trajo más dolores de cabeza que soluciones, o sea que tampoco hay que endiosar la circunstancia de tener esa mayoría.

Mario Bergara

Frente Amplio

29 de marzo

-¿Qué riesgos visualiza si no gana el PN?

-Yo no creo que la sociedad termine haciendo factible un cuarto gobierno del FA. Ese es un riesgo, porque acá es cambio o continuidad. Nosotros por eso hemos hablado de un cambio fuerte, radical, porque entendemos que la cosa está planteada en estos términos; no puede haber gradualismo ni parches, tiene que haber cambios. La educación está muy mal, ¿qué se necesita? Un cambio radical. La seguridad está con resultados desastrosos: 414 homicidios, una rapiña cada 18 minutos; ahí hay que hacer cambios radicales. Yo la tengo que aceptar, pero no puedo compartir la respuesta del sector Todos y del Dr. Lacalle cuando dicen que para cambiar en materia de seguridad hay que cambiar el gobierno… no, eso es un pensamiento ingenuo.

Jorge Larrañaga

Partido Nacional

5 de abril

-¿Por qué cree que la gente debería votarlo a usted?

-Estamos tratando de pensar un proceso de campaña electoral a junio que no ofrezca el escenario que están brindando los partidos tradicionales, donde un día sale Antía a decir que a Larrañaga le falta diálogo, otro cuestiona a Lacalle, o sea, una interna que es una picadora de carne. A nosotros nos une un programa común, y los compañeros y la compañera que están en campaña son excelentes candidatos [pero] que ofrecen, sobre todo, un discurso muy concentrado en la capacidad de la gestión.

Óscar Andrade

Frente Amplio

17 de mayo

-¿Qué riesgos visualiza si no gana su partido?

-Yo no veo ninguna idea en el FA para modificar la educación ni para el empleo ni para la seguridad. En todas esas áreas está fallando, entonces, ¿más de lo mismo? ¿Vamos a seguir perdiendo empleo? ¿Vamos a seguir quedando aislados? Es necesario generar un cambio, porque así como estamos, vamos mal. Si seguimos así, seguramente el Estado uruguayo dentro de 10 años va a ser peor. A mí me pregunta la gente: “Con las dificultades que hay, ¿cómo se anima a encarar esto?”. Porque si no, va a ser peor. Tenemos ejemplos cercanos que todo el mundo ve por televisión de cómo se puede ser peor, hacia dónde nos llevan los populismos, que es el rumbo que este país tomó. Por eso queremos cambiar. Hay dos candidatos del FA que no reconocen la dictadura en Venezuela; es muy peligrosa esa línea de gobierno. Los otros no se animan a decir nada para no quemarse con los compañeros, porque los precisan para la elección.

Enrique Antía

Partido Nacional

24 de mayo

-Lacalle Pou dijo a CRÓNICAS que le gustaría avanzar más con usted en un posible acuerdo de cara a un eventual gobierno de coalición, aunque va a respetar sus tiempos. ¿Cómo toma ese deseo del precandidato blanco?

-Siempre que haya una valoración de un adversario uno no puede tener otra opinión que valorarlo positivamente, pero estamos compitiendo, con Lacalle Pou y con el PN, y queremos demostrarle a la gente que la mejor opción es la nuestra y no la del PN, por lo tanto vamos a tener debates y diferencias, y la gente tendrá que elegir. Después llegará el tiempo de los diálogos, donde lo que ocurra el 27 de octubre va a definir cuáles son las posibilidades. Lo principal es qué queremos hacer con el país. Nosotros podríamos acompañar ideas que estén en línea con lo que creemos que hay que transformar en Uruguay.

Pablo Mieres

Partido Independiente

7 de junio

-¿Qué riesgos visualiza si no gana su partido?

-El PC puede no ganar la elección; hay muchos partidos y va a ganar uno solo. Yo creo que el país está necesitando un cambio de gobierno. Si el PC no está en el balotaje nosotros vamos a apoyar para que haya un cambio de gobierno.

José Amorín

Partido Colorado

31 de mayo

-¿Usted tomaría posición en un eventual balotaje entre el FA y el PN?

-Yo creo que en noviembre vamos a estar ocupadísimos evaluando la elección de octubre. De todos modos, el problema es que el piloto automático está puesto, y que todos los gobiernos, excepto un gobierno de Unidad Popular (UP), van a tener las mismas formas de responder y de reprimir el descontento social, que va a estallar en los próximos años. Los votantes de la UP tienen la suficiente sabiduría para decidir por sí mismos. Yo no veo diferencias esenciales en el plano económico-financiero entre un gobierno del Dr. Lacalle y uno del Ing. Daniel Martínez.

Gonzalo Abella

Unidad Popular

14 de junio