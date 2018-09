Oposición insiste en bajar gasto pero el gobierno es optimista sobre la economía

La oposición asegura que debido al déficit fiscal, que alcanza el 4% del Producto Interno Bruto, no hay margen para estimular la inversión ni el empleo, por lo cual subraya la necesidad de disminuir el gasto previsto en la Rendición de Cuentas. Por el contrario, para el oficialismo, el incremento en el egreso del Estado está totalmente financiado y no representa un riesgo para la economía.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

CRÓNICAS recogió las visiones de los distintos partidos políticos que forman parte de la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Senadores con respecto a este tema. El pasado martes 28 comenzó en ese ámbito el tratamiento de la última Rendición de Cuentas que puede elevar el gasto en lo que resta del período, luego de que el proyecto obtuviera media sanción de Diputados a mediados de agosto.

Desde el Partido Nacional auguran que los aumentos establecidos en la iniciativa del Poder Ejecutivo van a impedir que se cumpla el objetivo de bajar el déficit al 2,5%. Esa meta, fijada para 2019, fue aplazada un año más por el equipo económico, por lo que se espera que sea alcanzada en 2020.

Pero los blancos son pesimistas en ese aspecto, según palabras del senador Álvaro Delgado, quien señaló que una vez más la actual administración visualiza pronósticos que no se van a cumplir, tal como ha pasado desde las proyecciones en el Presupuesto Nacional hasta el momento. “Todas las previsiones vinculadas al crecimiento de la economía, de la recaudación, al desempleo y al endeudamiento, se han ido corrigiendo a lo largo de cada uno de los proyectos presupuestales”, ejemplificó. Por otro lado, si bien destacó que no habrá más impuestos, se mostró preocupado por el nivel de inversión, que está “estancado”, y por el desempleo.

En la misma línea, el senador del Partido Colorado (PC), José Amorín, advirtió que el país no puede seguir mucho más tiempo como está, en referencia al déficit fiscal “que el gobierno no controla” y que, por lo tanto, conlleva al aumento del endeudamiento. A su vez, puso en duda las expectativas del Ministerio de Economía (MEF), puesto que no tuvo en cuenta que en Argentina las cosas empeoraron, lo cual afectará el turismo y el comercio de Uruguay.

“Creo que es una Rendición con poca responsabilidad, que es lo que ha tenido el ministro de Economía, Danilo Astori, en los últimos 15 años, en un país que creció notablemente y donde él entendía que había que bajar el déficit, pero siempre hizo estimaciones alejadas de la realidad. Esta situación es parecida a las anteriores, con un gasto que no tiene efectos positivos y con un déficit fiscal demasiado alto”, criticó.

En tanto, para el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, el gobierno sobreestima el comportamiento de la economía para el futuro, con lo cual el nuevo incremento del gasto público “no tiene sustento”, lo que se suma al contexto deficitario.

Si bien reconoció que el proyecto normativo que está en discusión vuelve a incrementar el egreso de manera modesta, lamentó que el problema que implica la tendencia restrictiva del crecimiento económico terminará cayendo sobre las espaldas de los empleadores y, por lo tanto, sobre el empleo. “Mientras crece el desempleo, el cierre de empresas, y se reduce la plantilla en grandes firmas, el gobierno no reacciona, sigue aferrado a estimaciones que no son correctas”, indicó.

Impacto cero

El martes pasado, representantes del MEF expusieron el proyecto de ley ante la Comisión del Senado que estudia el texto. Allí tuvieron la oportunidad de intercambiar reflexiones con los legisladores, según declaraciones del propio ministro Astori. El jerarca resaltó que el encuentro fue positivo, y afirmó que la iniciativa apela a construir un equilibrio entre el control de las cuentas públicas y el combate al déficit fiscal.

Educación, salud, vivienda, seguridad pública, la instauración del nuevo Código del Proceso Penal, equidad de género, salud mental y primera infancia fueron los temas que mencionó como prioritarios, y recalcó el avance que tendrán gracias a que están contemplados en el texto normativo, en sintonía con los compromisos de programa del Frente Amplio (FA).

Consultado sobre la visión de la oposición, enfatizó que discrepa totalmente, ya que el impacto fiscal de esta propuesta “es igual a cero”. De hecho, sostuvo que “todos los escasos gastos previstos están absolutamente financiados con recursos permanentes”, además de que “esta es la Rendición más austera en período preelectoral que recuerde en la historia del país”. El aumento de gasto que se estima, alcanza los 150 millones de dólares.

Finalmente, el ministro hizo alusión a las medidas que impulsó el gobierno para estimular la inversión y el empleo, e informó que ya han aparecido los primeros indicios de recuperación de ambos indicadores “en la industria de la construcción”, lo que puede verse también “en mejoras que se producen en diversos tipos de actividades que hasta ahora tenían pérdidas de puestos de trabajo y que hoy los están recuperando”.

Por buen camino

Por su parte, Charles Carrera, senador del MPP, manifestó que aprueba esta iniciativa a la que cree muy beneficiosa, y celebró el trabajo que hicieron los diputados de la bancada del gobierno en coordinación con el Poder Ejecutivo. A su vez, remarcó la reasignación de 350 millones de pesos que se determinó en la Cámara Baja, a fin de crear cargos en el sistema educativo, comenzar a aplicar la Ley de Salud Mental y destinar recursos para un centro de rehabilitación de Maldonado.

“Nosotros vamos por buen camino y la propuesta es mesurada, es decir, implica seguir profundizando las transformaciones y las políticas públicas en un contexto adverso en la región y con cierta volatilidad a nivel internacional”, agregó el legislador.

La senadora del FLS, Daniela Payssé, hizo hincapié en la necesidad que había de subir el presupuesto debido a que el gasto ya comprometido, que viene de los ejercicios anteriores, debe cumplirse por ley. Se refirió también a que el espacio fiscal es escaso dado el compromiso de abatir el déficit, y rechazó la postura de la oposición por entender que “por un lado cuestiona el déficit fiscal, pero por otro lado demanda más gasto”.

La parlamentaria no descarta que el proyecto de ley sea aprobado sin modificaciones por el Senado, lo que responde al trabajo que se hizo de manera mancomunada con los diputados frenteamplistas.

La expresión de Charles Carrera que despertó críticas

El senador oficialista fustigó a los dirigentes opositores que lamentan el aumento del gasto público. “Lo que ellos manifiestan es su posición ideológica porque no ven con buenos ojos el desarrollo de las políticas públicas, pero nosotros creemos que la única forma de seguir transformando al país es apostando en ese sentido”, aseveró.

Consultado por CRÓNICAS respecto a esas declaraciones, Amorín fue enfático: “Lo que pasa es que Charles Carrera se cree que el mundo empezó con el FA, pero en Uruguay las políticas sociales públicas existen desde hace más de 100 años, solo que en algún momento fueron eficientes y, con el FA, equivocadas. Tan es así que se estima que una pequeña crisis haría que muchísima gente volviera a estar bajo niveles de pobreza, porque no se sacó a la gente de donde estaba”.

Sobre esto, el senador del MPP respondió que coincide con que el Batllismo creó muchas políticas sociales en el país, pero luego, “los representantes del PC se olvidaron de esas políticas batllistas y se dejaron de aplicar desde la década del 60 hasta que llegó el FA”. Como ejemplo, mencionó la actualización de los Consejos de Salarios, el apoyo al trabajador rural y a la empleada doméstica, la preocupación por la pobreza y la indigencia, y la diversificación del mercado.

Acerca de la expresión en alusión a la oposición que realizó Carrera, el senador Delgado sostuvo que la principal política pública es la calidad del gasto y la austeridad, lo que, aseguró, no se ve reflejado en este proyecto de ley. Añadió que esta Rendición de Cuentas carece de creatividad e innovación que genere estímulos a la inversión y al empleo, y que sigue en el debe el trabajo en el control del gasto.

En tanto, Mieres calificó la declaración de Carrera como “una muletilla simplista que el FA utiliza para defender su incapacidad”. Opinó que el partido que dirige de ninguna manera está dispuesto a reducir el gasto social. Incluso, dijo que si le tocara asumir responsabilidades de gobierno, sí apelaría a llevar el egreso público a la baja, pero no recortando las políticas sociales, sino, sobre todo, disminuyendo cargos de confianza y empresas de derecho privado y capital estatal, “que se nutren de miles de funcionarios que ingresan de manera poco transparente”. Puntualizó, además, que el Mides es un fracaso, pero que lejos de eliminarlo, haría uno mucho más potente en su capacidad de impacto sobre la realidad de la gente más humilde.