Liberoff: “Uruguay tuvo la capacidad proactiva de proponer beneficios”

Según un informe presentado recientemente por el Ministerio de Turismo (Mintur), en este primer trimestre del año, Uruguay recibió más de US$ 1000 millones por concepto del gasto realizado por turistas que visitaron el país. Esto significa un 1,1% más que el mismo período pero de 2017.

Los visitantes argentinos, son para Benjamín Liberoff, subsecretario de Turismo, los causantes principales de este aumento en los ingresos por parte del rubro turístico, así como las políticas implantadas que brindan varios beneficios. Si bien el gasto diario por turista disminuyó respecto al mismo período del año anterior, no lo hizo así la cantidad de personas que llegaron.

Fueron 1.531.746 los visitantes que se acercaron al territorio nacional entre enero y marzo, es decir un 10,2% más que en el año anterior. El ingreso de divisas por el gasto en servicios turísticos sumó una cifra total de US$ 1.092.908.980. En este sentido, Liberoff explicó a CRÓNICAS que estos ingresos se deben, principalmente, a salarios, propinas y servicios directamente. “Esa es la particularidad que tiene el turismo: las ganancias se derraman en el territorio”, señaló.

El aumento tiene que ver con la fidelidad del mercado argentino a través de la historia con el Uruguay, subrayó el subsecretario. “Siempre hemos tenido una campaña de mantenimiento de marca y cuando se han dado circunstancias como cortes de puentes, manejo ajustado de la divisa o impuestos adelantados, el país tuvo la capacidad proactiva de proponer beneficios a los efectos de ganar en competitividad”, aseguró.

El gasto promedio por persona fue de U$S 713,5, lo que significó un 8,3% menos que igual período de 2017. El gasto por día fue de U$S 104,1, representando un 4% menos que el año anterior. En referencia a esto, el subsecretario comentó que este último año quizás el humor de gasto no era el mismo que en la temporada pasada y por eso los números reflejan una disminución de los mismos per cápita.

Liberoff sostuvo que lo más importante no es que solo venga el que puede pagar, “no lo decimos, ni lo diremos”, sino que se trata de mejorar los servicios que se ofrece por lo que la relación calidad-precio “efectivamente nos permita tener mayores ingresos pero no porque la gente sienta que aquí se le cobra de forma abusiva”, añadió.

Los turistas que más visitaron el territorio llegaron desde Argentina, sumando un 10,9% más de visitas que en 2017. El segundo lugar lo ocuparon los brasileños con una cifra similar registrada en el año anterior. Y hubo un descenso de chilenos así como de paraguayos.