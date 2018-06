Rossi sobre el Ferrocarril Central: “Nuestro deseo es iniciar las obras después de la licencia de la construcción”

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aseguró a CRÓNICAS que, tras presentarse tres empresas a la licitación por el proyecto del Ferrocarril Central, la Comisión designada por el MTOP se encuentra estudiando los aspectos técnicos de las propuestas. La puesta en marcha de la obra, que entre otros aspectos resulta fundamental en las negociaciones de instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay, comenzará entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en diálogo con CRÓNICAS, se refirió a los pasos a seguir en torno a la construcción del Ferrocarril Central, el complejo proyecto que implicará la construcción de unos 273 kilómetros de vías férreas entre Paso de los Toros y el Puerto de Montevideo. El jerarca resaltó que en Uruguay “nadie hizo nunca una obra de este tipo”, motivo por el cual es necesario “actuar con mucha responsabilidad”. En esta línea, Rossi explicó a CRÓNICAS cómo continuará el proceso de adjudicación luego de la presentación de tres empresas -Acciona, Consorcio CMEC-SDHS y Grupo Vía Central- en la licitación cuyas ofertas se dieron a conocer el pasado 29 de mayo.

“Más allá de las dudas que se sembraron en el último tiempo, hubo tres buenas ofertas que hicieron seguramente un esfuerzo muy importante para llegar a tiempo y abordar una obra de esta dimensión”, señaló el titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.

Asimismo, destacó que actualmente la Comisión designada está en el proceso de análisis de la obra. Ya se controló la situación documental, se pasó a las propuestas técnicas -que llevará prácticamente todo el mes- y se abrirá el tercer sobre. “Ese es el de la propuesta económica- financiera y con las calificaciones de las tres etapas acumuladas vamos a decidir la adjudicación”, indicó el ministro.

Una vez definida la adjudicación provisoria, se enviará toda la documentación al Tribunal de Cuentas y luego de que el informe tenga el visto bueno, se podrá establecer el acuerdo y cerrar las condiciones que permitan el financiamiento de esta obra. “La ejecución llevará 36 meses y será mantenida por 22 años”, recordó Rossi.

A su vez, el jerarca hizo énfasis en que el proyecto tendrá que terminar entre “la Navidad de este año y febrero del 2019” y resaltó que “nuestro deseo es iniciar las obras inmediatamente después de la licencia de la construcción”, aunque el margen se encuentra entre esos primeros meses del próximo año.

Vías en construcción

En la pasada edición de CRÓNICAS, el diputado Juan José Olaizola indicó que el Frente Amplio no podrá superar, en este período, el rezago vial. Consultado acerca de estas declaraciones, el ministro Víctor Rossi recordó: “La infraestructura carretera del país tiene un déficit que se ha acumulado a lo largo de los años”.

El jerarca hizo un racconto, desde el año 90 de la decadencia en materia de infraestructura en vías nacionales y recordó que en el año 2002 fue eliminado el Fondo para la Infraestructura que preveía la recaudación de recursos directos por parte del MTOP. “Recién en el 2005 se empezó a revertir este proceso, no solo en materia carretera, sino también en otros rubros”, añadió y señaló que en esos primeros años de gobierno se habilitaron incluso nuevas vías, como la perimetral en la Ruta 102 o la terminación del puente sobre el Río Santa Lucía. “En ese primer período del gobierno del Frente Amplio, el proceso de carga se había empezado a multiplicar, pero no había llegado todavía a los niveles que alcanzó en el siguiente período; las cargas se multiplicaron casi por cinco y esos cientos de camiones fueron volcados a las rutas, muchas de las cuales no estaban preparadas, ni por asomo, para este cambio de régimen”, subrayó. El ministro destacó que algunas rutas secundarias requerían una reconstrucción.

“Se han hechos muchas cuentas para saber cuál es la inversión que tiene que hacer el Estado para colocar nuevamente al conjunto de la red vial en el mejor estándar, y después hay que mantenerlo con un esfuerzo de inversión”, destacó. En este sentido, Rossi hizo énfasis en que existe un rezago, pero admitió que se hace un “gran esfuerzo” para recuperar el tiempo y el terreno perdido. “Nadie puede ubicarse como si la historia hubiese empezado ayer, sino que tenemos que hacernos responsables de todo el proceso que ha vivido el país; esa es la manera seria para pensar en la recuperación y será un esfuerzo de este período de gobierno y que tendremos que continuar posteriormente”, resaltó.

Finalmente, Rossi indicó que de remitirse únicamente al último período, se debe reconocer que en 2017 se alcanzaron volúmenes récord de inversión, algo que se repite en 2018 y se proyecta, además, para 2019.

El ministro indicó que hay más de 130 obras que se realizan actualmente en el país. “Se está haciendo un gran esfuerzo y cualquiera que recorra el Uruguay lo nota”, puntualizó.