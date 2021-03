Raúl Lozano: “El sistema tributario no es justo y debe revisarse para beneficiar a la industria nacional”

Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto

Con el objetivo de que las empresas uruguayas sean “las más beneficiadas”, Cabildo Abierto (CA) propone hacer una revisión de todo el sistema tributario, según afirmó el legislador entrevistado por CRÓNICAS. “Eso no significa que no queramos inversiones extranjeras”, aclaró. Por otro lado, se refirió a los proyectos que la fuerza política busca impulsar a nivel parlamentario e insistió en la necesidad de conformar un ámbito de coalición de gobierno integrado por todos los socios.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-A fines de febrero, CA le presentó un conjunto de propuestas al presidente Luis Lacalle Pou, algunas de las cuales fueron incluidas en los anuncios que hizo en la Asamblea General. ¿Hubo conformidad al respecto en la fuerza política?

-Dentro de los anuncios que hizo el presidente Lacalle se contemplaron algunas de las medidas que propusimos y otras faltaron, pero entendemos que en el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo, que se votó en el Senado en la sesión extraordinaria del jueves, había algunas de las medidas que nosotros impulsamos. Después, quedarán otras para más adelante o el presidente no las concretará.

-¿Hasta dónde puede incidir CA en las decisiones de gobierno? ¿El partido es tenido en cuenta?

-Creemos que es tenido en cuenta. El partido ha hecho muchas modificaciones e implementado nuevos artículos o eliminado otros, tanto de la ley de urgente consideración como del Presupuesto Nacional. Hay algunas medidas en las que nos gustaría avanzar, pero el que ganó la elección fue el Partido Nacional.

-¿En qué medidas sería necesario avanzar?

-Por ejemplo, nosotros planteamos que el gasto tributario de Uruguay era muy alto a nivel internacional y que debía hacerse alguna reforma, propusimos revisar el régimen del IRPF, que creemos que es un impuesto al trabajo. Pensamos que tendría que hacerse una reconsideración de todo el sistema tributario.

-¿Qué objetivos persiguen con esa propuesta?

-Nosotros entendemos que, en cuanto a la revisión del gasto tributario, puede haber un ahorro de hasta dos puntos del PIB, es decir, unos 1.000 millones de dólares. Fundamentalmente, está enfocado en las exoneraciones a las grandes empresas; los incentivos apuntan al gran capital, como UPM 2.

Es por ello que tiene que haber un estudio a los efectos de que las más beneficiadas sean las empresas uruguayas y la industria nacional. Eso no significa que no queramos inversiones extranjeras, todo lo contrario, sí que las queremos, pero el sistema tributario actual no es justo porque no derrama al resto de las actividades.

–En octubre, el senador de CA, Guido Manini Ríos, dijo a CRÓNICAS: “Hoy no hay un ámbito de coalición de gobierno donde podamos sentarnos todos los socios”. ¿Siguen esperando que se pueda concretar?

-Pensamos que sería bueno que se formara ese ámbito con el fin de evitar ruidos en la comunicación. En el Parlamento ya existe y ahora se formó una bancada de coordinación ampliada dentro de la coalición que incluye a los coordinadores del Senado y de Diputados, que va en esa misma dirección.

Nosotros no podemos decir que no tenemos diálogo con el Poder Ejecutivo, ya que el senador Manini frecuentemente va a la Torre Ejecutiva y se reúne con el presidente, y otras veces hablan por teléfono. Sin embargo, no existe una mesa de negociaciones al más alto nivel de los partidos que se reúna con el presidente, pero en definitiva es él quien lo tiene que decidir.

-¿Por qué consideran importante que se conforme esa mesa de negociaciones?

-Para poder intercambiar y debatir sobre los distintos proyectos con todos los socios que conforman la coalición. Actualmente, cada uno de los partidos va y hace su presentación ante el presidente, pero son formas de conducir y nosotros lo respetamos.

-A nivel parlamentario, ¿cuáles son los proyectos de mayor relevancia para CA?

-Uno de los más relevantes es el proyecto de ley de comercio fronterizo que los senadores de CA presentamos el año pasado, con el objetivo de que los comercios que estén dentro de una franja de 20 kilómetros del límite internacional, tengan una reducción impositiva de IVA y de Imesi. Eso es una prioridad, sobre todo, porque con la pandemia algunas localidades fronterizas han sufrido muchísimo y entendemos que es una forma de revitalizar el comercio, así como también el aparato productivo nacional en la zona de frontera.

Después, está la ley forestal, que ya tiene media sanción. Estamos abiertos a dialogar, a debatir y analizar alguna modificación que se le quiera imponer a esa iniciativa, sin que pierda la esencia. Les hemos manifestado a los otros legisladores de la coalición que nos gustaría que tuviera el más amplio apoyo político, porque entendemos que es una ley buena para el país y para mantener la matriz productiva conforme a nuestra realidad, sin dejar de lado la explotación agro-ganadera.

Por otra parte, es prioritario elegir nuevos integrantes de la Corte Electoral, puesto que ha pasado un año desde que comenzó este gobierno y todavía seguimos con las mismas autoridades que había antes y no tenemos ningún representante de CA, cuando democráticamente la población le dio un lugar importante al partido.

-El exrepresentante de CA en ASSE, Enrique Montagno, dijo que la coalición “se va a romper”, según consignó Búsqueda. ¿Qué piensa al respecto?

-Esa fue una opinión personal de Montagno que yo no comparto. Pienso que la coalición está firme y fuerte y que tiene mucha vida todavía. El país necesita que exista una coalición fuerte para dar soluciones a los problemas reales que tiene la gente.

-¿Por ejemplo?

-El trabajo. Ya veníamos con 50.000 empleos que se habían perdido en los últimos cuatro años de gobierno del Frente Amplio y el año pasado, con la pandemia, se perdieron 60.000 más. Hoy la prioridad es generar puestos laborales para la población porque no existe una vida digna sin trabajo.

Para salvar la situación de emergencia tienen que existir planes sociales, pero estos deben llevar necesariamente a darle herramientas a la gente para que trabaje y logre hacerse un camino en la vida por sí sola. No puede ser que un plan social sea destinado a una especie de limosna del Estado para que la persona viva por siempre en esa situación de pobreza, porque los planes sociales no sacan de la pobreza a la gente.

“La llegada de las vacunas nos generó un efecto de triunfalismo y estamos pagando las consecuencias”

-El país se encuentra en la peor situación desde que empezó la pandemia en cuanto a la cantidad de casos diarios e internados en CTI. ¿Cree que el manejo del gobierno ha sido el adecuado?

-A los uruguayos, por nuestra propia idiosincrasia, la llegada de las vacunas nos generó un efecto de triunfalismo o exceso de optimismo donde, prácticamente, como llegaba la vacuna, ya nadie iba a tener que cuidarse, y estamos pagando esas consecuencias.

Por eso es que se ha dado este aumento de los casos y hay que pararlo, porque el efecto de la vacuna no es inmediato, es decir, recién uno queda inmunizado luego de los 14 días de la segunda dosis.

-¿Las disposiciones anunciadas el martes por el presidente son acordes o se deberían tomar medidas más duras?

-Pienso que son adecuadas y seguramente responden al pedido del Ministerio de Salud Pública y el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario).