Rocha cada vez más cerca del hotel 5 estrellas

El intendente del departamento, Alejo Umpiérrez, afirmó que con un horizonte vacunatorio más cercano comenzarán los intercambios para concretar la iniciativa de tener un hotel 5 estrellas en el departamento. El mandatario señaló a CRÓNICAS que ya ha mantenido conversaciones con dos cadenas interesadas en llevar adelante el hotel. Sin embargo, será luego de convenir con el ministro Germán Cardoso que se pueda dar inicio a la primera etapa que consta de un llamado de expresiones de interés. “En breve podemos empezar a tener noticias de este tema”, aseguró.

Por: María Noel Durán | @MNoelDuran



¿Cómo evalúa el desempeño del departamento en la temporada a casi un mes de iniciado el año?

Ha tenido un desempeño superior al esperado inicialmente. Creíamos que dentro del panorama general iba a tener un mejor comportamiento que el resto de la costa, y eso se ha confirmado.

De todas maneras, cabe tener en cuenta que Rocha es un departamento que recibe turismo extranjero: 43.000 argentinos y 13.000 brasileros vinieron en enero y febrero del año pasado. Este año no los tuvimos, pero los sustituimos con turismo interno, que prácticamente igualó la cantidad de turistas. El pasado fin de semana, por ejemplo, estalló la concurrencia al departamento.

Sí es cierto que el uruguayo tiene como característica que gasta más suela que dinero.

¿Cómo se lleva el balance entre la economía de los comercios y la necesidad sanitaria de fijar horarios de cierre y protocolos?

Lo hemos ido regulando y haciendo aperturas en la medida que se van acomodando algunas variables, como la asistencia de gente o el recambio generacional del componente turístico de Rocha. Por lo general, los primeros 15 días es de un contexto más juvenil y después más familiar. Al día de hoy extendimos una hora después de medianoche para todo tipo de actividades, incluso para ferias vecinales y artesanales.

¿Se vio muy golpeado el comerciante de Rocha por la pandemia?

Comparativamente con lo que ha sucedido en otros departamentos, creo que hemos sido, en términos relativos, afortunados.

En los primeros días hubo un 100% de ocupación, después bajó a un 75% y ahora en los fines de semana está habiendo una gran afluencia de turistas.

Otro tema que ha trascendido es el de la prohibición de contenedores como vivienda en la zona costera del departamento. ¿Por qué se llegó a esta decisión?

El tema de los contenedores parte de varias vertientes. Uno es el contenido estético; genera una mala calidad constructiva que termina en las zonas costeras por falta de mantenimiento, dando una imagen de abandono que es lastimosa.

Hay que tratar de levantar el nivel edilicio y los contenedores, además, generan nula mano de obra cuando el departamento pide a gritos crear fuentes de trabajo.

No es lo que queremos como modelo edilicio y arquitectónico, sin perjuicio de que algunos proyectos específicos pueden ser autorizados, pero con previo análisis de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Arquitectura de la Intendencia.

En la campaña se trató el tema de instalar un hotel 5 estrellas en Rocha. ¿Es el modelo de negocios que necesita el departamento? ¿Se llegó a conversar con cadenas que pudieran administrarlo?

No es un modelo de negocios en oposición a los demás, sino complementariedades de distintas visiones y modelos. Obviamente, estamos en el modelo de alquiler individual a aquellos que hacen cabañas o pymes a nivel turístico, pero nos está faltando algo que tenga impacto a nivel de un segmento de alto poder adquisitivo.

Además, eso multiplica trabajo y dinero en el departamento que moviliza al resto de la economía.

El turismo es una actividad muy dinamizadora. De casi todas las actividades, de hecho, es -junto con la industria de la construcción- una de las más movilizadoras de todo el contexto económico. Por eso queremos apuntar a ese segmento que falta al día de hoy.

He tenido contacto con dos cadenas interesadas. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, ha tenido contacto con varios interesados y me atrevo a decir que en breve podemos empezar a tener noticias de este asunto. Lo que nos preocupaba, que era el tema del horizonte sanitario, se va aclarando, y Uruguay va a entrar en un terreno más de certezas, lo que quita inseguridades a un potencial inversor.

¿Hay algún plazo previsto para hacer más concreta esta iniciativa?

Vamos a reunirnos en breve con el ministro de Turismo y posiblemente ya con un horizonte vacunatorio empecemos a echar a rondar el proceso que en su primera etapa es el llamado de expresiones de interés.

En la campaña aseguró que debía hacerse más énfasis en la autoridad en cuanto a las ocupaciones que ocurren en zonas del departamento como Valizas o Aguas Dulces. ¿Se pudo avanzar en esta línea?

Hace poco más de 50 días que estamos en el gobierno departamental y hemos hecho todo lo que el tiempo nos ha permitido. Hicimos dos acciones contra las ocupaciones ilegales en el balneario Playa del Este, próximo a la Barra del Chuy, donde se estaba haciendo especulación con venta de pseudos derechos posesorios inexistentes a través de una pequeña organización; ahora estamos haciendo todo para realizar la denuncia penal correspondiente.

Es algo que se repite a su vez en otros lugares del departamento. También lo hicimos en el puente de Valizas, donde ha dejado de ser el lugar de los pescadores para pasar a ser de gente que ocupa espacios públicos -en este caso del MTOP-, y luego vende casas llave en mano. Entonces, ya no se trata de pescadores artesanales a quienes naturalmente tenemos la intención de darle amparo y cobijo. Acá trabajamos contra la ilegalidad, el abuso de derecho y gente que ocupa terrenos.

En este aspecto, los contenedores han sido también una herramienta en esta estrategia de las ocupaciones y también la prohibición nos va a ayudar, indirectamente, a combatir este tema. Lo que queremos, en definitiva, es reintegrar a Rocha al reino del derecho y que la gente entienda que hay reglas y que es eso lo que permite vivir en sociedad en paz.

¿Cuál es la prioridad del intendente para el departamento?

Crear infraestructura y fuentes de trabajo; infraestructura básicamente costera, porque hay que acompañar todos los procesos turísticos. No importa si tenés un hotel 5 estrellas si no hay una infraestructura urbana acorde. Lo haremos a través de un fideicomiso de US$ 20 millones, de los cuales US$ 10 millones van a ser exclusivamente para trabajar sobre la costa.

Mi sueño, a nivel macro, es ser impulsores de la concreción de la hotelería 5 estrellas, avanzar en la regulación hídrica de los bañados del norte de Rocha que impacta turísticamente en La Coronilla, y arrancar en un proceso de saneamiento de la costa de Rocha, que no tiene un solo metro de este tipo de infraestructura a lo largo de sus 180 kilómetros de costa y eso está comprometiendo lo turístico y el ecosistema.

Puestos de trabajo

Las últimas cifras dicen que la desocupación en el departamento de Rocha asciende al 14%. «Es uno de los departamentos más castigados por el desempleo junto con Treinta y Tres y Artigas», reconoció Umpiérrez a CRÓNICAS.

Los años perdidos

En una entrevista publicada por el semanario Búsqueda, el intendente de Rocha aseguró que como consecuencia de la pandemia se perderían tres años de la gestión. Consultado por CRÓNICAS sobre sus dichos, Umpiérrez lo ratificó pero con una salvedad: “Los años no son perdidos porque lo que hacemos es luchar con las herramientas que tenemos para paliar la situación». Para el representante departamental, «podríamos estar largamente peor» como país, pero la pérdida de puestos de trabajo, del 5.8% del PBI y aumentar el déficit fiscal son, en su opinión, situaciones que obligan al gobierno a retroceder. «El efecto rebote de esta situación va a llegar y nos va a insumir un tiempo llegar al mismo punto de partida del 1º de marzo del 2020», estimó.

En números rojos

Las finanzas encendieron una luz de alerta en la comuna rochense. Dicha intendencia, al día de hoy, se enfrenta a US$ 6 millones de déficit, más otro déficit acumulado que llevaría a una deuda global de US$ 13 millones. «Tenemos que tratar de no repetir historias del pasado que sucedieron en el departamento en la situación financiera y administrativa», reflexionó.

En este marco, Umpiérrez indicó que dio la directiva de reducir un 15% el presupuesto en todas las direcciones, salvo en aquellos sectores relativos al gasto social. «Si nos parece horroroso el déficit del 5.5% del PBI del país cuando asumió el gobierno de coalición, Rocha tiene un 12% de déficit, porque son US$ 6 millones en un presupuesto de US$ 50 millones. Es una cifra tremenda», lamentó.

Asimismo, el jerarca señaló que hubo un incremento del 63% de la presión tributaria en Rocha bajo la administración frenteamplista. «Hizo quedar en situación de morosidad prácticamente al 50% de la población en el pago de sus tributos». Para volver a acercar a los contribuyentes a la legalidad se implementará, a partir del próximo 1º de febrero, una amnistía tributaria que contempla facilidades para que la gente pueda empezar a pagar.