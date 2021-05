Recuperación lenta y empresas reestructuradas: el mercado de empleo pos covid-19

«El proceso de recuperación del mercado de empleo no va a ser rápido, no va a ser automático», advierte el director nacional de Empleo, Daniel Pérez, a CRÓNICAS y recuerda que en el 2008 este proceso comenzó tres años después de la recuperación de la actividad económica. Esta vez, la caída fue de 60.000 puestos de trabajo en promedio, lo que se aproxima- en la historia reciente- a lo acontecido en la crisis del 2002. En la actualidad, la digitalización y la automatización permitieron a ciertas empresas reestructurarse y en algunos casos los trabajadores no podrán volver a su trabajo, lo que obliga a hacer hincapié en la capacitación. En este sentido, el director de Empleo se refirió a la brecha entre el sistema educativo y el mercado laboral y asegura: “Vemos necesario hacer cambios en el sistema educativo. Hay una separación importante entre lo que enseña el sistema y lo que demanda el mercado de empleo”.

Una recuperación «lenta, desigual e incierta» del mercado laboral es lo que espera la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 2021, después de que el primer año de pandemia eliminara 255 millones de puestos laborales a nivel mundial.

De acuerdo con el organismo adscrito a las Naciones Unidas, América Latina es la región más afectada y las mujeres y los jóvenes se llevaron la peor parte. El informe de la OIT prevé una recuperación de los puestos de trabajo en la segunda mitad de este año, pero advierte que eso depende de una reducción de contagios de covid 19 y de la rapidez de las campañas de vacunación.

Uruguay no es la excepción. La recuperación del mercado de trabajo está sujeta, necesariamente, a la evolución de la pandemia. Según explicó el director Nacional de Empleo, Daniel Pérez, a CRÓNICAS «el proceso de recuperación del mercado de empleo no va a ser rápido, no va a ser automático» y se estima que para setiembre u octubre -cuando sea un hecho la tan ansiada inmunidad de rebaño- se pueda volver a las condiciones prepandemia para empezar a recuperar el mercado de trabajo.

Pérez lo compara con la crisis del 2008 y recuerda que en aquella oportunidad el mercado se recuperó tres años después de que retomara la senda del crecimiento la actividad económica. “Todavía estamos en el medio de la tormenta, hasta que no aclare no vamos a saber qué quedó”, reflexionó.

Sin embargo, hay algunas certezas sobre las que ya trabaja el gobierno en relación al mercado laboral. Es claro que se aceleraron procesos que ya mostraban sus indicios antes de la emergencia sanitaria. La automatización, la digitalización y las mayores demandas de competencias llegaron para quedarse, lo que resulta en un nuevo escenario para el empresariado y los trabajadores uruguayos.

Cada vez más capacitados

Según el último informe publicado esta semana por la consultora Advice, se persigue una demanda cada vez más calificada. De hecho, los cargos que no requieren un nivel educativo superior a secundaria proveen tan sólo el 42% del total de llamados, cuando hace cinco años significaban aproximadamente el 80% de la demanda.

En este sentido, la categoría de técnicos crece en forma sostenida, siendo solicitada para el 40% de los cargos que son, precisamente, para trabajadores que tienen una educación específica y superior a la media, pero no necesariamente universitaria.

Para el director Nacional de Empleo, el mercado de trabajo cada vez más dinámico y un sistema educativo más lento obliga a hacer cambios en el sistema educativo. “Hay una separación importante entre lo que enseña el sistema educativo y lo que demanda el mercado de empleo”, aseveró Pérez.

Sin embargo, aclara, que la brecha -o divorcio- entre el mercado de empleo y el sistema educativo no es fruto de la pandemia sino que viene de antes. “Todos sabemos que las empresas dicen que la gente que sale del sistema educativo no tiene todos los saberes que yo necesito y lo tengo que capacitar de nuevo” sostuvo y agregó: “Hoy, aunque la pandemia no esté, las empresas se han reestructurado y eso implica que requieran más conocimiento, menos personal o ambas”.

Independientes

Del análisis hecho por Advice de la demanda laboral en relación con el tipo de contratación se desprende un crecimiento del 587% en el último año en la modalidad independiente, a su vez, fueron los que menos cayeron mensualmente, con una reducción de 8%, mientras que los contratos de tiempo indefinido tuvieron un incremento interanual de 196% y cayeron 13% con respecto al mes anterior.

Según Pérez, estas cifras son reflejo de la incertidumbre que experimentan las empresas. “Prefieren contratar gente para solucionar un problema puntual o cumplir con determinado servicio, pero no asumir la incorporación de una persona por un tiempo indefinido. Tiene que ver con la incertidumbre que tenemos todos”, afirmó.

En privado

El monitor laboral de Advice da cuenta de que se registraron, en el sector público, 284 llamados en abril 2021, lo que representa el 11% del total de los

llamados publicados en los principales portales laborales de Uruguay. Con respecto al mes anterior, el sector redujo su demanda en 2%.

En la visión del director de Empleo es claro que el sector público siempre tiene un límite para crecer. “Ni en Uruguay ni en Alemania vamos a ser todos empleados públicos” afirmó y agregó que la baja de las tasas de desocupación depende de que haya inversión privada y en muchos casos, incluso, inversión extranjera.

Hoy en día, analizando por actividad, el principal destino de los llamados del Estado es para Educación, con un 40% del total. Le sigue Salud con 26% y, en

tercer lugar, se encuentra Servicios Sociales, acumulando 7% del total de llamados del sector público.

Estudio y acción

En las últimas semanas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó la plataforma pública llamada Mi Trabajo Futuro, que nuclea información acerca de lo que pasa en el mercado de trabajo, la demanda de capacidades y de competencias específicas. Para esto, se llevan a cabo encuestas a responsables de Recursos Humanos con el fin de conocer qué conocimientos requieren y lo mismo se hace con los trabajadores.

Eso permite que las personas puedan saber las ocupaciones más demandadas, las que tienen riesgo de desaparecer, cuáles tienen más futuro, cuáles pagan más y cuáles menos.

En este marco, el Ministerio trabaja para poder monitorear todo el mercado de empleo con una mirada más prospectiva, “sabiendo hacia dónde va el mercado de empleo y cuáles son las competencias que está requiriendo y la idea es que esto permita orientar a instituciones como la UTU, Inefop y UTEC”, aseguró el director de Trabajo.

Por otra parte, el pasado 1° de mayo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció que se enviará un proyecto de ley para integrar al mercado de trabajo a jóvenes -cuya tasa de desempleo es el triple de la tasa de desempleo de la población general- y mayores de 45 años.

El proyecto hace un énfasis especial en las mujeres que, según el director de Empleo, «a cualquier edad tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo por todo un tema cultural que tiene que ver con los cuidados y también porque el mercado está más predispuesto a absorber a varones». Este proyecto implica un desembolso de parte del Estado de US$16 millones, un presupuesto más elevado que el que se venía gastando hasta ahora en políticas activas de empleo. Para Pérez, la iniciativa no es una solución mágica y no resolverá el problema, pero sí será un complemento para que la recuperación llegue más temprano que tarde.

En abril

Según los datos difundidos por el Monitor Laboral de Advice, en este mes la demanda laboral se ubicó 220% por encima de lo que fue el mismo mes del año anterior. Esto se traduce en un aumento de 1.608 solicitudes de empleos. La diferencia se explica porque en abril del 2020 se registró el peor desempeño del mercado laboral de los últimos años, a causa de la detección de los primeros casos de Covid 19 en Uruguay. A partir de ese momento la demanda ha crecido, según la consultora, a una tasa promedio de 9% hasta ubicarse en los últimos dos meses en niveles similares a los anteriores al comienzo de la pandemia.

A su vez, con respecto al mes anterior, se registra una caída de 14 % en las oportunidades laborales, luego de tres meses consecutivos de crecimiento. La principal hipótesis de este cambio planteada por Advice radica en el agravamiento de la situación sanitaria en el país. “Se enfermaron 90 mil personas y se acumularon la mitad de todas las muertes relacionadas al virus solo en abril, lo que pudo haber llevado a que las empresas se movieran con mayor cautela en el mercado laboral”, detalla el documento.