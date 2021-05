Se deben “cambiar o revisar” las medidas sanitarias para ayudar al turismo, según el presidente de Audavi

El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi), Carlos Pera, dijo en diálogo con CRÓNICAS que “el gran problema” de la conectividad uruguaya es la obligatoriedad de la cuarentena, a lo que se le suman las fronteras cerradas. Ante la imposibilidad de recibir turistas extranjeros, muchas aerolíneas abandonaron el mercado uruguayo, comentó, por lo que insistió en “cambiar o revisar” las medidas sanitarias. “Es necesario, a medida que la vacunación vaya avanzando, rever esas medidas a los efectos de ir abriendo un poquito aunque sea la perilla”, manifestó.

La semana pasada, Eastern Airlines confirmó su operación en Uruguay, con vuelos de conexión directa entre Montevideo y Miami. Esto “significa un paso muy importante para la conectividad” uruguaya, manifestó el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi). Carlos Pera subrayó la importancia de que los vuelos entre ambos destinos sean directos, y explicó que si bien tendrá una frecuencia de dos veces por semana en una primera etapa, el objetivo es poder llevarlo a cuatro veces por semana.

“Significa mucho más que una mera aerolínea que llega a Uruguay, es una apuesta muy importante” de una compañía estadounidense por el mercado uruguayo, “chiquito pero muy viajero”, enfatizó Pera. Agregó, además, que Eastern ya se encuentra en todas las agencias de viaje del país y ya se está comercializando. Es más, el primer vuelo ya supera más del 70% de ocupación.

Sin embargo, el Agente General de Ventas de Eastern Airlines afirmó que “el gran problema de la conectividad es la obligatoriedad de la cuarentena en Uruguay”, además de las fronteras cerradas. Pera explicó que hoy nadie puede entrar al país en calidad de turista, y si bien los uruguayos sí pueden salir, deben realizar siete días de cuarentena a pesar de estar vacunados o presentar un test PCR negativo.

“Esa cuarentena llevó a que muchas aerolíneas dejaran de volar a Uruguay, postergaran su retorno al país (e incluso) motivó que alguna se retirara definitivamente de nuestro territorio”, dijo Pera, en referencia a Amaszonas en el último caso.

En este sentido, si bien el presidente de Audavi aclaró que no entraría a cuestionar medidas sanitarias porque no le corresponde hacerlo, propuso “cambiar o revisar” los lineamientos establecidos por el gobierno. “Es necesario”, profundizó, “rever esas medidas a los efectos de ir abriendo la perilla aunque sea un poco”, a medida que la vacunación continúe su avance.

A modo de ejemplo, sugirió una entrada de turistas “medida” para vacaciones de julio. Por ejemplo, dejar la llegada de 5.000 turistas, apuntó. Pera sostuvo que esta sería una manera de darle un alivio al sector turístico porque “es necesario que la rueda (de dicho rubro) comience a girar”, porque está “totalmente oxidada” a raíz de la inactividad.

“Vaya desde nuestro lado un pedido de revisión porque es necesaria una cierta apertura”, solicitó.

Turismo pos covid

Respecto al repunte de la conectividad uruguaya pospandemia, el ejecutivo reconoció que “no se está recomponiendo”, sino, por el contrario, se está “descomponiendo”.

A su entender, hasta que la situación sanitaria no cambie y las medidas restrictivas de ingreso al país no se revean, la conectividad no va a mejorar (ver recuadro). “Esto es futurología”, reconoció Pera, “pero debería de entrar a mejorar entre agosto y setiembre”, proyectó.

Por otro lado, el presidente de Audavi se refirió también a la inminente implementación del pasaporte sanitario en Uruguay. Indicó, pues, que el documento debe provenir de fuentes “muy confiables, por ejemplo del Ministerio de Salud Pública (MSP)”; también, tiene que ser universal, porque de lo contrario se corre el riesgo de que el pasaporte uruguayo no sea aceptado en ciertos países. Dicho esto, “desde Audavi aplaudimos y apoyamos la utilización” de dicho documento, sostuvo.

“Vacuturismo”

En febrero, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, había dicho a CRÓNICAS que Uruguay podría ser el primer país en recuperar su conectividad aérea, y que la clave está en la rápida inoculación de toda la población.

Consultado al respecto, y teniendo en cuenta el avance de la vacunación en Uruguay al día de hoy, Pera señaló que Uruguay podría ser, efectivamente, de los primeros países en recuperar su conectividad. “No sé si en algún momento Uruguay no podrá llegar a tener algún exceso de vacunas y, por qué no, hasta podría generar un turismo de vacunas”, consideró el empresario.

Debe tenerse en cuenta que una gran parte de la población se inocula con Sinovac, fórmula que no está incluida en el pasaporte sanitario que evalúa -por ejemplo- Europa. No obstante, Pera informó que desde el viejo continente se está tramitando la aprobación del inyectable.

“Si eso se consigue, perfecto; de lo contrario, obviamente va a existir una cierta discriminación”, opinó. No obstante, comentó que no existirá ese problema y la vacuna Sinovac será aprobada.