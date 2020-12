Según el presidente de INAC, el 2020 será el tercer mejor año de los últimos diez en exportación de carne

En diálogo con CRÓNICAS, el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernando Mattos, señaló que a pesar de la crisis generada por el Covid-19, el 2020 cerrará como el tercer mejor año de los últimos diez. Además, expresó que hubo una caída en los mercados de Europa y China pero mejoraron los de Estados Unidos, Rusia e Israel.

Por Romina Peraza | @romiperaza

El 2019 cerró como un año record para el sector cárnico. El total vendido tuvo un incremento del 7,9 % en comparación con el mismo lapso de 2018. En el pasado año, China compró un 59 % del total exportado, un 15 % correspondió a la Unión Europea, y un 13 % al Tratado de Libre Comercio de América del Norte -conformado por Estados Unidos, México y Canadá-. Por último se ubicó el Mercosur, con el 5 %.



Este 2020 no terminará de igual manera debido a la crisis provocada por el Covid-19, y si bien en el último trimestre las exportaciones han mejorado de manera sustancial, el acumulado del año hace que el cierre no sea tan bueno como los dos anteriores.



En entrevista con CRÓNICAS, el presidente de Instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernando Mattos, calificó al 2020 como un año complejo, con alteración en los mercados y con una gran incertidumbre.



Agregó que Uruguay tiene una vocación exportadora, dado que más del 75% de la producción tiene como destino el exterior. Explicó que desde los primeros meses del año hubo dificultades para la colocación de los productos en los distintos mercados, fundamentalmente por los efectos que el Covid-19 tuvo primero en Asia, luego en Europa y por último en los países latinoamericanos.



Asimismo, recordó que los países, para salvaguardar la salud de su población y controlar el virus, paralizaron las actividades de ocio, por lo tanto esto repercutió en una reducción de la demanda de los productos cárnicos.



No obstante, Uruguay cerrará el 2020 con un buen desempeño, si bien se ubicará en niveles de exportación que serán inferiores a los de 2019 y 2018, que fueron dos años record para la exportación cárnica. En esa misma línea, señaló que “seguramente estaremos en el tercer mejor año de los últimos diez”. En cuanto al desempeño de la exportación, no hubo mayor resentimiento de los precios promedio, pero sí algunos corrimientos de mercado, señaló.

Los mercados

El mercado que más se redujo durante estos meses fue el europeo, seguido por el chino -que significó casi el 60% de la exportación uruguaya el año pasado-. Este año ese mercado, según Mattos, estaría en un 48% de la oferta uruguaya.



En el caso de Europa, el cierre de fronteras y la disminución del turismo impactaron fuertemente en los cortes de mayor valor, que son los vinculados a la producción de las cuotas Hilton y 481.

Pero no todo el panorama es negativo, porque hubo un importante crecimiento en los envíos a Estados Unidos, Rusia e Israel. A estos tres países se les suma Canadá. Los dos gigantes americanos han demandado de forma importante carne uruguaya, mientras que Rusia e Israel han sido dos mercados complementarios importantes durante este año.

El Mercosur, sin embargo, ha disminuido de forma significativa la participación en las colocaciones de Uruguay este año.

La faena y el déficit hídrico

Durante el año la faena de novillos gordos disminuyó, pero durante el último trimestre hubo una recuperación. Durante el primer semestre hubo una baja en la faena del 25% en comparación con ese mismo periodo del 2019. Se estima que este año cerrará un 10% por debajo del pasado año.



Asimismo, el déficit hídrico que buena parte del país viene sufriendo ha tenido su efecto en el sector cárnico. Según explicó el titular de INAC, en estas situaciones los productores suelen vender animales para aliviar los campos en función de la oferta forrajera con la que cuentan. Por lo tanto, esto genera un aumento en la oferta, que en estos momento la industria no tiene la capacidad de absorber, lo que repercute en una caída del precio.