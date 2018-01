Transformar Villa Dolores

Por Felipe Paullier (*) | @felipepaullier

Hace más de 3 años que la Intendencia de Montevideo cerró al público el zoológico de Villa Dolores cumpliendo con una de las promesas de campaña del actual Intendente Daniel Martínez. Sin embargo, después de muchos idas y vueltas nada ha cambiado en el predio salvo que continúa cerrado a los vecinos y deteriorándose.

Desde que asumió la actual administración ya se han anunciado en la opinión pública cuatro proyectos diferentes para el espacio pero lamentablemente aún no se ha llevado a la práctica ninguna acción concreta. Hemos escuchado hablar de propuestas distintas como la construcción de un zoológico virtual o hasta de la concreción de un parque sin animales, sin embargo la situación del predio está incambiada desde su cierre al público. Claramente la transformación de este espacio no constituye una prioridad para la administración Martínez y por eso se ha postergado una y otra vez el inicio de las obras.

En virtud de la preocupación que nos genera el tema y a partir de las denuncias que recibimos por parte de vecinos de la zona y organizaciones que se movilizan por el bienestar animal, el pasado 9 de noviembre de 2017 junto al Diputado por Montevideo Martín Lema visitamos de manera sorpresiva el zoológico para conocer el avance de las obras y hacer un relevamiento del estado actual del espacio. Durante la recorrida constatamos las malas condiciones en la que viven algunos de los animales que allí se encuentran así como la falta de mantenimiento del predio.

En particular, es alarmante la situación en la que se encuentran los ejemplares de gran tamaño como el tigre o el hipopótamo, cuya jaula y pileta respectivamente no son las adecuadas en términos de garantizar su bienestar.

Actualmente unos 400 ejemplares viven en el abandonado zoológico de Villa Dolores y se destinan unos 10 millones de pesos para el mantenimiento de este lugar que se encuentra inhabilitado para el público de la ciudad.

En la mencionada recorrida que realizamos con el acompañamiento de uno de los jerarcas del zoológico, se nos presentaron los detalles del proyecto en el que la Intendencia se encuentra trabajando actualmente y fue por ello que decidimos convocar al Municipio CH a las autoridades competentes para evacuar nuestras dudas, plantear nuestra visión y realizar el seguimiento del asunto.

En el mes de diciembre recibimos en el Concejo del Municipio CH al director de artes y ciencias Juan Canessa junto a su equipo, encuentro en el que se nos presentó el proyecto cuya fase de planificación culminó en diciembre de 2017. La Intendencia se propone comenzar en marzo de 2018 con las obras que incluyen mejoras en el planetario, la ampliación del parque de la amistad y “la transformación del espacio de animales”.

En el actual proyecto se prevén invertir unos 200 millones de pesos (aproximadamente unos 6.9 millones de dólares) en todo el predio. Los plazos de ejecución de la obra planteados por la Intendencia especifican que se comenzará con la ejecución de las primeras reformas en marzo de 2018 y se estaría culminando el proyecto en setiembre de 2019.

Aunque la voluntad de transformación del espacio sea buena, lamentablemente creemos que es un error insistir en tener animales en dicho predio. Autóctonos o no, no concebimos que en estos tiempos se insista con tener en el corazón de la ciudad y en medio de un área urbana animales en cautiverio. Estamos frente a la posibilidad de avanzar en el desarrollo de nuestra ciudad y soñar con tener en Villa Dolores un espacio de disfrute que genere integración y que contemple la sensibilidad actual de todos los montevideanos respecto al bienestar animal.

Estamos convencidos de que la Intendencia tiene la posibilidad de posicionar a nuestra ciudad en el mundo con una propuesta moderna y no tradicional respecto a la experiencia con el mundo animal. ¿Por qué no plantearnos en serio la posibilidad de generar con medios audiovisuales una experiencia que permita al visitante conocer a los animales en su hábitat real y no en el cautiverio?

El predio en el que se encuentra el zoológico tiene un potencial enorme para convertirse en un verdadero pulmón de la ciudad que permanezca abierto para el disfrute de todos los montevideanos. Con el presupuesto previsto puede plantearse una obra de vanguardia que cumpla con la finalidad didáctica de que nuestros niños y adolescentes conozcan la fauna de nuestro país, que genere un espacio de verdadera integración con una nutrida agenda de actividades culturales y recreativas para el municipio y la ciudad entera, junto a un remozado planetario que complete una oferta que convierta a Villa Dolores en un punto de referencia para Montevideo.

Hemos constatado en el diálogo con los vecinos y con organizaciones de la sociedad civil que existe una opinión claramente mayoritaria a favor de un espacio como el que nosotros proponemos, que termine con el calvario de los animales que aún permanecen en el zoológico y al que no se sumen nuevos ejemplares de ninguna especie. El concepto mismo de un zoológico en plena ciudad y con espacios reducidos y jaulas para los animales responde al siglo XIX y no al siglo XXI al que queremos que ingrese de una vez nuestra ciudad. No concebimos la insistencia de la Intendencia en tener en este lugar animales en cautiverio y es por ello que continuaremos promoviendo desde nuestro lugar el cierre definitivo del zoológico en Villa Dolores.

La Intendencia, como el partido de gobierno a nivel nacional, no se ha caracterizado por escuchar las propuestas de la oposición, ni siquiera como en este caso la opinión de la ciudadanía. Quizá sea una buena oportunidad el nuevo proyecto para Villa Dolores para construir entre todos, intendencia, municipio, organizaciones sociales y vecinos una gran obra de la que todos podamos sentirnos orgullosos.

(*) Concejal del Partido Nacional en el Municipio CH.