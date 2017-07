“Uruguay ofrece oportunidades de desarrollo para el mercado interno y sirve como plataforma para exportar en la región”

Laurent Freixe, CEO para las Américas de Nestlé

El paso por Uruguay del vicepresidente y CEO para las Américas de Nestlé fue productivo y dinámico. Primero se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y otras autoridades de gobierno, que luego acompañaron al ejecutivo en la colocación de la piedra fundamental del nuevo centro de operaciones que la multinacional construirá en Canelones. Luego, ante decenas de invitados dio detalles de la obra a erigirse en el Parque Industrial Zona Este, donde se ubicarán oficinas centrales de la compañía en el país, fábrica y centro de distribución.

Posteriormente, se hizo tiempo para dialogar con Empresas & Negocios sobre diversos temas.

Por Oscar Cestau | @OCestau

¿Qué significa Uruguay para el grupo Nestlé?

Uruguay es un país muy importante para nosotros. Forma parte de una región en la cual tenemos marcas desde hace 100 años, además de presencia fabril.

A Uruguay, hoy en día, lo vemos como un país estable, con una buena economía, con buenas infraestructuras, con un estado de derecho, con buen nivel de educación y capital humano. Por lo tanto, el país ofrece oportunidades de desarrollo para el mercado interno y sirve como plataforma para exportar en la región. Esos motivos fueron los que nos llevaron a anunciar esta inversión.

Tenemos un equipo bien desarrollado, y una actividad amplia con esa cartera de negocios de café, alimentos para mascotas, alimentación infantil, bebidas con chocolate, productos culinarios, entre otros.

Los productos Nestlé están presentes en Uruguay desde 1920, a través de la importación. En 1976 se comenzó con la producción local de Nescafé Bracafé, Nestlé Vascolet y Nestlé Copacabana. Desde la visión de la compañía, ¿cómo hemos hecho los deberes en este tiempo?

Muy bien, estamos muy conformes. Creo que tenemos un portafolio integrado por marcas locales icónicas, como El Chaná y Vascolet, pero también grandes marcas internacionales, como Purina o Maggi, por ejemplo. En mi opinión, se ha hecho un buen trabajo en el desarrollo de esa presencia de marcas y de que estas tengan un impacto positivo en la vida de los uruguayos. Nosotros apostamos por la nutrición, la salud y el bienestar a través de nuestros productos. Pero no solo queremos que sean los mejores en sus categorías, sino que también hacemos un gran esfuerzo a nivel de educación del consumidor. Tenemos un proyecto que se llama ‘Niños saludables’, que está en marcha en los últimos años, a través del cual se enseña en las escuelas para que los pequeños aprendan y entiendan de qué forma se vive una vida saludable y cómo se come de forma saludable. Consideramos que esos hábitos hay que inculcarlos en la primera edad y en la escuela. También estamos desarrollando mucho el tema medioambiental, y esta inversión que anunciamos en Uruguay lo tiene en cuenta. Tenemos un solo planeta, hay que cuidarlo.

Además, estamos muy enfocados también en el tema de la integración de los jóvenes a la sociedad a través del trabajo, es decir, facilitarles el puente entre el mundo de la inversión y el mundo laboral. No es un río que los separa, hoy es como un mar, y por eso hay que ayudarlos. A veces los jóvenes no saben cómo manejarse o prepararse para una entrevista, o cómo escribir un resumen; y muchas veces les falta también la primera experiencia. Nosotros queremos ayudar y este proyecto que anunciamos en Uruguay nos va a ayudar. Queremos dar más oportunidades de prácticas y de procesos de aprendizaje a los jóvenes a través de talleres de preparación al empleo.

Nestlé inició esta movida del empleo para jóvenes menores de 30 años en Europa en 2014. Luego esa experiencia la trasladó a América Latina. Incluso Nestlé tiene un acuerdo con la alianza del Pacífico para generar 2.900 puestos de trabajo juvenil. ¿Cuál es el balance de esa experiencia europea con los millennials?

Están súper agradecidos y motivados. Es una generación que de verdad va a cambiar el mundo. Están preocupados por el medio ambiente, por la sociedad, quieren integrarse a todos esos temas, tener opinión, y hay que hacer todo el esfuerzo para ayudarlos en ese sentido.

En Europa el desempleo juvenil es un gran problema. Uno de cada cuatro jóvenes europeos está sin empleo, y unos cuantos se encuentran sin empleo y sin educación. En un país relevante como España, el 50% no tiene trabajo, lo que es un desastre.

Europa es un continente que está envejeciéndose, entonces tener a los jóvenes sin posibilidades de integrarse representa un gran desafío para la sociedad. El mundo educativo tiene una parte de respuesta, pero el mundo laboral también. En ese contexto, la empresa privada tiene un gran papel, porque es ahí donde se desarrolla el empleo. También queremos involucrarnos en el tema educativo y asumir retos. Pretendemos contribuir, marcar ejemplo, liderar y crear alianzas con otras empresas para que en conjunto tengamos más impacto positivo.

Imagino que tener a millennials dentro del equipo también debe de ser una forma de entender a los nuevos consumidores, que son precisamente ellos, los de esa generación.

Es una forma de que la empresa entienda mejor, sin la menor duda. Pero también vivimos un momento de cambio tecnológico… La revolución digital impacta en la sociedad entera, lo hace en la forma de trabajar, de comunicarse, y nos permite enfocar mejor el cambio a futuro. Es ese también el beneficio de tener más jóvenes dentro de Nestlé.

¿Uruguay está contemplado en este nuevo proyecto del empleo juvenil?

Sí, totalmente. Quizás el desempleo juvenil es un tema menor en Uruguay pero hay un porcentaje importante de jóvenes que no tienen empleo, esto impacta en su vida y en la de sus familias: Acá quizás hay menos informalidad en comparación al resto de América latina, pero a la vez hay una necesidad. Pensamos que podemos tener un impacto en ese sentido a través de inversiones de este tipo, pero también es nuestro deseo de preparar jóvenes para nuevos desafíos. Y ahí también vemos un impacto positivo en un país como Uruguay.

Alrededor de 360 millones de personas en Latinoamérica tienen un peso mayor al recomendado. Esta cifra representa un 58% de la totalidad de habitantes de la región, de acuerdo a una investigación conjunta realizada por la OPS y la FAO. ¿Tiene Nestlé alguna política para ayudar en esta problemática?

Claro que nos preocupamos de nuestros consumidores, de los ciudadanos, y de la salud de la población. Esta es una empresa desarrollada desde la raíz con un producto que se lanzó para ayudar a un bebé que no podía alimentarse, que no aceptaba la leche de su madre y necesitaba un producto específico. Antes, muchos niños fallecían por no poder ser amamantados, y con este producto se salvó la vida de muchos pequeños.

Entonces, como verá, para nosotros el tema de la salud es esencial. Creemos que la nutrición es una parte muy importante de la salud. Hay buenas y malas dietas… una buena dieta es un poco de todo, es decir, variedad y moderación. Estamos convencidos que a través de nuestros productos podemos tener impacto, Queremos baja la tasa de sal y de azúcar, pretendemos día a día mejorar las grasas, y en países donde hay falta de micronutrientes añadir algunos elementos, como el hierro y el iodo, en determinados productos y tener un impacto positivo. Para nosotros es un tema central, y la información al consumidor lo vemos como algo muy importante. Asumimos totalmente esa responsabilidad y estamos totalmente dispuestos a colaborar con el mundo médico y con los gobiernos para encontrar las mejores formas de llevar una respuesta a este gran problema del mundo de hoy, que deriva, en gran parte, del hecho que las poblaciones son cada vez más urbanas. Ocurre en Uruguay y a nivel mundial pasamos el 50%. Alguien que vive una vida urbana tiene menos actividad física, usa más el auto, se consumen más alimentos fuera del hogar. En esta vida moderna no se vive de la misma forma y eso puede explicar, en gran medida, el sobrepeso y la obesidad. Es un tema de educación, de actividad física, de formulación de productos.

Empresas como Nestlé son las que tienen que liderar esos cambios, porque tenemos el conocimiento, realizamos una inversión importantísima a nivel de I+D, y contamos con el centro privado de investigación y desarrollo en tema de nutrición más grande a nivel mundial.

Acabamos de desarrollar un azúcar, por ejemplo, que permite tener el mismo poder azucarero pero mucho más saludable. Este es solo uno de los ejemplos donde podemos generar un impacto positivo.

Nestlé ha iniciado una serie de inversiones en América Latina. ¿Ve la compañía a esta región como de futuro para el desarrollo?

Hay dos aspectos para destacar en la respuesta. Por un lado, es el continente del mundo donde Nestlé tiene la presencia más destacable y potente. Puede parecer un poco extraño, porque el origen de esta compañía es europeo, pero hoy en día las Américas, especialmente América Latina, es la zona donde tenemos la presencia más fuerte.

El segundo elemento es que vemos un importante potencial de crecimiento en esta región. Tenemos la capacidad humana y financiera para desarrollar nuevos proyectos, vemos el futuro y apostamos por él. Y el futuro se puede conseguir a través de inversiones.

¿Qué productos de Nestlé son sus preferidos y lo acompañan en el día a día?

Soy un gran cafetero, me gustan mucho todos los café de Nestlé. Acá en Uruguay consumo El Chaná, pero me gusta también el Dolce Gusto. Estuve desde el inicio en el lanzamiento de este producto, que es una gran marca. También uso los productos culinarios, porque me gusta cocinar. ¡Maggi me acompaña siempre!, Y como tengo mascotas, también uso Purina. Diría que todos los productos forman parte de mi vida, no solo en el plano profesional, sino como consumidor.

Las bases del liderazgo

Usted ha recorrido diversos escenarios dentro de Nestlé. ¿Cuál es su estilo de liderazgo?

Creo mucho en la claridad de los mensajes. En el mundo de hoy, que es muy caótico y complejo, el liderazgo, y es mi papel como líder de esta empresa, debe tener un mensaje súper sencillo, súper claro y súper consistente. De hecho, eso es parte de mí estilo, es decir, tener prioridades muy claras, apostar por ellas y ser consistente. El segundo punto es fomentar el diálogo. Me parece importante que todo el mundo esté alineado, que mi equipo entienda a dónde yo quiero llegar.

El tercer punto es que yo creo mucho en el poder del propio equipo. El equipo es mucho más potente que la suma de sus individuos.

Resumiendo: claridad en los mensajes, diálogo permanente y trabajo en equipo.

¿Hay diferencias a la hora de trabajar con equipos de Europa a hacerlo con grupos de América Latina?

No mucho. Europa es diversa y lo que encontré en América Latina lo viví bastante en países como España e Italia. Este ambiente latino, más animado, más caluroso, lo viví allá. Soy muy feliz trabajando en esta región, tenemos gente capaz, preparada, que tiene ganas, que tiene ánimo. Acá la gente no solo contribuye con su cerebro, sino que se involucra personalmente y esto da mucho gusto a la hora de trabajar. Acá el trabajo en equipo es casi obvio, es un lujo y un placer enorme liderar el equipo de la región.

La obra

Este mes, Nestlé anunció que invertirá en Uruguay más de 600 millones de pesos –unos US$ 21 millones-, en la instalación de un nuevo centro de operaciones, ubicado en Canelones. Más de la mitad de la inversión total en equipos, está destinada a tecnologías verdes. Se espera que la obra sea inaugurada a mediados de 2018. Las nuevas instalaciones cuentan con tecnologías de punta, que contribuyen a modernizar el parque industrial uruguayo y que están sustentadas principalmente en consumo de energía renovable. Así por ejemplo, algunos equipos funcionarán con energía a gas y, además, la utilización de agua para el proceso productivo será de 0%. Durante el transcurso de la obra civil, también se crearán más de 150 puestos de trabajo relacionados a la misma.

Perfil

Laurent Freixe nació en París, Francia, en 1962. En 1986 se unió a Nestlé Francia, con creciente responsabilidad en las áreas de Ventas y Marketing. En el año 1999 se convirtió en líder de la división Nutrición de la compañía, y cuatro años después se convirtió en jefe de mercado de Nestlé Hungría. En 2007, Freixe fue nombrado jefe de mercado de la Región Ibérica, asumiendo la responsabilidad sobre España y Portugal. Al año siguiente, esa responsabilidad se extendió a toda Europa. En 2014 asumió como vicepresidente ejecutivo de Nestlé S.A. y jefe de la zona Américas, cargo que desempeña hasta el día de hoy.

Freixe realizó sus estudios en la Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (Edhec), en Lille, Francia, especializándose en marketing. Participó de un programa de Desarrollo Ejecutivo en IMD, Suiza. Habla francés, inglés, español y alemán.