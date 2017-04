Cámaras empresariales solicitan cumplimiento de normas de OIT, y Murro dice que Uruguay “está muy bien” ante el organismo

Las discusiones entre el sector empresarial, las gremiales sindicales y el gobierno por el señalamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a las negociaciones tripartitas continúan. Las primeras se mantienen firmes en su postura de hacer cumplir las recomendaciones, mientras que desde la central sindical afirmaron que aún se está muy lejos de un acuerdo. Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social dijo que si se debe recurrir al organismo internacional “se irá tranquilamente”. Por otro lado, el abogado Nelson Larrañaga presentó un proyecto de ley para modificar la ley de Negociación Colectiva.

Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi

En el año 2010, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó una serie de observaciones a Uruguay sobre las formas en las que se realiza la negociación colectiva y las ocupaciones de los lugares laborales. Respecto a la primera, recomendó que se siga el modelo obligatorio bipartito – desde el año 2011 es tripartito- en el cual el gobierno solo puede participar en los Consejos de Salarios, cuando se voten sueldos mínimos por categorías o se actualicen.

Asimismo, dispuso que la misma deba llevarse de buena fe, y que el intercambio de información deba asegurar la confidencialidad. Agregó que a la hora de modificarse leyes laborales es necesario tener un procedimiento de consulta previa entre empleadores y trabajadores.

En relación a las ocupaciones y piquetes, el Comité solicitó al gobierno que, tanto en la ley como en la práctica, se garantice el derecho de los trabajadores que no adhieren a la medida, y a los directivos de la empresa, a ingresar en el establecimiento ocupado. Este último punto no se cumple dado a la vigencia del decreto 165 de 2006 que establece que la ocupación es una modalidad de ejercicio del derecho a huelga.

Luego de varias reuniones y siete años, no se han producido avances concretos, y durante el primer mes de 2017 los empresarios reafirmaron la necesidad de que se modifique la Ley de Negociación Colectiva uruguaya de forma tal que las recomendaciones de la OIT se cumplan. Fue entonces cuando el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) comenzó a trabajar para evitar que Uruguay sea señalado por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, lista donde figuran los países que no respetan las normativas laborales.

Más recientemente, durante la tarde del miércoles 26 de abril, las cámaras empresariales, junto al PIT-CNT y el gobierno, tuvieron una instancia de negociación para discutir sobre esta temática. Respecto a esto, Murro expresó a la prensa que si se debe recurrir a la OIT para defender la negociación colectiva en Uruguay “se irá tranquilamente”, dado que hay distintos sectores empresariales que se han comunicado para apoyar la tercera propuesta del Poder Ejecutivo. “Este es un gobierno de diálogo y de negociación, y vamos a seguir siéndolo”, aseguró.

Por otra parte, dijo que recientemente se dio a conocer un informe sobre protección social, que ubica a Uruguay como primero en América Latina en materia de sistema de protección social integral. “Por lo tanto, con la OIT estamos muy bien. Yo creo que en el sector empresarial hay una discusión sobre qué van a hacer con la queja”, señaló.

El jerarca calificó que tanto sindicatos como cámaras empresariales “quieren ir a negociar al Ministerio en forma tripartita”, aunque conozcan que este último votará en contra, por lo que “no es cierto” que en nuestro país solamente se pueda negociar tripartitamente.

Asimismo, confirmó que durante los últimos 12 años de gobierno del Frente Amplio (FA), se ha multiplicado por cinco la cantidad de conflictos que atiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) porque “la gente va al Ministerio para que este intermedie”, y no porque los conflictos se hayan multiplicado por cinco.

“Que vaya tranquilo”

A la vez, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, resaltó en conversación con CRÓNICAS, que la sugerencia de la OIT nace de un diálogo tripartito, aprobado “por los trabajadores del mundo”.

En este sentido, añadió: “Para los trabajadores de Uruguay, cuando la observación es a favor de ellos está bien, pero cuando los trabajadores del mundo, junto a la OIT y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) hace observación a un decreto con algunos puntos para corregir, no los corrige”, argumentó.

Corallo expresó que sienten “una desazón” dado que han realizado “mucho esfuerzo” durante los últimos dos años, en los cuales “no hubo precedente del apoyo que les dieron las cámaras empresariales al MTSS y PIT-CNT” para solucionar este diferendo.

Igualmente, dijo que el gobierno deberá elaborar un proyecto que solo será aceptado si es bueno para los intereses de ambos y que, en caso contrario, la queja seguirá su curso normal “como desde hace siete años”.

En relación al daño que le hace este conflicto a la imagen del país, Corallo le restó peso, alegando que “es mentira que es una mancha negra” y, por el contrario, sostuvo que se trata de una observación que debería haberse puesto en práctica inmediatamente. “No deberían haber esperado siete años como se hizo”, declaró y calificó que las distancias aún siguen siendo largas.

Respecto a los dichos de Murro, Corallo respondió “que el Ministerio vaya tranquilo”, si es que llega el caso, pero sentenció: “Nosotros tenemos una posición y el gobierno uruguayo la suya, pero la posición de la OIT es una sola”, aseveró. De igual forma, dijo que efectivamente puede ser que haya empresarios que apoyen la postura del gobierno, pero que eso no resta el pedido de cumplimiento a las sugerencias de la OIT.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, alineó su pensamiento a las cámaras empresariales y opinó que si hay una sugerencia de la OIT para aplicarse a las normas, “lo que tiene que hacer el gobierno es aplicarla y punto”.

“Una cultura tripartita”

Por otro lado, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo a CRÓNICAS que la queja ante la OIT “es un ataque muy complejo al país”, debido a que Uruguay podría quedar en un conjunto de situaciones donde no se respetan los derechos humanos más elementales, tal como en Colombia “donde se asesina masivamente a dirigentes sindicales” o a Paraguay “donde no existe derecho alguno de los trabajadores”.

Recordó que el movimiento sindical defiende la negociación tripartita dado que ha sido el método más exitoso en el país. “Hay que saber que más de 200 cámaras empresariales firmaron convenios en los Consejos de Salarios”, expuso.

Añadió que la central sindical no faltará a ninguna instancia de negociación, pero que, de todas formas, aún se está muy lejos de un acuerdo y más aún luego de las decisiones que tomaron las cámaras. Aseguró que si bien se tuvo una posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la base de crear mecanismos equitativos y laterales de negociación previa – algo a lo que el sector empresarial se mostró a favor – luego se dio marcha atrás porque ganaron los sectores más extremos de las cámaras. “Las que quieren liquidar los Consejos de Salarios”, calificó.

Abdala sostuvo que la negociación colectiva ha sido beneficiosa para la gran mayoría de los uruguayos, puesto que permite “redistribuir la riqueza”. Mencionó un segundo punto, en el que incluyó las ganancias de los jubilados. “Desde que los jubilados ajustan sus pasividades por el índice medio de salario, su suerte quedó enganchada a la negociación colectiva”, indicó.

Además, mencionó que la negociación tripartita beneficia a pequeños comerciantes industriales y a productores agropecuarios a que el mercado interno sea relativamente dinámico.

De igual forma, confirmó que es cierto que tanto trabajadores como empresarios buscan la participación del gobierno en las negociaciones y atribuyó esto a una cultura de negociación tripartita. “Nosotros tenemos una posición convencida y firme. Estamos dispuestos a conversar pero tiene que cambiar la tesis patronal. Les ofrecimos el camino del medio, pero no puede haber una queja contra Uruguay”, resumió.

Abogado

Más allá de la discusión entre el sector empresarial, el de los trabajadores y el gobierno, el abogado Nelson Larrañaga, impulsado “por la ciudadanía”, trabajó en una iniciativa para modificar la ley de Negociación Colectiva ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

El abogado señaló que Uruguay ratificó dos convenios internacionales de trabajo – el 98 de Negociación Colectiva y el 87 sobre libertad sindical – por lo que el Estado tiene la obligación de cumplirlos. En este sentido, dijo que Uruguay se encuentra en una situación “muy difícil frente a la OIT”.

En esta línea, comentó que si los actores no llegan a un acuerdo antes de mediados de junio, es probable que Uruguay esté seleccionado en la lista de casos que evalúa la comisión de aplicación de normas de la OIT, y se señale que este tema no ha tenido avances desde hace siete años, agregado a que no se cumplen los convenios fundamentales que considera la OIT. Este hecho insumiría un daño en la imagen de Uruguay.

La OIT está compuesta por 187 miembros, entre autoridades gubernamentales, trabajadores y empleadores de todo el mundo. “No es un buen dato para algún inversor extranjero que quiera adoptar una decisión de radicarse aquí”, concluyó.