Novick viola ley sobre publicidad electoral pero no existen sanciones que lo controlen

El politólogo Daniel Chasquetti y el senador Pablo Mieres, coincidieron en que las acciones publicitarias del nuevo líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, son ilegales. La normativa que regula la publicidad electoral no prevé sanciones por lo que existe un vacío legal que perjudica a los demás partidos que se ciñen a la ley 18.485.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

La Ley 18.485 de Partidos Políticos de mayo de 2009 obliga a todas las listas y fórmulas presidenciales que compiten en las elecciones nacionales a hacer declaraciones de sus ingresos y gastos. Aunque estas declaraciones son públicas, y a pesar de los avances que la Corte Electoral ha realizado en su estandarización, la fragmentación de estos datos no permite, sin ciertos costos de procesamiento, obtener una imagen completa de la estructura del financiamiento declarado por los partidos. Para poder realizar este análisis se construyó una base de datos en la que se incluye la información de todas las declaraciones presentadas por las candidaturas presidenciales, las listas de senadores y las de diputados.

Según lo establecido por la ley, los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en los medios de radiodifusión, televisión abierta y televisión para abonados solo a partir de 40 días antes del sufragio en las elecciones internas, cincuenta días antes para las elecciones nacionales, veinte días en caso de darse una segunda vuelta y otros cuarenta días que corresponden a las elecciones departamentales.

La normativa entiende por publicidad electoral aquella que se realiza a través de piezas elaboradas con criterios profesionales y comerciales. Quedan excluidas de esta definición, y por lo tanto, de las limitaciones establecidas en el artículo, la difusión de información sobre actos políticos y actividades habituales al funcionamiento de los partidos, así como la realización de entrevistas periódicas.

“El vacío legal tiene que ver con que nadie pensó que se pudiera comenzar a hacer publicidad electoral en el segundo año de un gobierno”, indicó Chasquetti.

El pasado 7 de noviembre el empresario devenido exdirigente político, Edgardo Novick, presentó el Partido de la Gente y lanzó paralelamente una campaña publicitaria en medios masivos de comunicación compuesta de spots que critican al gobierno actual.

Ante este suceso, el reconocido politólogo, Daniel Chasquetti, aseguró: “la ley se está violando absolutamente”.

“La ley actual no establece limitaciones para hacer publicidad fuera de las campañas siempre y cuando se esté anunciando algún evento”, explicó y reconoció que es una práctica habitual para convocar a aniversarios o actos políticos.

“Nunca habíamos tenido un caso así porque es casi irracional hacer campaña tres años antes. El politólogo evaluó que es posible que los asesores le hayan aconsejado comenzar la campaña ahora para instalar la marca Partido de la Gente. “Me llaman la atención esos spots que manda a la televisión y los noticieros se los pasan; eso no debería suceder porque es una publicidad encubierta y gratuita”, destacó.

Vacío Legal

Chasquetti hizo referencia a la falta de regulación que tiene este fenómeno de la publicidad electoral.

En el Parlamento, una Comisión Especial de Partidos Políticos, Financiación y Publicidad Electoral del Senado también tiene entre sus temas tocar el punto de la publicidad. Esta Comisión recibió a distintos politólogos, entre ellos Chasquetti, para poder analizar en profundidad el estado de situación de los partidos y su funcionamiento.

“Ellos quieren modificar la ley de financiamiento”, explicó.

Pablo Mieres es uno de los integrantes de la Comisión. En diálogo con CRÓNICAS explicó que hoy en día la Comisión fue creada a iniciativa del senador Pintado y que sus sesiones se desarrollaron en los últimos tres meses del año y continuarán a partir de febrero. “Se trata del financiamiento de los partidos pero también el tema de la publicidad, su financiamiento y las reglas de juego”, detalló.

Mieres también hizo hincapié en que la publicidad político partidaria solo debe realizarse en el plazo establecido “por lo tanto la publicidad que está haciendo Novick en televisión y radio y la que está haciendo también Yamandú Orsi hablando de Canelones está fuera del marco jurídico”.

Aunque estos hechos se encuentren fuera de la ley, la ausencia de sanción deriva en que no haya consecuencias. “La Corte Electoral en general se declara incapaz de intervenir en esos asuntos porque no pueden establecer un monitoreo general de medios por lo que sería injusto castigar solo a los que ven cuando podría haber otros que no ven”, puntualizó Mieres.

Finalmente el senador opinó acerca de estas acciones que, según él, “ensucian la cancha”: “Me parece mal que sabiendo que es ilegal, se haga. Es una actitud improcedente porque aprovechándose de que no hay sanción, se viola la norma”, apuntó.

Financiamiento

Aún se desconoce cuáles serán los acuerdos. El 21 de diciembre, en la última sesión de la Comisión Especial, el senador Pintado realizó un inventario de los temas a tratar. “Llegamos a un listado de asuntos”, dijo Mieres a CRÓNICAS.

Esta lista incluye desde la publicidad en la televisión hasta los aportes privados que se utilizan para pagar los costos de las campañas.

“Soy moderadamente optimista sobre la posibilidad de que acordemos alguna norma porque todos los partidos tenemos la intención de tener una normativa exigente”, concluyó