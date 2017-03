Cementera de Ancap pierde US$ 20 millones al año

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, señaló a la prensa días atrás su preocupación sobre la producción de cemento de Ancap, la que año tras año acarrea un “importante déficit” de US$ 20 millones promedialmente. “Es una barbaridad”, observó.

Cosse explicó que se designó un equipo de trabajo para estudiar esta problemática y que se llegó a un posible escenario en el cual, con “algunas inversiones y cambios”, la planta podría dejar de tener pérdidas. “Me parece que es un tema que hay que resolver y donde el Directorio de Ancap tendrá que actuar con mucha franqueza y transparencia, pero en equipo junto a los trabajadores”, expuso.

En esta línea, detalló que se tendrán que realizar cambios en la forma de trabajar para que los mismos sean más productivos, y resaltó que en el último año las plantas estuvieron operativas solamente un 29%. “Es un disparate”, sentenció. Dijo que habrá que estudiar cuántas personas ocupan posiciones en la empresa. “Yo no estoy dando una buena noticia, pero ¿cómo hacemos para resolver una situación que realmente es preocupante?”, cuestionó.

No obstante, no confirmó una futura reducción del personal e hizo referencia a que esa decisión la tendrá que tomar el Directorio de Ancap. De todas formas, consideró la situación como “insostenible” y propia de tomar acciones para revertirla.

Regasificadora

Por otra parte, Cosse recordó que actualmente el proyecto de la regasificadora se encuentra en una etapa de negociación con Shell sobre la oferta de capacidad y aseguró que si no están garantizadas buenas condiciones para Uruguay la misma no se llevará a cabo. Aseveró que en caso de no realizarse una concreción, Uruguay no corre riesgos y explicó que las acciones tomadas hasta el momento responden a un proceso serio de toma de decisiones.

“Estamos corriendo estos procesos aislando a Uruguay del riesgo de la colocación del producto. Ese es uno de los aciertos. Shell hizo una oferta y ahora estamos en un proceso de negociación”, resumió.

Sin comentarios

Consultada sobre si había recibido por parte del presidente de la República, Tabaré Vázquez, la remisión de las 20 propuestas enviadas por el senador Luis Lacalle Pou, la ministra respondió que “con respeto, no parecen muy conectadas con la realidad”. En este sentido, dijo que en Ancap “se viene trabajando más que fuerte en un cambio importante en la empresa” por lo que resumió que “no merecen un comentario”.