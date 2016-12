En 2016 las importaciones de productos lácteos por parte de China se recuperaron y cerrarán por encima del 2015

La mayor demanda por parte de China en lo que refiere a productos lácteos se vio reflejada en los números. Luego de un 2014, donde se produjo un pico máximo de importaciones por parte del país asiático, el año pasado mostró una retracción significativa (-35%) de productos del exterior. La tendencia se revirtió y en 2016 mostró otra cara. Por su parte Rabobank –banco de datos y análisis del sector lácteo-, estima que para el año próximo se mantendrá la demanda a nivel mundial, en especial en el primer trimestre.

De acuerdo al informe elaborado por el Instituto Nacional de la Leche (Inale), las tendencias muestran una recuperación de los precios de los productos lácteos a nivel internacional. Salvo los datos de la licitación ofrecidos por la plataforma Global Dairy Trade, donde el precio promedio cayó 0,5%, el panorama a futuro es positivo.

En lo que refiere a China, centro de nuestro análisis, este año se presentó como el de la recuperación de importaciones de productos lácteos. En los primeros 10 meses el monto de las compras en el exterior por parte del gigante asiático alcanzó los US$ 5.330 millones. Esto implica un crecimiento del 12% en relación a igual período de 2015. Si bien dicho valor se ubica por debajo de lo registrado en 2014, se retomó la tendencia creciente que se manifestara en años anteriores.

Los principales productos importados por China fueron; fórmulas infantiles (44%); LPE (17%); leche fresca (10%); suero (7%); LPD (6%); quesos (6); y manteca (5%).

Inale establece que en 2016 ha ocurrido un importante incremento en las compras de leche fresca (51%), quesos (29%), fórmulas infantiles (27%), manteca (24%) y LPE (18%).

Cabe recordar que China, a nivel global, es el primer comprador de leche en polvo entera y suero, segundo comprador de manteca y leche en polvo descremada y séptimo comprador de queso.

Datos locales

Los datos ofrecidos por el Inale para nuestro país indican que a octubre de este año las remisiones de leche a las plantas industrializadoras se ubicaron en 191.940 litros, inferior a los 206.332 litros enviados en 2015. El total del año -acumulado hasta el mes señalado- fue de 1.427.188 litros, un 11,4% menor a igual período de 2015.

En los primeros 11 meses la factura exportadora de lácteos alcanzó los 573 millones de dólares, siendo inferior a la del año anterior en un 11%.

Siguen en baja los precios de todos los productos lácteos en relación a 2015, y mejora el precio de la manteca. La colocación de LPE y queso son mayores a las registradas el año pasado.

El detalle de las exportaciones acumuladas entre enero y noviembre son: en LPE, la facturación aumentó un 12%, el volumen creció un 35%, y el precio cayó 17%; LPD la facturación disminuyó un 37%, también lo hizo en 35%, al igual que el precio en un 3%; la facturación por quesos cayó un 12%; el volumen aumentó un 19%, y el precio cayó un 26%; la facturación de la manteca disminuyó un 34%, el volumen cayó 39% y el valor mejoró un 7%.

Por su parte, los precios de exportación de noviembre mejoraron en relación a octubre para LOE (+ 9%) y manteca de (+5%), en tanto son menores para LPD (-6%) y quesos (-4%).

Rabobank

En el año 2017 Rabobank espera que los productos en base a grasas se mantengan elevados, quesos y mantecas continuarán aumentando; por su parte se aguarda mayor estabilidad en los productos en base a proteínas.

Agrega que los precios de los lácteos alcanzarían un pico en el primer semestre del año próximo. A medida que se va el año y la producción reacciona al alza (motivada por los mejores valores internacionales), los precios de los commodities comenzarán a moderarse, limitados por el fortalecimiento del dólar y muy probablemente por la continuidad de los bajos precios del petróleo.

En el primer semestre LPE alcanzaría los US$ 3.800 por tonelada, retrocediendo en el segundo semestre de US$ 3.400 a US$ 3.600 por tonelada. LPD permanecería en los actuales US$ 2.500 por tonelada, dado que los importantes stocks acumulados en la Unión Europea comenzarían a liberarse en 2017.

El queso cheddar en el primer semestre se ubicaría entre US$ 3.800 a US$ 3.600 por tonelada estabilizándose luego en US$ 3.600 por tonelada. La manteca alcanzaría las US$ 4.400 por tonelada, para luego quedarse en los US$ 4.300 por tonelada.