A la búsqueda de respuestas para interrogante generadora de controversias: ¿Qué es ser judío?

Por A. Sanjurjo Toucon

Hasta el próximo 30 de julio continuará el Festival de Cine Judío a realizarse en salas de Life Cinemas. Salas que ya han albergado festivales –más bien muestras- de diversas cinematografías representativas de nacionalidades y/o movimientos.

Cine de la Unión Europea, Francia, Brasil……..y el movimiento LGBT han dado un perfil propio a Life Cinemas que –al igual que la Cinemateca y el Sodre- ofrecen cine de calidad, que difícilmente lleguen al circuito comercial del cual Life es parte.

Los cines nacionales provienen de determinado país, no así el cine judío que no es necesariamente israelí. Para transitar la búsqueda del cine judío, intentamos que alguien pudiera responder a la interrogante acerca de qué es ser judío. Lanzada la interrogante, las respuestas dadas a este “goi” acrecentaron dudas. Para algunos lo determinaba la religión, otros no religiosos afirmaban se trataba de una cultura, alguien lo definió como una gastronomía. La respuesta más cercana a mi ideario era minoritaria.

Seguramente las diferencias subsistirán y los más ancianos recordarán los films en “yidish” del cine de la calle Sierra y el afiche con Max Perlman, sonriendo con rancho de paja, al tiempo que aparecían allí los horarios de las funciones en el Teatro Stella D’Italia.

Shalom

LAS PELÍCULAS DE LA MUESTRA

Al nacer el día:

El querido profesor de música se retira del trabajo activo. Al mismo tiempo una inusual circunstancia lo remonta a su verdadero origen, distinto de aquel en el que fuera criado y del cual estaba convencido durante toda su vida. El shock cala hondo en su alma, ahora intranquila y deseosa de conocer los exactos detalles de su advenimiento al mundo. Una herrumbrada cajita de metal ha sido descubierta en el sitio en el que se instalara un campo de concentración durante la 2ª guerra. Allí dentro encontrará una inacabada composición musical que lo remite a la imagen de sus verdaderos padres. Ahora tiene una misión: terminar la pieza musical y darla a conocer públicamente. ¿Podrá montar un recital con sus escasos recursos? Recorramos junto al profesor el sensible y emotivo camino que emprende para asumir su verdadera identidad.

Jalá:

Jonathan Pryce, a quien viéramos brillar en el ya mítico film “Brazil”, es aquí un panadero judío que laboriosamente se levanta antes que el sol para amasar sus “jalás” (jalot) y otras exquisiteces kosher. Pero en el mundo capitalista que hoy nos inunda nada es fácil para un solitario artesano del amasado; su clientela podría ser seducida por un “super” que se instala en la cercanía. La necesidad de contar con un aprendiz se hace evidente y se corporiza en un joven musulmán. Misteriosamente “algo” sucede en el rutinario proceso de producción de nuestro panadero, puesto que no solo la jalá comienza a volar de los estantes, sino que la clientela aumenta día a día. ¿Acaso tan solo la presencia del aprendiz musulmán ha obrado el milagro? Con un gentil humor, la historia se desliza por afectuosos caminos que superan los prejuicios y encuentran redención en personas y situaciones inesperadas.

¿Ficción o realidad? La intrigante trama nos cuenta que en la década de 1960 la Unión Soviética proveía de cuantioso y peligroso armamento a fronterizos o cercanos países hostiles hacia Israel. Con Ben Gurión aun en el poder, la defensa -o disuasión- parece inclinarse hacia una solución nuclear. ¿Había mentes brillantes en Israel para lograr una bomba atómica? ¿Qué recursos y alianzas debería construir el Mossad para lograr el objetivo? ¿Llegó Israel a integrar el reducido club de países poseedores de la bomba atómica? No lo sabemos… En rigor, no lo sabremos hasta haber visto esta película, que entretiene de punta a punta y… tal vez, hasta devela las preguntas que aquí formulamos.

El padre, el hijo y el salvador perdido:

A sus 78 años, Abraham Kofinas decide embarcarse hacia Grecia en busca del hombre que lo salvó de los nazis 70 años atrás. Sin siquiera quererlo o pedirlo, se le adosa en el viaje su hijo Yehuda, un curioso ortodoxo rapero al estilo de Matisyahu. Variados personajes alternarán con ellos en las islas Griegas, algunos inesperados, otros alarmantes. ¿Encontrará Abraham a su salvador? ¿Qué significa para él esa búsqueda? En cualquier caso, el distanciado vínculo que tenían hasta ahora padre e hijo, devendrá en revelaciones y renovados sentimientos provocados por las instancias de esta suerte de “road movie” que llegará al corazón de todos.

Vitch:

Esta es la historia real de un Judío que actuó en escenarios de la Francia ocupada y de la propia Berlín bajo el régimen nazi, apareciendo en los programas con su nombre artístico, Vitch, pero que en todos sus contratos y documentos personales figuraba con su nombre real: Ignace Levkovitch. ¿Cómo fue esto posible? ¿Se escondía a plena vista, o fue protegido por los propios nazis? Y si así hubiera sido, ¿por qué? En este extraordinario documento plasmado por Sigal Bujman, vemos a distintos miembros de la familia de Vitch, 32 años después de su fallecimiento a los 82, buscando rastros e información que les brinde (y nos brinde) un panorama lo más certero posible sobre aquello que Vitch nunca despejó claramente: los motivos que lo mantuvieron no solo vivo, sino entreteniendo desde el escenario a jerarcas y tropa nazi, la SS incluida. Controversial pero artísticamente dotado, Vitch era además un genial dibujante, que antes de la guerra hiciera furor en Hollywood con sus caricaturas de las estrellas del 7º arte. A medida que el film avanza, se revelan aspectos de la compleja vida de este polaco de Skierniewice, que emigró a Estados Unidos en 1930, iniciando una misteriosa epopeya personal.

Una semana y un día:

Cuando Eyal termina la semana de luto por la muerte de su hijo, su esposa le insiste para que vuelva a su rutina, pero en lugar de eso él decide irse con un joven vecino y descubre que todavía hay cosas en su vida que vale la pena vivir. “Conmovedora y entretenida en igual medida. El dolor es tan real como las frecuentes carcajadas” Boyd van Hoeij: The Hollywood Reporter Ganadora del Subsidio de distribución del Festival de Cannes Ganadora: Mejor ópera prima, Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Actor de Reparto del Festival de Cine de Jerusalem, Ganadora del premio Ophir a Mejor Actor de Reparto por la Academia de Cine Israelí y nominada a otros 5 premios, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director.

El molino de Habermann:

Un logro extraordinario en este film que narra una historia en los famosos Sudetes, las regiones fronterizas con Checoslovaquia en el norte y oeste, que fuera el primer objetivo de Hitler luego de nazificar a Alemania y Austria. August Habermann encarna la 3ª generación de alemanes instalados allí, en este caso propietario de la producción de un molino familiar -que será el elemento medular en la afinada trama. El logro consiste en recorrer con talento y maestría situaciones de valores familiares, adaptación a nuevos desafíos, sobrevivencia, cobardía, generosidad, emociones, sentimientos y pecados, encapsuladas en una narración sobria, ajustada… y sobre todo, real. Una profunda e imperdible reflexión cinematográfica.

La llave perdida:

Es este un film muy particular en muchos sentidos. Partamos diciendo que explora cómo una relación sexual puede trascender el placer y convertirse en una experiencia espiritual en la que dos personas se funden en una. ¿Cómo? Pues, se trata de un antiguo secreto cabalístico que ha permanecido “guardado” por siglos, y que ahora es revelado por primera vez. La búsqueda del mismo se dirige hacia el Rabino Manis Friedman, una personalidad carismática, reconocido autor, consejero matrimonial y conferencista, quien aporta su enfoque, en tanto el film recoge también la experiencia de reconocidos sexólogos, tanto occidentales como por parte de la medicina china, introduciendo de este modo un moderno concepto sobre el sexo y su significación en la vida de la pareja judía. Así, LA LLAVE PERDIDA es más que un film… Es una enriquecedora experiencia para redescubrir la intimidad sexual, brindando mayor felicidad y romanticismo en cada dormitorio.