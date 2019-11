Álvaro Delgado: “Nunca hubo estos niveles de desesperación por dejar el poder”

Álvaro Delgado, senador por el Partido Nacional

Antes de continuar con su intensa gira de campaña para difundir “Compromiso por el país” el documento que nuclea a su Partido Nacional con los demás partidos de oposición, el senador Álvaro Delgado almorzó con CRÓNICAS. En este contexto reafirmó la importancia de realizar auditorías para ver cómo es la actual situación del país y aseguró que teme que en algunas áreas las cosas estén peor de lo que imagina, además, fue crítico con el actual partido de gobierno: “Es el Frente Amplio más aislado y más radicalizado de los últimos 15 años”.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-¿Qué reflexión hace de la campaña de las elecciones nacionales y de los resultados obtenidos el pasado 27 de octubre?

-Creo que el domingo 27 la gente eligió cambiar. Seis de cada diez uruguayos decidieron cambiar y ese es el principal mensaje de las urnas. Nosotros el domingo no festejamos sino que celebramos una oportunidad, acá no hay nada ganado.

El Frente Amplio vota casi 9 puntos menos que la elección anterior, pierde 200.000 votantes, es decir que uno cada cinco votantes que votaron al FA en 2014 no lo votan ahora. Además, la oposición que integraría un gobierno de coalición suma un 55% de los votos.

Asimismo, hay una estrategia de Luis (Lacalle Pou) que se fue construyendo. Yo a él le reconozco firmeza, liderazgo y mucha capacidad de articulación. Nosotros nunca cambiamos el rumbo ni contestamos agravios, se dio el resultado que esperamos, luego de la interna, el pasado 27 de octubre, él suelda al Partido Nacional anunciando la fórmula con Beatriz Argimón, una mujer que vino muy de abajo en política y logró romper el techo de cristal; fue dirigente gremial, fue dirigente de OSE, tiene formación jurídica, fue directora del INAU, edil por Montevideo, fue dos veces diputada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Nacional, históricamente presidenta del Directorio y ahora candidata a la Vicepresidencia de la República. Todo el partido estuvo en el estrado esa noche, respaldando.

Esa noche también se anunció que se iba a trabajar en un programa único de gobierno, en el programa “Lo que nos une”, y también anunció que iba a recorrer todo el país hablando de las coincidencias programáticas con los demás partidos de oposición con quienes queríamos trabajar en una coalición de gobierno. Esto se hizo pensando no solo en el 27 de octubre sino también en la elección del 24 de noviembre. Le hablaba a los blancos pero ya estaba sembrando la capacidad de articular coincidencias.

Hubo voluntad política del candidato, voluntad política institucional de cada uno de los partidos manifestándose, se acordó un documento donde están las bases programáticas sobre las que vamos a trabajar en la coalición de gobierno y eso tiene dos correlatos, uno es una mayoría parlamentaria fuerte, sólida y notoria, de las más grandes desde la vuelta de la democracia, estamos hablando de 56 diputados y 17 senadores, más Beatriz Argimón que le va a dar respaldo político al gobierno y obviamente su correlato en el Poder Ejecutivo en el que vamos a trabajar a partir del 24 de noviembre.

-En este contexto ¿Cómo ve a Martínez y al Frente Amplio?

-En la contraparte tenemos a un Frente Amplio que pierde 200.000 votos con respecto a la elección anterior, hay un candidato que no tiene liderazgo sobre su partido ni sobre su campaña. Martínez tiene un liderazgo débil, de hecho, su propia lista fue de las que peor votó en el Frente Amplio.

Fue un candidato al que dejaron solo, todos hicieron campaña por su lado hablando más del Senado que de la Presidencia. Además, se dedicó a criticar a aquellos que ahora quiere convencer e invitar para que lo voten.

Ahora Martínez busca cambiar de estrategia, le imponen la agenda, le intervinieron la campaña, sobre todo el MPP. Es el Frente Amplio más aislado y más radicalizado de los últimos 15 años, de hecho, ahora la bancada de gobierno está en la izquierda más radical. A Daniel Martínez no le dejan decir que Venezuela es una dictadura, imagínate lo que sería un gobierno con esta debilidad de liderazgo y de campaña; yo creo que no está preparado para gobernar el Uruguay.

Lo único que hicieron fue encerrarse más en sí mismos y hablarle a la barra convencida y alejar más las posibilidades de generar entendimientos por fuera de su propio lema; nosotros hicimos lo contrario, buscamos cerrar la brecha pensando en que quien divide para ganar no puede gobernar para todos. Eso tuvo un resultado el 27 de octubre cuando la gente decidió cambiar.

Esto tiene que ver con el desgaste, con la falta de resultados, fueron 15 años, además muy especiales, con mayoría parlamentaria y bonanza económica, lo que no hicieron fue porque no quisieron o no supieron, no porque no pudieron.

Yo no le creo a Daniel Martínez que van a hacer en 5 años sin mayorías y sin bonanza económica lo que no hicieron en 15 con bonanza y mayorías parlamentarias.

-Manini Ríos se llevó el 10% del electorado y días pasados el politólogo Adolfo Garcé señaló que podía ser una piedra en el zapato de la coalición. ¿Qué piensa al respecto?

-Yo creo que es parte del zapato. Todos los partidos que conforman la coalición habían mencionado anteriormente que no iban a votar al candidato del continuismo, esta elección es continuismo o cambio.

“Yo no quisiera estar en los zapatos de Yamandú Orsi ni de Daniel Martínez en este momento”

Yo no quisiera estar en los zapatos de Yamandú Orsi ni de Daniel Martínez en este momento, lo digo con mucha humildad, es muy difícil que te intervengan la campaña. Acá no hay nada ganado pero un candidato que tiene condicionadas las salidas y una candidata a la Vicepresidencia que no se sabe lo que piensa y que el otro día dijo que hay programa oculto que no es el programa de gobierno del Frente Amplio, ahora Daniel Martínez dijo que no descarta poner impuestos. Creo que tienen que ser más claros con la gente, la gente necesita claridad. Hoy Daniel Martínez ofrece incertidumbre.

En 2014 el FA exhibía la mayoría parlamentaria como un activo de solidez y de estabilidad, contra eso es muy difícil ir a pedir el voto. En este caso es a la inversa, le ofrecemos a la gente estabilidad, un programa de gobierno claro, mayorías parlamentarias, un Presidente con respaldo y me parece que es una garantía de certezas y estabilidad.

-Usted habla de mayorías parlamentarias pero el Parlamento tendrá en sí una gran diversidad de partidos. ¿Se puede afirmar tan fehacientemente que se va a trabajar como un bloque homogéneo que respalda al Partido Nacional?

-En los temas acordados sí, no tengo dudas. Por eso trabajamos en el acuerdo programático, en la adhesión política, una mayoría parlamentaria operativa y también hay una cuarta etapa que es un correlato en el Poder Ejecutivo de quienes integran la coalición de gobierno.

-En este sentido, a la hora de hablar de los roles en el Poder Ejecutivo, ya se ha mencionado que Talvi podría estar al frente de la Cancillería, que podría haber un representante de Cabildo Abierto en el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo se está armando ese puzzle en el Ejecutivo?

-Parte de lo que acordamos es que más allá de los ministros que Luis ya mencionó, decidimos no seguir avanzando sobre nombres en eventuales posiciones en el gabinete hasta después del 24.

Es histórico en el Uruguay que a 12 días de las elecciones cinco partidos políticos se pongan de acuerdo en las bases programáticas mínimas sobre los principales temas del Uruguay. Además, con esto se asegura la mayoría parlamentaria. Esta coalición, con la decisión de los partidos de apoyar a Luis y a Beatriz, con un documento escrito que marca el rumbo y con la mayoría parlamentaria, lo que ofrecemos es garantías de estabilidad y de gobierno, del otro lado solo pueden ofrecer incertidumbre.

-¿Qué piensa de que Martínez haya propuesto como integrantes de su gabinete a figuras históricas del FA, Mujica y a Astori, entre otros?

“Aquello de “vamos a hacerlo mejor” con las mismas personas, es peor de lo mismo”.

-Estas últimas decisiones confirman que no solo es más de lo mismo sino peor de lo mismo. Aquello de “vamos a hacerlo mejor” con las mismas personas, es peor de lo mismo.

Todos los que nombró estuvieron en cargos de gobierno, algunos son responsables de situaciones como la regasificadora o Ancap.

-Desde el Frente Amplio se tildó al documento como genérico, incluso Bergara señaló que era “viru, viru” y lo calificó como demagógico…

-La verdad que tienen poco para decir porque hay poco para reaccionar. Es un documento de 13 puntos, bien diferentes sobre los grandes lineamientos. Obviamente son las bases programáticas mínimas, sobre eso va a haber leyes en el sentido de lo que dice el documento.

-Larrañaga dijo que era imposible garantizar el mantenimiento de la coalición por cinco años, ¿qué piensa al respecto?

-Yo creo que va a durar cinco años, que es la coalición más sólida tras el retorno a la democracia, que va a ser la más duradera y la más sólida. Más allá del tiempo, me interesa que se cumpla con los objetivos y con lo que se prometió que es cambiar y cambiar en ese sentido.

-La vicepresidenta, Lucía Topolansky, dijo que va a haber una movilización social si gana Lacalle Pou y que la ley de urgente consideración genera inestabilidad, ¿qué reflexión le merece?

-Me parece que es muy grave que lo diga la Vicepresidenta. Yo no sé si es un pronóstico o es una incitación, no lo termino de saber. ¿Cuál es el miedo tan fuerte a dejar el poder? ¿Por qué están tan agarrados al poder? Están más enamorados del poder que de la gente y de las soluciones, será el miedo a que se investiguen las cosas, no sé cuál es el miedo.

Desde el 84 para acá hubo alternancia en todos los partidos nunca hubo estos niveles de desesperación por dejar el poder.

Nos preocupa mucho cómo queden las cuentas públicas. Hemos dicho que vamos a hacer auditorías, yo tengo mucho miedo de que algunas cuentas estén peor que lo que parecen hoy. Hay algunas empresas públicas, organismos y sociedades anónimas, de propiedad estatal sobre las cuales no hay control y tenemos el temor de que estén peor de lo que pensamos e incidan peor en la economía. Hoy hay un déficit del 5% lo que significa 8 millones de dólares por día que faltan para hacer funcionar el Estado. En empleo hay un 9% de uruguayos sin laburo, otro tanto con subempleo pero además en mujeres jóvenes llega al 34%.

Por eso hay que mejorar las cuentas fiscales, sobre todo el déficit, para poder bajar las tarifas eléctricas y los combustibles y, a la vez, reactivar las micro, pequeñas y medianas empresas.

-Usted decía que es una elección entre la continuidad y el cambio. En una entrevista que realizó con CRÓNICAS en 2018 afirmó: “Yo no descarto integrar a alguna gente notoria del Frente Amplio a un eventual gobierno”. ¿Lo sostiene?

-Absolutamente. Hay gente notoria que está en materia de educación trabajando con Eduy21 y que es frenteamplista, como nosotros compartimos los mismos programas que Eduy21 seguramente podremos avanzar y trabajar con ellos. Acá lo que importan son los objetivos y lo que se hace.

Seguridad: Un tema sobre la mesa

Consultado acerca de la importante adhesión que obtuvo en las urnas el plebiscito “Vivir Sin Miedo”, el senador señaló que en materia de seguridad “hay un gobierno fracasado”. En esta línea resaltó que esto no se da por falta de presupuesto y recordó que Uruguay tiene más policías per cápita que Estados Unidos. “Tenemos más armamento, más locomoción, pero los resultados del 2010 a la fecha muestran que aumentaron un 54% los homicidios, un 48% las rapiñas y un 27% los hurtos, eso sin tomar en cuenta que habían prometido bajarlas un 30%”.

En este sentido, el senador apuntó que la población siente más la inseguridad y agregó: “Salvo Carolina Cosse que encuentra lugares donde la gente se siente muy segura”.