Javier García: “El Frente Amplio ofrece un gobierno de incertidumbre porque no tiene con quién lograr una coalición”

Javier García, senador por el Partido Nacional (Todos Hacia Adelante)

El senador por el Partido Nacional, Javier García, conversó con CRÓNICAS acerca de la necesidad de conformar una coalición con “partidos potentes”. El legislador prefirió no opinar acerca de las disputas en la interna del Partido Nacional para “no perder el foco” e hizo énfasis en la capacidad de liderazgo y en la institucionalidad que representa la fórmula compuesta por Lacalle Pou y Argimón.

El Menú En la cálido salón de Paninis, el legislador degustó osobuco acompañado de arroz al azafrán. Para la sobremesa optó por un café.

-¿Cómo analiza los resultados de las elecciones internas?

-Fue la confirmación de un proceso que no es de ahora; en política las cosas no se dan porque sí. En el siglo XXI no hay lugar para el amateurismo. Este proceso comenzó hace más de cinco años cuando, con el liderazgo de Luis, empezamos un proceso de renovación del Partido Nacional que es “antihistórico” porque va en contra de lo que era la historia del Partido Nacional. En el PN siempre hubo dos corrientes paralelas que se encontraban el día de la elección porque un lema las comunicaba. Nosotros en diciembre de 2012 hicimos algo muy novedoso que fue mezclar las dos corrientes del partido, juntarnos wilsonistas, herreristas y gente que venía fuera del partido para conformar un grupo que, bajo el liderazgo de Luis (Lacalle Pou), se enriqueciera de todos los aportes y que dejara de lado las diferencias.

A su vez, profesionalizamos el grupo político, no solo en la militancia política sino convocar a gente de diferentes áreas de la sociedad que tuviera cosas para aportar, independientemente de su origen partidario. En ese marco convocamos a Pablo Da Silveira, Álvaro Garcé, Sebastián Bauzá y Azucena Arbeleche.

Logramos el primer objetivo que era lograr la renovación y no logramos el de ganar el gobierno, pero creo que fue un proceso. Viéndolo en retrospectiva era muy difícil ganar el gobierno porque había una situación económica buena y Tabaré Vázquez prometía certezas por lo que la gente optó por el statu quo.

En estos cinco años el proceso se consolidó y ahora podemos ofrecer un verdadero mando político. En estos años pasó algo que no era común en el Uruguay, la Presidencia se vació de presidente, estamos en un momento en el que hay muchos temas importantes sobre la mesa y uno se pregunta ¿dónde está el presidente?,¿quién dirige al país?

Gracias a este proceso el domingo luego de las elecciones, cuando todos esperaban ver qué iba a pasar con los malos de la película, tuvieron que ver a los buenos de la clase.

Lacalle Pou tiene la capacidad de liderar incluyendo y eso quedó demostrado en las elecciones internas. En el Partido Nacional estamos muy contentos por todo esto.

Esa noche hubo dos mensajes, uno en un tono más intimista y otro político, creo que el primero le hace muy bien a la política porque, generalmente, el dirigente político es lejano a la sensibilidad y es importante conocer al ser humano detrás de cada decisión. El segundo también fue muy importante porque se reconoció a otros partidos políticos, el próximo no va a ser un gobierno de partido sino que tendrá un partido y un presidente que liderará con una amplia base política.

-En conversación con CRÓNICAS, Pablo da Silveira, comentó que de las rispideces que se dieron en la interna del Partido Nacional no se sale ileso, ¿cuál es su posición?

-Desde 1999 a la fecha el Partido Nacional fue el único partido que tuvo internas competitivas. Aprendimos mucho de eso. Los que estuvimos en ese momento hoy tenemos responsabilidades en el partido y aprendimos.

Esta interna tuvo particularidades con actores nuevos y también las noticias falsas, cosas que no existían antes en el país. Estas cosas fracasaron, quisieron entrar, pero el resultado fue demoledor en contra de las noticias falsas. ¿Por qué no prosperaron? Por el liderazgo de Luis (Lacalle Pou), estas cosas funcionan cuando el atacado pica y se mete en el barro, no funcionan cuando quien es el objetivo decide no entrar. Yo fui testigo personal de un ejercicio de tolerancia y de paciencia que prefigura a un muy buen presidente de la República. Un presidente no puede ceder a las presiones y a los impulsos.

Así pasamos la interna y ahora ya no hay más precandidatos, hay sectores y un candidato que será el que conduzca al Partido Nacional. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente porque si no perdimos el foco en ese momento no lo vamos a hacer ahora.

-Sartori fue un fenómeno en la campaña por su modo poco convencional de hacer política, con las cartas vistas, ¿perjudicó al Partido Nacional?

-Yo creo que el fenómeno de la interna fue Lacalle Pou porque habiendo construido durante cinco años un liderazgo y habiendo sido sometido a los ataques más fuertes fue el vencedor de la interna. Si no perdimos el foco en la interna, no voy a perder el foco ahora.

-Se generó una polémica cuando se confirmó desde el Portal Ecos, propiedad de Juan Sartori, que desde allí se buscaba difamar a Lacalle Pou. Con el diario del lunes, ¿cómo ve este tema?

-El gran objetivo que tiene el Partido Nacional y Luis Lacalle Pou es liderar un proceso que termine ganando el gobierno del país, no vamos a distraernos del foco principal. El 76% de las personas que votaron en la interna lo hicieron por partidos de la oposición y eso demuestra la voluntad de cambio que tienen los uruguayos por lo que nuestro foco es ganar el gobierno.

-¿Pero no preocupa este tema?

-Si nos metemos a analizar estas cosas perdemos el foco.

-Se vislumbra un Parlamento más fragmentado y se hace evidente la necesidad de un gobierno de coalición. ¿Todos los partidos salvo el Frente Amplio deberían integrarla?

-Se viene un período muy desafiante. El Parlamento va a tomar un rol protagónico, es más difícil pero también es verdad que las mejores democracias del mundo funcionan con coaliciones de gobierno. Para eso se necesita un liderazgo político importante seguido de inclusión, partimos de esa base.

Ese gobierno tiene que ser construido a partir de octubre. Hubo algunas discusiones con respecto a si había que prefigurar una coalición, nosotros sostenemos que debe formarse entre la primera y la segunda vuelta porque queremos que sea lo más amplia posible y para eso es indispensable saber qué apoyo parlamentario tiene cada partido. De esto surge una pregunta que debería ser fundamental en el debate político de las próximas semanas. El gobierno no será un partido único, no habrá mayorías propias, en el caso del Partido Nacional ya se dijo cómo se construirán esas mayorías, pero en el caso del Frente Amplio, que se ha peleado con todos, con quién va a hacer una coalición si no tiene a nadie con quién hablar.

El gobierno que venga tiene que ser un gobierno de certezas y seguridad como sería un gobierno con liderazgo e inclusión como el que ofrece el Partido Nacional. El Frente Amplio ofrece un gobierno de incertidumbre porque no tiene con quién lograr una coalición ya que ha roto los puentes con todos.

-Hace unas semanas hablábamos con Daniel Chasquetti y él comentaba que Talvi podía llegar a “hacerle ruido” a Lacalle Pou a la hora de pelearle los votos en el centro del espectro político donde se debatirá la elección. ¿Cómo ve el resurgir del Partido Colorado de la mano de Talvi?

-Yo lo veo muy bien. Me parece que si queremos hacer una coalición lo mejor es que sea con partidos potentes. Como decíamos anteriormente, hay una voluntad de cambio inmensa que se ve en los datos objetivos. El cambio de gobierno se efectiviza con el gobierno de Luis (Lacalle Pou) porque el partido que tiene más posibilidades de lograr que haya una alternancia en el poder es el Partido Nacional.

-Las internas estuvieron signadas por dos debates, el de Andrade con Talvi y el de Cosse con Larrañaga. ¿De cara a octubre es necesario que haya más debates?

-Obvio. Este es el momento de los debates. Se está discutiendo una ley, si hubiera una ley, bien pero yo creo que no hace falta. Me llamó la atención que el presidente de la República dijera que era bueno debatir cuando se negó desde que llegó al gobierno con mayorías, él y todos los candidatos, a debatir siempre pero está bueno que hayan cambiado, es una forma de enriquecer la discusión.

-Daniel Chasquetti elogió la fórmula Lacalle Pou- Argimón y solo criticó que “los dos juntos dan la impresión de representar claramente a un sector social”, refiriéndose a un nivel socioeconómico alto. ¿Qué opina al respecto?

-No comparto esa apreciación de Daniel a quien considero un gran analista político. Me parece que es un discurso más académica. Un partido como el Partido Nacional que tuvo en la interna casi 500.000 adhesiones y atravesó a toda la sociedad desde los sectores más humildes. El partido más popular del Uruguay es el Partido Nacional.

-¿Cuáles son los principales atributos de la fórmula Lacalle Pou- Argimón?

-Es una fórmula que representa inclusión e institucionalidad. Inclusión por todo lo que adorna la personalidad de Beatriz e institucionalidad porque no es una dirigente de un sector, es la presidenta del Directorio del Partido Nacional, la unidad del partido está basada en el respeto a la institucionalidad y prefigura para adelante esos mismos valores.

Vivir sin miedo

El senador Javier García, se refirió al plebiscito impulsado por Larrañaga y que se votará el próximo 27 de octubre. “Ese día se darán dos elecciones de origen diferente. Una representativa en la que los ciudadanos están obligados a elegir presidente, senadores y diputados y simultáneamente están invitados a votar en esta elección de democracia directa donde el ciudadano hace de legislador; tienen naturalezas diferentes”, señaló. En este sentido, García indicó que, en la representativa, el Partido Nacional pedirá a la gente que confíe en el partido y nos vote. “En el caso de la democracia directa vamos a dejar que la gente elija como le parezca, no vamos a robarle esa libertad”, apuntó el senador que sostuvo públicamente que no firmó el plebiscito ni lo votará.

Asimismo recordó la importancia de invertir la carga de la prueba para que beneficie a la policía a la hora de probar la legítima defensa. También se pretende fortalecer a la policía comunitaria y a las comisarías.

“El Presidente de la República que vamos a tener, va a estar arriba de todos los temas y va a ser el Presidente de la policía”, sentenció en referencia al candidato por el Partido Nacional.

Con otro nombre

“No llegó el instrumento que habíamos prefigurado pero la idea no fracasó”, señaló Javier García en relación a la Concertación como lema que llevaría a la oposición a liderar en la Intendencia de Montevideo. El legislador aseguró que se pueden buscar nuevas alternativas y aseveró que la idea de cambiar la gestión en Montevideo es de “primerísima prioridad”.

Consultado acerca de quién tendrá el liderazgo a nivel departamental, García confirmó su intención de que el elegido sea el ex presidente de la AUF Sebastián Bauzá. “Anteriormente se dieron circunstancias personales y políticas que no permitieron avanzar, lo pensaba hace cinco años y lo sigo pensando ahora”, resaltó.