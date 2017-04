“El SNIS no es nacional, no es integrado y no está brindando una buena asistencia de salud”

Rodrigo Perna, candidato a presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU)

Perna había finalizado una cirugía, y llegó corriendo. Pidió disculpas por la demora, entendible dada la profesión a la que se dedica. En la emergencia del Banco de Seguros del Estado, todo era caos. En una charla entre interrupciones, firma de altas, pedido de análisis, entre otras cosas, CRÓNICAS dialogó con el candidato a presidente del SMU por el lema Médicos Independientes. Las elecciones se llevarán a cabo el 25 de mayo. Por primera vez en la historia, Médicos Independientes se presenta como lema único, para competir con quienes vienen gobernando hace 20 años: la agrupación Fosalba, hoy liderada por el Dr. Julio Trostchansky.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

– ¿Por qué decidieron presentarse como lema único para las próximas elecciones del SMU?

– Porque la gente que fue representativa del partido se nucleó dentro de Unión Gremial Médica (UGM), trabajó allí y, en este momento, vemos con preocupación cómo, a pesar de estar trabajando dentro de la UGM, no se han logrado los cambios buscados, y creemos que hay una coyuntura política de la parte de Fosalba, en la que hay un descreimiento de los médicos en general.

El Sindicato Médico está poco representado y mal representado, y de los 9.000 o 10.000 socios, en las últimas cinco o seis elecciones, por ejemplo, no votaron más de 2.700 o 3.000 personas. Y a Fosalba la votan alrededor de 1.000 personas. Proponemos gente joven, gente nueva, que no haya tenido o no esté vinculada políticamente, que no tenga cargos políticos.

– ¿Qué significa el síndrome de “burn-out” del que hablan en sus propuestas y qué proponen para evitarlo?

– Se ha visto que dado el estrés laboral, la carga horaria, la presión frente a los pacientes o frente a las soluciones, las exigencias que tenemos permanentemente, se genera este síndrome, que es como un síndrome de estrés que genera alteraciones en la persona que son variadas.

Tanto para evitar el síndrome de burn-out como para evitar otras condiciones laborales, la principal propuesta es tratar de lograr declarar al trabajo médico como insalubre. Con esa declaración, buscamos mejorar un montón de cosas de la calidad de vida de los médicos. Mejorar, por ejemplo, la carga horaria, la carga remunerativa, las condiciones de trabajo, la posibilidad de una jubilación diferente a la que tenemos actualmente.

– ¿Cuáles diría que son los principales fracasos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)?

– Te podría hablar una hora. El sistema no es nacional, no es integrado y, por lo tanto, no está brindando una buena asistencia de salud. Es un sistema que cumple 10 años y sigue sin integrarse. El SNIS debería apuntar a la prevención y la promoción de salud, para disminuir la asistencia en el tercer nivel, que son los hospitales grandes. Sin embargo, no se hace hincapié en eso, no se apuesta a eso. Hay partes del Interior, declarado por la propia directora de ASSE, donde no hay ambulancias para ir a buscar a la gente. ¿Dónde están las ambulancias? ¿Están todas en Montevideo o en el área metropolitana? Entonces, está bastante desintegrado. Basta con saber los problemas de traslado de los pacientes.

Además, sigue habiendo una gran diferencia entre los ingresos de los médicos en el Interior y en Montevideo. Por eso es que, muchas veces, hay carencia de médicos en el Interior. Y las soluciones no están. Nosotros vamos a trabajar con una propuesta para el laudo único nacional. Es decir, que un médico, por el mismo trabajo, cobre lo mismo en todo el territorio nacional. Eso se viene trabajando hace años pero no se llega a nada, no se avanza. Eso genera que después falten especialistas o falten médicos en general en el territorio nacional, en un país tan chico.

– En una entrevista reciente, Julio Trostchansky, actual presidente del SMU, decía que ASSE “puede poner en peligro la reforma sanitaria”, ¿está de acuerdo con esta afirmación?

– Totalmente de acuerdo. El déficit más grande en cuanto a calidad de asistencia, a niveles de asistencia, a brindarle las condiciones laborales a todos los médicos en todas las especialidades, está en la mutualista ASSE. Lo que le critico al doctor Trostchansky y a su movimiento es el momento en que lo dicen, que es un momento claramente preelectoral, a dos meses de las elecciones. El doctor Trostchansky está gobernando hace cuatro años, o las últimas dos elecciones, pero la agrupación Fosalba viene gobernando hace 20 años o más. A eso nos referimos con que hay que cambiar la postura.

– Respecto a las irregularidades en ASSE, ¿tienen alguna propuesta concreta?

– Nosotros, desde el sindicato, lo que podemos proponer es llamar la atención. Nuestra visión es posicionar las cosas, hacerlas ver, decirlas. Eso es lo que criticamos de las actuales autoridades del Sindicato Médico, que no lo dicen o lo dicen con un fin electoral. Hace 20 años que gobiernan, podrían haber cambiado algo, pero no han cambiado nada. Las muertes que se han dado en el interior del país, que todos escuchamos en todos los medios, ¿dónde son? ¿En el medio mutual o en los hospitales de ASSE? ¿La gente no se hace esa pregunta? Entonces hagámosla los médicos, y pongámonos a ver cómo podemos ayudar a ASSE a solucionar. Pero creemos que hay problemas de administración.

– ¿Qué expectativas tienen frente a estas elecciones?

– Lo que quiero que se vea de esta candidatura es que lo más importante que queremos hacer es convencer a los colegas médicos de que la chance que nosotros tenemos de ganar esta elección es que vayan a votar. De que el que pueda gobernar el sindicato sea representativo. Que vayamos a darle la posibilidad, a mí o a otro colega, de cambiar las actuales estructuras y autoridades que hay. Tienen que darnos una mano.