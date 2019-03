Presentan proyecto para permitir trabajar a jubilados que posterguen su retiro

Sin registrar > “Mucha gente (…) termina trabajando pero no dentro del mercado formal”

El proyecto de Ley presentado por el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, busca que quienes voluntariamente decidan prorrogar su jubilación hasta los 65 años de edad y 35 de aportes, además de cobrar su jubilación puedan seguir trabajando. Según explicó a CRÓNICAS el legislador, de esta forma se beneficia al contribuyente porque se le permite contar con un ingreso adicional, y al sistema porque se posterga el retiro y se siguen percibiendo aportes.

La seguridad social y el déficit que registra, es un tema que preocupa en todo el espectro político uruguayo. El propio gobierno ha reconocido que se deben estudiar soluciones que le den sustentabilidad al sistema, y analistas locales instan a que ni bien asuma el próximo gobierno se deberá realizar una reforma integral del mismo, con el respaldo de todos los partidos.

Con esta discusión de fondo, el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto de Ley que establece un “Régimen de jubilación activa voluntaria” que apunta a que aquellas personas con causal jubilatoria común (60 años de edad y 30 de aportes) puedan prorrogar su jubilación hasta los 65 años y 35 años de aporte de servicios efectivos, y a partir de allí puedan gozar de la prestación de su jubilación y continuar trabajando. De esta forma, además de cobrar su jubilación, se podría seguir trabajando y continuaría aportando a la caja correspondiente, aunque luego no habría ninguna reliquidación de su prestación cuando abandone la actividad.

En diálogo con CRÓNICAS, Rodríguez explicó que el proyecto parte del reconocimiento general del sistema político de que la seguridad social “está comprometida” y “entrando en un colapso”, por su elevado déficit. Por ello, se propone este régimen voluntario que, por un lado “favorece a un montón de uruguayos, porque da libertad” de acción para seguir trabajando y complementar sus ingresos jubilatorios, y del otro, “favorece a la seguridad social porque se retrasa la edad de retiro” y luego el jubilado “sigue aportando”. “Va a haber mayor cantidad de cotizantes y le sirve a cada persona porque va a tener mayores ingresos”, reafirmó.

El legislador comentó que existen muchas personas que continúan trabajando luego de jubilarse pero que lo hacen “en negro” por la imposibilidad de hacerlo por la vía formal. “No hay cálculos oficiales, pero se sabe que mucha gente, ya sea porque no le da la jubilación o porque sencillamente se siente bien, termina trabajando pero no dentro del mercado formal. (…) Eso no es bueno para la sociedad”, subrayó.

El texto señala que a partir de los tres años de vigencia de la Ley el Poder Ejecutivo podrá evaluar un “corrimiento” de las edades del proyecto para que se adecuen en función de la esperanza de vida de la sociedad. “Es para poder acompasar”, explicó.

Trámite parlamentario

Rodríguez pidió a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados que lo reciba para que pueda explicar el contenido de su proyecto, algo que estima puede ocurrir durante este mes, y que además solicitará la citación de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Economía y Finanzas, además de a las autoridades del Banco de Previsión Social (BPS) para que analicen el contenido de la propuesta.

Si bien el legislador colorado interpreta que no debería haber inconvenientes para aprobar la Ley, criticó la postura asumida por el oficialismo de no atacar el problema de la seguridad social por estar en un año electoral. “No debería haber problemas en el sistema político para aprobarla, lo que vemos con preocupación es que el gobierno del Frente Amplio no quiere asumir esta problemática”, criticó.

Respecto a la suerte que pueda correr el proyecto en el Parlamento, Rodríguez sostuvo que de acuerdo a su “experiencia” el proyecto puede ser aprobado aunque con modificaciones. “En esta legislatura –en la que presente muchos proyectos de ley, entre ellos el de los cincuentones-, nunca tomaron textualmente mi proyecto pero sí mis ideas, y el Ejecutivo ha mandado otros proyectos de Ley”, señaló. Para Rodríguez, “sería un gran retroceso que el gobierno -que ya ha asumido el problema- no asuma una posible solución”.

“Hay que hacer pequeñas adaptaciones”

La necesidad de una reforma global de la seguridad social es prácticamente reconocida por todos, aunque no hay coincidencias respecto al camino que se debe tomar al respecto.

Al ser consultado respecto a si además de este proyecto es necesario un cambio más profundo de la seguridad social en el Uruguay, Conrado Rodríguez, fundamentó que “todos los partidos han sido contestes respecto a la necesidad de evaluar los números de la seguridad social”, para analizar posibles cambios que lo doten de mayor estabilidad.

De todas formas, se manifestó como “un convencido de que el sistema mixto llegó para quedarse” y fundamentó su comentario en el bajo grado de desafiliaciones tras la aprobación del proyecto de los “cincuentones”. “La mayoría se está quedando”, defendió.

De todas formas, evaluó que “sí hay que hacer pequeñas adaptaciones, para permitir incluso una mayor rentabilidad” en el sistema vigente.