Martín Lema: “En Salud Pública el gobierno está condicionado por el Partido Comunista”

Martín Lema, diputado de Todos – Partido Nacional

Aunque deja entrever que Susana Muñiz debería ser separada de la Presidencia de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), entiende que en el gobierno “no hay coraje” para tomar esa decisión, porque “está condicionado por el Partido Comunista”, al que pertenece la jerarca. “De otra forma no se puede explicar por qué es tan permisivo el ministro”, opinó Martín Lema en el clásico almuerzo en Panini’s. El diputado nacionalista, hoy presidente de la Comisión de Salud, fue crítico con el Frente Amplio (FA), que según dijo, “tuvo 10 años para hacer las cosas bien”, pero “decidió optar por el amiguismo y por no poder explicar las privatizaciones”.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-Recientemente se aprobó la conformación de la Comisión Investigadora sobre ASSE, impulsada por el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular). ¿Es un avance en lo que refiere a la investigación en el organismo? Porque, por lo general, usted hace hincapié en la falta de control que hay allí.

-Por supuesto, celebro la iniciativa del diputado Rubio. El 21 de febrero interpelé al ministro de Salud Pública por dos temas: el IMAE (Instituto de Medicina Altamente Especializada) cardiológico de Salto y las irregularidades en ASSE. Yo reconozco que en el caso del IMAE hubo un cambio favorable, dado que ese día el Ministerio de Salud Pública (MSP) y legisladores del FA argumentaron en contra, pero pasó el tiempo, insistimos, y se terminó habilitando. Eso habla bien de la persona que está al frente de esa cartera [Jorge Basso], porque era una injusticia evitable; estaba todo en condiciones para la habilitación.

-De hecho ya está funcionando.

-Sí, el viernes 18 se hizo el primer procedimiento. Acerca de las irregularidades de ASSE, tanto el amiguismo como la falta de explicaciones sobre la profunda privatización de servicios han empeorado, y la presidente de ASSE [Susana Muñiz] defiende esas situaciones cada vez con mayor compromiso, entonces en esto tenemos un retroceso.

El ministro de Salud Pública no ejerce el rol de policía sanitaria, no fiscaliza en el ámbito asistencial porque no tiene recursos humanos suficientes –División Fiscalización tiene 21 inspectores para controlar todos los servicios de salud del país-, ni en el de la administración de recursos. Significa que no tiene la menor idea de lo que está pasando en muchos aspectos del sistema.

-Dice que la privatización ha empeorado, pero el gerente general de ASSE, Richard Millán, informó a CRÓNICAS que el organismo comenzó un plan para dejar de depender de los privados, y explicó que si bien “es mejor que algunas cosas las haga ASSE y no comprarlas al sector privado”, a veces no cuentan con los recursos necesarios.

-Eso evidencia un problema claro de gestión; porque cuando apuestan a disponer de mayor cantidad de herramientas para que ASSE pueda prestar el servicio, tienen que tomar en cuenta, antes de hacer la inversión, que deben tener recursos humanos y condiciones para llevarla a cabo.

-¿Eso no estuvo previsto?

-No. En algunos casos hay una doble inversión, porque ASSE, por ejemplo, compra ambulancias especializadas, y terminan paradas porque no tienen médico o chofer. Se supone que antes de hacer la compra, se debe tener previsto eso.

ASSE festeja que hoy hay muchas más ambulancias, pero ¿realmente es un logro o es una doble inversión? Porque a mayor cantidad de ambulancias, también es mayor la contratación de empresas privadas que brindan el servicio de traslado.

En cuanto a camas de CTI, en 2008 ASSE tenía 80, y pasó a tener 191 en 2016. Al mismo tiempo, según el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), pasó de gastar 7.5 millones de dólares –siempre son números aproximados por el tipo de cambio- en 2008, a más de 22 millones de dólares en 2016 en contratación de camas privadas, teniendo mucha más cantidad de camas propias.

-¿En ese caso hubo contratos innecesarios?

-Muchos son necesarios, pero hay que tener un equilibrio. El sentido común indica que a mayor cantidad de camas propias de ASSE, es menor la necesidad de privatizar. Sin embargo, cuando cuestionamos por qué se daba este incremento, la respuesta del Directorio de ASSE fue disparatada.

-¿Por qué?

-A mediados del año pasado preguntamos por qué se había incrementado la privatización, y la presidente de ASSE dijo que en 2016 la tendencia era a la baja, lo que celebró como una buena noticia. Nos dio una cifra que reflejaba la baja en la contratación de camas en CTI privado, pero cuando nosotros revisamos el SIIF, estaba equivocada, había habido un incremento. Finalmente, Muñiz terminó reconociendo que el número que nos dio obedecía a un trimestre y no al semestre.

Festejan datos erróneos, eso demuestra que el Directorio no sabe dónde está parado, porque si estableció un plan tiene que empezar por conocer cómo gestiona y qué cifras maneja. A su vez, en ese momento, la primera reacción fue una frase tribunera: “La vida no tiene precio y uno no mira el costo”. Me parece que apelar a la demagogia cuando estamos tratando de dar un debate serio no es correcto. Y si la vida no tiene precio, ASSE debería financiar todos los tratamientos de alto costo.

-¿Habría que eliminar las privatizaciones?

-Yo no creo que el planteo deba ser privatizaciones sí o privatizaciones no. Si van a tercerizar, que sea dentro de un plan claramente establecido –no con el discurso histórico del FA en contra-, y que no justifiquen cuando con las tercerizaciones salen beneficiados sus amigos, muchos de los cuales han integrado listas.

-¿Se refiere al caso del Hospital de Bella Unión?

-Y voy a decir otro caso. Cuando se votó la Investigadora, ASSE estaba celebrando la cantidad de ambulancias más que tiene. Pero según el SIIF, de 1.2 millones de dólares en el año 2008, pasó a gastar casi 12 millones de dólares en 2016 en ambulancias privadas. ¿Cómo a mayor cantidad de ambulancias también aumentan las privatizaciones? Hemos pedido que nos proporcionen los kilómetros de traslado para saber si el incremento de la privatización responde a un aumento de los mismos, y no nos han dado ese dato.

-No es la primera vez que hace alusión a que no le han proporcionado datos. ¿Los legisladores tienen las herramientas suficientes como para ejercer un real control sobre el gobierno?

-A veces se dificulta porque se oculta información. En ASSE hay un miedo al control, que lamentablemente empieza desde el gobierno y el presidente de la República.

-¿Por haber determinado que la oposición no estaría en el Directorio?

-Exacto. En 2014 se constataron hechos de corrupción en ASSE; un director terminó procesado, un montón de empresas tercerizadas con irregularidades, el miembro de la oposición solicitó las auditorías para conocer a fondo qué fue lo que pasó, y la decisión de este nuevo gobierno del FA fue excluir a la oposición, cuando había que generar mayores garantías a la población.

-Y las interpelaciones, ¿son realmente útiles? Muchas veces pasa que un legislador llama a un ministro, y luego de varias horas en sala, el FA hace una declaración de apoyo al jerarca, que es lo que se termina aprobando. ¿Qué queda después?

-Lo que pasa es que la sociedad está acompañando. Muchos de nuestros reclamos no son de la oposición versus oficialismo, es lo que siente la sociedad y tratamos de trasladarlo al Parlamento. La única interpelación que hice yo fue el 21 de febrero en Comisión Permanente. Con el IMAE cardiológico, lo que hice fue recoger un reclamo de la población de la regional norte, que se movilizó, protestó y se organizó, y terminó prosperando. Luego de la interpelación, el diputado Rubio, que se denomina de izquierda –o sea que trasciende las barreras ideológicas-, fue quien terminó promoviendo la Investigadora.

-¿Se le cruzó por la cabeza la posibilidad de hacer una Investigadora antes de la propuesta de Rubio?

-No. Unos días después de la interpelación, Rubio me llamó y me dijo que había quedado muy preocupado por cómo se habían expresado las autoridades, y me trasladó su iniciativa de querer promoverla. Obviamente que lo vi con buenos ojos y me puse a las órdenes. Al leer la denuncia me di cuenta de que es sumamente responsable, muy estudioso, y que habla con propiedad. Por lo tanto tiene todo mi reconocimiento y voy a apoyarla con total profundidad.

-De hecho la va a integrar.

-Sí.

-¿Cuándo empiezan a trabajar en eso?

-El viernes 1º de setiembre.

-¿Y qué expectativas tiene?

-Corregir el amiguismo, optimizar los recursos de ASSE, que tiene un presupuesto de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año. Los usuarios de salud pública, que muchas veces se encuentran en una situación más vulnerable, son los destinatarios de esos recursos, por eso la mala gestión y los presuntos hechos de corrupción van en desmedro de esos usuarios.

-Justamente, con el objetivo de “corregir amiguismos”, en mayo presentó un proyecto de ley para que los directores de las Unidades Ejecutoras de ASSE sean designados por concurso. ¿Los blancos estarían dispuestos a votarlo?

-Yo no puedo comprometer a todo el Partido Nacional (PN). Es un proyecto del cual estoy convencido y voy a tratar de convencer al resto del partido porque me parece una buena forma de profesionalizar la gestión de ASSE.

-¿Lo planteó en el sector?

-Lo he hablado con mi líder, Luis Lacalle Pou, y él está en la postura de que hay que poner a los mejores. Veremos cuál es el camino a adoptar para cumplir ese objetivo; estoy abierto a otras iniciativas para lograrlo.

-Habló de “presuntos hechos de corrupción”. Rubio dijo a CRÓNICAS que además de ilícitos ha constatado corrupción en ASSE, pero no pudo adelantar en qué unidades ejecutoras porque todavía eran objeto de investigación. ¿Usted qué piensa?

-Vamos a poner algunos ejemplos. En el año 2011, quien estaba como director en el Hospital de Bella Unión, que es actualmente director general del Pereira Rossell, constituyó con otros dos socios una empresa de ambulancias. En 2013, otro director, también socio de esta SRL…

-¿Siemm SRL?

-Sí. Ese año, ese director se adjudicó esta empresa. Por tanto, entre 2013 y principios de 2017, en Bella Unión se contrató a la empresa de traslados de tres socios que son jerarcas de ASSE, y justamente dos de ellos fueron directores del Hospital de Bella Unión. Esto a mi juicio es totalmente incompatible.

-De hecho, así lo dijo el Tribunal de Cuentas (TCR).

-Sí, el TCR en forma unánime y lapidaria estableció que no correspondía este tipo de contrataciones. Ahora, yo me pregunto, ¿le tiene que decir el TCR a la presidente de ASSE que no puede contratar a la empresa de tres de sus jerarcas?

-Ella estaba en conocimiento…

-Por supuesto, fue a la inauguración de Siemm SRL cuando era ministra de Salud Pública, cortó la cinta. Uno puede llevar a cabo un acto protocolar, pero no puede decir que no sabía que en Bella Unión se estaba contratando a la empresa de tres de sus jerarcas.

A su vez, en 2013, año en que se adjudica la empresa de estos jerarcas compañeros del FA, se multiplica por 14 el monto de traslados con respecto al 2012; es decir, en 2012, se gastó alrededor de 600 mil pesos, y en 2013, 8 millones de pesos; en 2014, subió a 13 millones. Yo pedí los kilómetros y me dijeron que ese dato no lo tienen.

-No pueden justificar el aumento.

-Exactamente. Por otro lado, en enero de este año, Muñiz hace la consulta al TCR [para saber si era compatible contratar a la empresa de los jerarcas], y dice que ASSE no dispone de los recursos materiales ni humanos para prestar ese servicio, además de que sería mucho más caro. En febrero, el TCR se expide negativamente, y a los pocos días ASSE resuelve empezar a hacer los traslados a través del [SAME] 105.

Recientemente, Pablo Cabrera [representante de los Trabajadores en el Directorio] dijo en el programa “Todas las voces” que, por la cifra que maneja, se está gastando menos ahora que cuando se contrataba a la empresa de los jerarcas del FA. Por lo tanto, lo que dijo Muñiz en la consulta fue totalmente tendencioso para favorecer a la empresa; dijo que no disponía de los recursos, pero con el tiempo se terminó demostrando lo contrario.

-Millán dijo a CRÓNICAS que los recursos no los tenían, que tuvieron que reasignarlos de otras áreas.

-Pero quedó demostrado que ASSE podía brindar el servicio.

-¿Cree que esos casos se podrían traducir en corrupción?

-Eso está en Crimen Organizado porque un fiscal lo levantó de oficio, y yo soy muy respetuoso de lo que defina la Justicia.

-¿Muñiz debería ser separada del cargo?

-En el gobierno hoy no hay coraje para tomar una decisión así.

-¿Por un tema político?

-Sí. El gobierno termina condicionado por el Partido Comunista. De otra forma no se puede explicar por qué es tan permisivo el ministro, que yo creo que es muy bien intencionado, pero acá no basta con eso.

-“Una Investigadora nos va a atrasar cosas porque nos tendríamos que dedicar a algo que no teníamos previsto”, dijo Millán en la entrevista a la que le hacía referencia. ¿Cómo lo toma?

-No es un argumento de recibo. Tuvieron 10 años para hacer las cosas bien y decidieron optar por el amiguismo y por no poder explicar las privatizaciones.

-¿No hicieron nada bien?

-Obviamente que sí, hay cosas que se hicieron bien, pero la mayoría de las cosas buenas en salud pública se deben a que hay héroes anónimos en nuestro país que son los que sacan el sistema de salud adelante.

-¿La Investigadora puede generar costos políticos?

-El costo político lo pagan en defender irregularidades permanentemente.

-¿Ya lo están pagando?

-Muñiz va en la senda de [Raúl] Sendic: se la agarra con los periodistas, habla con bronca de quienes hacen críticas basadas en documentos. Yo creo que la actitud es clara al no querer reconocer la realidad, y ahí es donde está el costo político.

Hay una ausencia de control que me tiene totalmente preocupado, el sistema de salud es una anarquía. A 10 años de la reforma, ninguna farmacia de ASSE está habilitada por el MSP. Lo que pasó en el Hospital Saint Bois, lamentablemente se puede dar en cualquier lado. Y el ministro me confirmó que de 87 farmacias, solo 16 comenzaron el trámite de habilitación, o sea que las otras 71 ni lo iniciaron.

-Ayer miércoles, el Directorio de ASSE resolvió cesar a Andrés Toriani. ¿Conforma la decisión?

-Si Vázquez entiende que es inadmisible lo sucedido en el Hospital de Rivera, tiene que tener más preocupación por la defensa encendida que ha realizado la presidente de ASSE en casos así. La Dra. Muñiz tiene mayor jerarquía y responsabilidad que el Dr. Toriani, por lo tanto, si es coherente, tiene que pronunciarse en la misma línea.

-¿Qué piensa del clima electoral que se vive hoy?

-Nosotros –el sector Todos- estamos en un clima político que no necesariamente hace referencia a un clima electoral.

-Se lo pregunto porque en la oposición hay quienes plantean que ese clima se debe a que la gente quiere un cambio.

-Eso lo notamos permanentemente, pero tratamos de no entrar mucho en los climas electorales.

-¿Cómo ve al PN de cara al 2019?

-Yo estoy convencido de que el próximo presidente de la República es Lacalle Pou. Ahora, más allá de eso, no puedo planificar mi día a día en torno a lo que puede llegar a pasar, tengo que rendir cuentas hoy.

-Si bien hay encuestas que dan más intención de voto a los blancos que al FA, hay que tener en cuenta el gran porcentaje de indecisos, que llegado el momento deberá optar, y eso hará la diferencia.

-Sacá las encuestas.

-¿No cree en las encuestas?

-Creo sí, pero también uno va formando muchas posiciones en cuanto a sus vivencias, su sentir, lo que recibe de la gente.

-¿Dónde le gustaría estar si gana el PN?

-A mí me gusta construir; ya sea en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo, siento que hay terreno para aportar. Pero a priori la meta es ganar el gobierno.

-Lacalle Pou llamó a los blancos a acercarse a los descontentos con el FA. ¿Es ideológicamente compatible que alguien que votó al FA lo elija?

-Uno de los desafíos que tenemos es saltar la barrera de los prejuicios que mucha gente tiene. Yo tengo amigos frenteamplistas que cuando conocieron a Luis quedaron mucho más encantados de lo que se hubieran imaginado. Cuando uno lo conoce se da cuenta de que es más popular y campechano que muchos otros.