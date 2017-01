“Uruguay tiene enormes posibilidades si cambia de gobierno porque hay mucho para hacer”

José Amorín, senador y líder de Propuesta Batllista – Partido Colorado

El senador colorado José Amorín conversó con CRÓNICAS acerca de los movimientos de campaña que se dan hoy, a tres años de las elecciones, lo que se explica, según dijo, “porque se ve al Frente Amplio (FA) debilitado”. En esa línea, opinó que el presidente Vázquez ha perdido fuerza, en parte porque está limitado por el expresidente Mujica, además de que “se ha vuelto el hombre más conservador del planeta”, y ya no maneja el partido de gobierno como antes. Por otro lado, si bien aseguró que la oposición está preparada para gobernar, afirmó: “Nosotros somos malos opositores, nos lo dicen todos los días y lo tenemos que reconocer”.

Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo

El menú El líder colorado optó por la pesca del día: merluza en costra de sésamo, reducción de Martini Dry, con puré de guisantes, calabacín y espárragos, menú que acompañó con agua mineral con gas. De postre eligió helado de frutilla y limón, y más tarde un té negro.

-Las últimas encuestas mostraron un crecimiento en intención de voto del Partido Nacional (PN), pero el Partido Colorado (PC) continúa estancado. ¿Cómo lo interpreta?

-No creo en las encuestas ni siquiera una semana antes de la elección, y está probado que se equivocan. A mí las encuestas antes de la interna pasada me daban el 2-3% y saqué casi el 30%, o sea, es obvio que se equivocan.

Además, creo que a tres años de la elección nadie está pensando a quién va a votar, en todo caso piensan si volverían a votar al que votaron la vez pasada, pero nadie sabe quiénes van a ser los candidatos, qué va a pasar en las internas, o sea, me parece que las encuestas empiezan a tener sentido, si están bien hechas, cuando la gente tiene claro cómo viene el tema.

En tres años todo cambia y a una velocidad enorme. Las encuestas hoy no me preocupan nada, sí me incentivan a trabajar más, y lo que también me incentiva es la respuesta de la gente que estoy viendo hoy, gente que me llama para trabajar, jóvenes que se suman, cosa que nunca antes me había pasado.

-Pero más allá de que falten tres años, ¿no percibe un clima electoral anticipado?

-Hay un clima electoral anticipado porque todo el mundo te pregunta si vas a ser candidato.

-Incluso hay colegas suyos que ya están en campaña.

-Sí. A mí me parece que estar en campaña en el sentido de hablar de política, recorrer el país, está bien. Ahora, estar en campaña electoral, ya con candidaturas, me parece que es un poco apresurado.

Hay un apuro electoral porque se ve al FA debilitado, y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando en el Senado con seriedad, con responsabilidad. Por supuesto que debemos mantener la estructura que tenemos en todo el país, que se mueve y que crece, pero para hablar de candidaturas tiene que pasar este año y buena parte del año que viene.

-¿Le preocupa la situación actual del PC?

No. El PC va a tener dos corrientes, como tiene que tener. Tiene que haber una corriente que es la que encabeza Pedro Bordaberry [líder de Vamos Uruguay], y otra corriente batllista, que fue la que encabecé yo en la elección pasada.

Es necesario para el país que el PC crezca porque es un partido con genética de gobierno, y en realidad uno de los problemas serios que ha tenido el FA, que lo hemos visto con claridad en el gobierno del expresidente [José] Mujica, es la dificultad para hacer cosas. Capaz que ideas no faltaron, pero faltó la capacidad de hacerlas.

“Nosotros somos malos opositores, nos lo dicen todos los días y lo tenemos que reconocer”

-¿Por ejemplo?

-Aratirí marchó, el puerto de aguas profundas marchó, la regasificadora marchó, Alas U también. O sea, las principales ideas de Mujica fracasaron estrepitosamente. Hay una cantidad enorme de temas que Mujica planteó, que terminaron en la inactividad total, y eso es incapacidad de hacer cosas.

El discurso de Mujica del 1º de marzo cuando asumió, a mí me gustó. Es más, cuando dijo: “Educación, educación y educación”, yo dije: “Apoyemos a este hombre en este tema”. No hicieron nada.

El FA es un grupo de partidos políticos que están acostumbrados a ser oposición, eran excepcionales opositores pero con enorme dificultad para hacer cosas. Tuvieron la oportunidad de cambiar el país con un crecimiento económico histórico, y no cambiaron nada. La salud es horrible, la seguridad es horrible, la educación es un desastre, la infraestructura también.

-¿Quiere decir que el FA no dejó de ser opositor para pasar a ser gobierno?

-Yo creo que siguen siendo opositores. El FA tiene esa dificultad de construir, no construyó nada. No deja nada en estos 15 años de gobierno de gigantesco crecimiento. Deja discusiones, los grandes temas son cercanos a la corrupción o a la mentira, lamentablemente es así.

Nosotros somos al revés, somos malos opositores, nos lo dicen todos los días y lo tenemos que reconocer.

-¿Por qué?

-Porque estamos pensando siempre qué hay que hacer, en qué podemos ayudar, qué cosas hay que cambiar del país. Estamos pensando mucho más en eso que en criticar permanentemente al gobierno.

Con el tiempo nos vamos acostumbrando y ahora estamos mejorando nuestro rol opositor, pero nos sentimos mucho más cómodos en el gobierno, haciendo cosas, nos gusta mucho más construir que destruir.

En definitiva, los batllistas somos los constructores del Uruguay moderno y nos sentimos cómodos en ese rol. Así que yo creo que el PC va a crecer mucho y aspiro a que esté en el próximo gobierno.

-¿La oposición está preparada para ser gobierno?

-No tengo la menor duda, está absolutamente preparada. Si la oposición llega al gobierno tiene la obligación de hacer un gran gobierno, y yo creo que están todas las condiciones dadas para llegar, porque hay tantas cosas para hacer, que hay que hacerlas inmediatamente.

La seguridad se puede transformar rápidamente con un ministro que de verdad quiera transformarla y con un presidente que lo apoye. En la educación hay tanto para hacer, para ponernos de acuerdo con todos, inclusive con el FA. Yo estoy seguro de que Uruguay tiene enormes posibilidades si cambia de gobierno, porque hay mucha cosa para hacer y para hacer bien.

-Usted fue ministro de Educación. ¿Por qué es tan difícil solucionar los problemas en esa área? ¿Es tan difícil lograr que sea tratado, como se hizo con el tema energético por ejemplo, como una política de Estado?

-Todos los partidos políticos estamos de acuerdo en algunas cosas básicas que hay que hacer. El marco curricular común, que va desde los tres años a los 14, los “profesores cargo”, que estén en los liceos y que no cambien, estamos todos de acuerdo con eso.

“Estoy viendo a mucha gente que votó al FA, que está volviendo al PC”

-Excepto Wilson Netto.

-Que no quiere cambiar nada, y excepto [el presidente Tabaré] Vázquez, que no se animó a cambiar. Tenía todo para cambiar y no se animó, porque no se anima a hacer, no tiene esa necesidad de hacer, tiene esa necesidad de flotar, de esperar a que termine el gobierno sin que pase nada, que todo quede como está pero que no lo molesten mucho. Se ha vuelto el hombre más conservador del planeta.

En la educación tenía que meterse de cabeza, tenía todo nuestro apoyo para hacer cosas. Vázquez y Netto quieren dejar todo como está, no quieren hacer ningún cambio importante. Ese es el problema del FA, que viene como una fuerza renovadora y en realidad es una fuerza enormemente conservadora.

No cambió absolutamente nada, lo único que hizo con la riqueza gigantesca que hubo fue gastar en algunos casos en planes sociales interesantes y positivos, y en otros malgastar, multiplicar la cantidad de empleados públicos.

Y el país, siendo muchísimo más rico en el sentido de que creció enormemente, tiene un déficit más grande que cuando el FA llegó al gobierno. El FA gasta mucho más y gasta mal, porque en los temas centrales como educación, seguridad, salud, infraestructura, las cosas están mucho peor.

-El año pasado parecía que la oposición iba a generar una especie de bloque de coordinación. Jorge Larrañaga habló al respecto, Pablo Mieres planteó la creación de un espacio en esa línea, pero no hubo nada concreto entre todos los partidos. ¿Cuál es su visión al respecto?

-Yo soy partidario de que los acuerdos se hagan después de la elección nacional y antes del balotaje, me parece que así funciona en el mundo. Cuando el partido que sale tercero y el que sale cuarto tienen que elegir a quién votar, deben optar no por una persona, sino por un plan.

No se puede ir la misma noche [de la elección] y decir: “Te apoyo contra aquel”. Tenemos que sentarnos y decir: “No te apoyo por ir contra alguien, te apoyo por ir a favor de un plan”, que tiene que ser realizado con las propuestas del que ganó y con las del que lo va a apoyar.

Además, los acuerdos de aquí en adelante van a ser siempre necesarios, porque creo que no va a haber más mayoría parlamentaria.

“Novick dice una cosa y hace otra. Dice que su partido es para juntar a la oposición contra el FA, y lo que está haciendo es intentando dividirla”

-La semana pasada, el exministro del Interior del PC y actual asesor de Edgardo Novick, Guillermo Stirling, dijo a CRÓNICAS que “Bordaberry tuvo la oportunidad de recuperar al PC pero no lo hizo”. ¿Qué comentario le merece?

-Bordaberry hizo un esfuerzo importante, hizo lo que pudo. Sin duda que cometió errores, pero hizo un esfuerzo. Stirling no hizo ninguno, y la verdad es que el peor fracaso electoral que tuvo el PC fue con Stirling candidato. Yo lo respeto, pero es muy fácil irse de un partido político y criticarlo, y no asumir ninguno de los errores que uno cometió, eso es lo que está haciendo Stirling.

-La aparición del partido de Novick fue uno de los hechos políticos que marcó el año pasado. ¿Cómo lo ve? ¿Es bueno para el sistema político?

-Novick dice una cosa y hace otra. Dice que su partido es para juntar a la oposición contra el FA, y lo que está haciendo es intentar dividirla, pero es legítimo. Está haciendo un esfuerzo por llevarse gente de los partidos tradicionales, pero yo creo que no va a ocurrir eso, que éstos no van a perder nada importante con este nuevo partido.

-El senador Germán Coutinho dijo a CRÓNICAS: “Tenemos que volver a representar a la gente, hay gente que no se siente identificada ni representada por nuestro partido, por los dirigentes de hoy”. ¿Coincide?

-Coincido, pero yo estoy viendo a mucha gente que votó al FA, que está volviendo al PC.

-¿Por qué cree que se dio el desencanto con el PC?

-Por los miles de errores que cometimos. Tuvimos una crisis fenomenal que cansó a la gente, y dejamos de darles importancia a los dirigentes, a los votantes, dejamos de estar en contacto con ellos, y ese fue un error grave que todavía estamos pagando.

-¿El FA va por el mismo camino? Se lo critica bastante por eso.

-El gobierno de alguna manera te aleja de la gente, estás más preocupado por los temas de gobierno que por estar cerca de la gente.

-¿Cree que la muerte del expresidente Jorge Batlle generó un movimiento en el PC?

-La muerte de Batlle, más que un movimiento, lo que generó fue un respeto hacia él y hacia el partido, un reconocimiento del manejo de la crisis del 2002 que es justo y que al partido le hace bien. Y mucha gente que se sentía agobiada por la situación del PC, cuando vio la onda a favor y de menor crítica al partido, se empezó a sumar.

“El pasaje por el sindicalismo implica una escuela de aprendizaje para ser diputado del FA o senador”

-Como miembro de la Comisión de Hacienda participó en el estudio del Presupuesto y de la Rendición de Cuentas de los años anteriores. ¿Cómo proyecta la discusión presupuestal que se abre este año?

-Este es un año importante porque todo el aumento de gastos que se hizo en el Presupuesto se hizo por dos años, o sea que ahora vendría la etapa de reconsiderar ese tema.

Es claro que [el ministro de Economía, Danilo] Astori le erró feo en su primera proyección. No sé si lo creía o no, pero nos dijo que el país iba a crecer al 2,5% en 2015 y 2,5% en 2016, o sea, en el entorno del 5% en total, y eso no se dio, el crecimiento fue mucho menor, pero Astori gastó como si el país fuera a crecer el 5%. Por eso hoy estamos con problemas, con el ajuste fiscal que se hizo a través de los impuestos y de las tarifas.

Yo supongo que la discusión presupuestal va a ser bastante restrictiva, va a ser un Presupuesto con poco dinero, y va a ser una discusión presupuestal distinta de las que hemos tenido hasta ahora porque la mayoría absoluta, sobre todo en Diputados, no está asegurada, la va a tener que buscar el gobierno.

-¿Eso va a implicar que sea un año conflictivo a nivel de los trabajadores?

-A los trabajadores últimamente los he visto más preocupados por la materia internacional que por la nacional, es decir, los vi mucho más movilizados en defensa de Lula [da Silva], de Dilma [Rousseff] y de [Nicolás] Maduro, que de los trabajadores uruguayos.

La realidad es esa, supongo que para ser menos opositor a un gobierno de su pelo, es decir, es bastante evidente y el país entero lo sabe, que en muchos casos el pasaje por el sindicalismo implica una escuela de aprendizaje para después ser diputado del FA o senador.

Una cantidad importante de las figuras del FA han pasado por el sindicalismo, así que con el FA en el gobierno está claro que la mayoría del PIT-CNT está más preocupada por los temas internacionales que por los reclamos salariales y de impuestos de los uruguayos.

“Este ajuste fiscal después de 12-13 años de crecimiento permanente, es una demostración de incapacidad de parte del ministro Astori, que fue el responsable de la política económica desde que asumió el FA”

-Si hay conflictos ¿eso puede afectar al gobierno, lo puede debilitar?

-Yo creo que el gobierno está mucho menos fuerte que en los últimos años.

-De hecho pasó en el 2015, que fue un año de debate presupuestal, y tuvo una alta conflictividad laboral, sobre todo en la educación.

-Pasó en el 2015. Es notorio que los gremios de la educación le quebraron el brazo a Vázquez, y él, que vino con entusiasmo para hacer algunos cambios, lo perdió totalmente, no los va a hacer.

Es más, tiene a su amiga y persona de absoluta confianza, la ministra [de Educación, María Julia] Muñoz, que dice que todo va bien, que Primaria es un ejemplo y que la educación va fantástica, cuando el país entero entiende que la educación pública uruguaya está pasando un muy mal momento.

¿Para qué lo dice? Para que no haya que hacer ningún cambio. Vázquez no tiene fuerza para hacer cambios y no va a hacerlos. Este Vázquez tiene mucha más debilidad que el del 2005, comete errores que antes no cometía.

-¿Ve a un Vázquez débil o es que otros sectores del FA están más fuertes?

-Veo a un Vázquez debilitado con relación al de la primera Presidencia, que manejaba el FA. Ahora me da la impresión de que eso no pasa.

-¿La fuerza que generó Mujica en el período pasado incidió?

-Sin duda. Mujica es un fenómeno extraño en la política nacional, que creció ferozmente y sigue con mucha fuerza en el FA, y eso limita a Vázquez en sus movimientos. Y su ministro de Economía está absolutamente debilitado por una cantidad de episodios de los que es directamente responsable, como el de Pluna, y los errores graves en materia de estimación de crecimiento que terminaron con un ajuste fiscal.

-¿Qué opina del ajuste?

-El ajuste se hace cuando el gobierno está mal fiscalmente. El gobierno del FA nunca lo tuvo que hacer porque recibió de parte del expresidente Batlle las cifras en equilibrio. Incluso después de la crisis había poco menos del 1,5% de déficit fiscal, eso lo reconoció Astori cuando asumió, y después el país tuvo un crecimiento enorme.

Este ajuste fiscal después de 12-13 años de crecimiento permanente, es una demostración de incapacidad de parte del ministro Astori, que fue el responsable de la política económica desde que asumió el FA.

-Mencionó que hoy el FA no tiene el voto 50 por el alejamiento de Gonzalo Mujica, o quizás no lo tenga en algunos casos, por lo que posiblemente deba acordar con otros partidos. ¿Qué actitud tomará el PC ante esto?

-Nosotros hemos apoyado algunos artículos de la Rendición de Cuentas en los temas en los que estamos de acuerdo y que creemos que son buenos para el país. Por lo tanto, si el presidente o su representante en el Parlamento nos piden que acompañemos algún artículo en especial que no tiene los votos y estamos de acuerdo, lo vamos a votar.

“No va a cambiar la seguridad pública por las leyes que aprobamos”

-Luego que se pensara que la salida de Eduardo Bonomi del Ministerio del Interior (MI) era posible según declaraciones de la senadora Lucía Topolansky, desde la oposición se planteó la idea de que el nuevo ministro fuera designado por consenso entre los partidos, pero usted no estuvo de acuerdo. ¿Por qué?

-Yo creo que históricamente el ministro del presidente es el ministro del Interior, es decir, es el ministro de gobierno, que tiene no solo la actividad de la seguridad, sino que es un ministro muy importante, y por lo tanto es responsabilidad del presidente de la República, y es éste el que tiene que confiar en él y darle las armas para que haga lo que tiene que hacer. En todos los gobiernos el ministro del Interior es la persona de confianza absoluta del presidente y así tiene que ser.

-¿Qué balance hace de la Comisión Multipartidaria sobre Seguridad liderada por Vázquez?

-La seguridad no pasa solo por las leyes, es un tema mucho más amplio, pasa por la Policía, por el MI, por la Justicia, por las cárceles, por la educación. Es mucho más amplio que ponernos de acuerdo en tres o cuatro leyes. Además, en la mayoría de las cárceles uruguayas, parece imposible que una persona que cumple condena salga mejor de lo que entró.

Yo creo que es bueno que estemos de acuerdo en algunas leyes, pero si no mejoramos las cárceles tenemos un problema grave, y si seguimos con esta educación el tema no va a mejorar, entonces, la legislación es una parte pequeña de lo que hay que hacer en materia de seguridad.

-Pero ¿se avanzó en algún sentido?

-Sí, se avanzó, pero yo creo que no va a cambiar la seguridad pública por las leyes, el tema es mucho más amplio y más profundo.