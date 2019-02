“Mientras no se achique el Estado los comerciantes vamos a seguir desapareciendo”

En una realidad en que muchos comercios cierran, otros se achican o fusionan, las cuentas no cierran a la hora de hacer frente a las obligaciones con el Estado, Colonia afronta una realidad que es común también a otros departamentos en que el desempleo comienza a predominar.

CRÓNICAS dialogó con el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Colonia, Sr. Carlos Pérez, sobre una realidad que se arrastra desde hace algún tiempo pero que en estos tiempos se agrava, considerando que enero ha sido muy pobre en el rubro turismo, del que viven buena parte de los comerciantes del departamento.

Realidad complicada

Puntualmente Pérez hizo referencia a lo que son las obligaciones que con suma dificultad deben afrontar los empresarios colonienses.

Fue cuando manifestó que “la realidad de Colonia es bastante complicada, la temporada no es buena y así se la puede considerar cuando aún estamos a finales de enero y restan los meses de febrero y marzo”.

“El clima tampoco ayuda –agregó- y se puede comprobar que no hay concurrencia de gente a los restoranes y diferentes lugares de entretenimiento”.

No faltó la acotación, como se verifica en todos lados respecto a que “la mala situación de Argentina ha contribuido a complicar la realidad”, haciendo hincapié en que los visitantes del vecino país “es el fuerte que tenemos y se ha complicado ya desde mediados del año pasado, sumándose al hecho que el brasilero viene pero no gasta, tratando siempre de lograr los mejores precios a través de la solicitud de rebajas”.

Cerrados y fusionados

En el diálogo con CRÓNICAS el presidente de la Asociación Comercial de Colonia hizo referencia a “la gran recarga tributaria que tenemos que no baja, porque por más que la temporada sea mala debemos pagar siempre lo mismo”, refiriéndose a los tributos, seguro y BPS, entre otros.

“Acá hay muchos comercios que han cerrado y otros que se han fusionado, lo que lo hemos comprobado en la institución. Los que cierran es porque ya no aguantan más las obligaciones”, explicando que son datos que surgen de lo que son los comercios en general “ya que la Cámara Hotelera y la Gastronómica funcionan aparte”.

“Pero insisto en que la situación no es buena y se está enviando mucha gente al Seguro de Paro, en algunos casos haciéndolo rotativo para no dejar a nadie afuera al tiempo que permite ir sobrellevando la situación”, dijo luego.

Rebajar los aportes

A continuación y ante la consulta concreta sobre la búsqueda de soluciones que se puedan estar haciendo desde la Asociación, Pérez respondió que “el hecho es que si no hay plata, el turista no viene y entonces se hace extremadamente difícil hablar de solución”.

“Se promociona el sistema de pagar dos camas de tres, pero el hecho es que si no tenemos gente que llegue, por más promoción que se haga, es difícil salir. Pero lo cierto es que siempre se está perjudicando al comerciante, porque esa tercera cama hay que limpiarla, lavar las sábanas, etc. y eso tiene un costo”.

“Lo que nosotros necesitamos y hay que plantearlo de manera distinta es que nos bajen los aportes tributarios para poder hacer un buen precio. Se comentó de no cobrar las amarras y en el embarcadero de yates, donde se cobra un dólar por el baño que no se use, cuando tenemos que limpiarlo igual”.

Comerciantes en riesgo

A continuación Pérez resaltó la necesidad de bajar los impuestos un 20, 30, 40 o 50%, los aportes para que podamos seguir trabajando y no que tengamos un Estado que siempre gana mientras nosotros seguimos perdiendo”.

“Entonces, mientras no se achique el Estado los comerciantes vamos a seguir desapareciendo”, agregó para recordar que “antes, cuando se arrancaba con una pequeña empresa, al ir creciendo iba incrementando el pago de impuestos hasta llegar a la categoría de gran contribuyente. Pero si la cosa venía mal y no se facturaba lo que se había llegado a facturar antes, se volvía al rango de pequeña empresa. Pero ahora, después que llegás a gran contribuyente, aunque no vendas nada ya no se puede volver atrás. Y eso se nota en el comercio en estos tiempos”.

Difícil en invierno

Mirando hacia delante, Pérez planteó su pesimismo. “No creo que febrero mejore sino que por el contrario empeore y luego en marzo empiezan las clases y se acaba todo”.

“Más allá de que uno procure ser optimista, hay que concluir que si la temporada es mala en verano, será muy difícil sobrevivir en invierno, época en que viene el turista europeo que es muy menor en número. Pero siendo optimista vemos que vamos a terminar con restoranes abriendo solamente los fines de semana. Porque no hay consumo y es cuando uno no se explica lo que dice la Ministra (de Turismo) que llega un millón de turistas”.

Por lo demás, fue concreto al señalar que “las tarjetas son otra cosa, socios que tenemos con la quita que le hacen y el tiempo que demoran en hacernos la liquidación”.

Recolección de firmas

Precisamente en torno a este tema el entrevistado dijo a CRÓNICAS que “ahora estamos encarando la recolección de firmas para lograr que no sea obligatoria la inclusión financiera”.

En el punto, reconoció que “en eso se avanza bastante bien y tenemos hasta fines de marzo”, para recordar que “estamos participando en el movimiento “Un solo Uruguay” desde donde viene trabajando también en este tema”.

Respecto a lo que se puede esperar en este año electoral el entrevistado razonó que “el Estado debe recaudar porque si no llega a ser gobierno, las cuentas les tienen que cerrar y la verdad es que gastaron mucho más de lo que realmente recibieron. Por eso será difícil esperar que baje la carga tributaria”.

Mientras tanto “en la oposición hay políticos que lo entienden bien al tema, también están aquellos que se abrazan al tema y después no lo cumplen. Por eso estamos en la encrucijada de no saber qué hacer”.

“Es claro en la actualidad que el Estado en vez de apuntar a la producción mira más la recaudación y eso es lo que tanto mal nos está haciendo”

