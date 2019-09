Política de frontera: mientras se espera, se va la vida de Uruguay

En la jornada del pasado martes, Alfredo Freitas, integrante de la Comisión Directiva de CEDU (y Presidente del Centro Comercial e Industrial de Bella Unión) integró una delegación de la cual también fueron parte su par de Salto, Atilio Minervine y el Gerente Martín Apatie, así como integrantes de los comerciantes de Concordia, manteniendo una reunión en Buenos Aires en la Embajada uruguaya y con CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), considerándose puntos muy importantes en el momento como la política de frontera y el informalismo.

Entrevistado, Freitas destacó que “allí se plantearon nuestras preocupaciones que compartimos con nuestros pares argentinos”, considerando que “fue una reunión muy positiva”, refiriendo que “había gente de casi todas las provincias argentinas, abordándose incluso lo que tiene que ver con las Loja França, acordándose una nueva reunión para el 29 de octubre “para tratar de implementar políticas de frontera desde las dos instituciones, instancia para la cual vamos a convocar a quien ya será electo presidente de nuestro país”.

Medidas que no responden

El entrevistado manifestó la necesidad de tener “un compromiso para manejar los pasos a seguir, tratando de encaminar el futuro en nuestras ciudades”, al tiempo que ante la pregunta concreta, enfatizó que “las 14 medidas anunciadas por el gobierno uruguayo en el tema, no responden en absoluto a nuestras inquietudes. La mayoría de ellas ya existían y en el mejor de los casos lo que hizo fue prorrogar algunas de excepción”.

“Lo cierto es que no se tuvo en lo más mínimo en cuenta la situación de la pequeña y mediana empresa a la que nosotros como CEDU, representamos”, aunque reconoció que “sí se atenuó en algo el problema de los Free Shops, situación que nosotros no representamos pero que no es el mayor problema porque muchos de estos centros tienen una pata en Uruguay y otra en Brasil, lo que no ocurre con los pequeños comercios”.

Puntualizó que “en el momento hay en funcionamiento cien y pocos Free Shops contra más de 10 mil empresas formales en la frontera, por lo que es irrisorio comparar un problema con otro”.

Con aliados estratégicos

Freitas hizo hincapié en que “las Loja França van a afectar muchísimo más a la pequeña y mediana empresa que a los Free Shops, para los que el gobierno tomó alguna medida, como la reducción de tasas que pagan para los productos. O sea que el gobierno se ha preocupado más por los Free Shops que por la pequeña y mediana empresa, a pesar de conocer la realidad de las mismas que se conocen a través del Ministerio de Economía, de Relaciones Exteriores y el de Turismo y si bien es cierto que tenemos el compromiso de intentar mejorar la situación, no lo hemos visto reflejado en lo más mínimo en ninguna de las medidas que se han tomado”.

“Es por eso –agregó- que nosotros nos seguimos moviendo, buscando aliados estratégicos”, como es el caso ahora de Argentina”.

¿Han logrado sensibilizar a quienes hoy son candidatos a la Presidencia de la República?

“Debe quedar muy claro que esta situación no puede ser vista como una decisión o una idea de un candidato a presidente”, dijo reconociendo que “es cierto que Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Manini Ríos han manifestado en sus planes de gobierno políticas de frontera, a sugerencia de CEDU y estamos muy de acuerdo, esto requiere una resolución de todo el país, una decisión de Estado, porque en esto se va la vida de Uruguay”.

Las pérdidas irrecuperables

A continuación acotó que con la consideración anterior “no somos exagerados”, apuntando que “ocurre que la gente no entiende o lo está haciendo a medida que pasa el tiempo”, recurriendo a la frase emitida hace más de dos mil años por el filósofo Sénecas en cuanto a que “no hay nada más parecido a la injusticia que la justicia tardía”.

Sobre el particular recordó que “le hemos mandado cartas a Astori, hemos hablado con Pablo Ferreri, con el ministro Nin Novoa y todos nos entienden y comparten, pero no toman las resoluciones. Y si no se toman las resoluciones a tiempo, esto se refleja en algo que es inevitable como la pérdida de fuentes laborales, el cierre de comercios, lo que no tiene vuelta atrás”.

Fue cuando Freitas reflexionó que “por más que mañana hagan lo que nosotros estamos pidiendo hace años, la gente que perdió el trabajo y las empresas que cerraron ya no tienen solución y es por eso que pedimos que entiendan, que se preocupen y tomen decisiones”.

Quiénes quedaron por el camino

“CEDU ha hablado con todas las autoridades nacionales que pueden tomar decisiones sobre el tema”, dijo luego, para agregar que “estamos gastando una plata que no tenemos porque somos una entidad pobre, buscamos relacionarnos, tratamos de simplificar el problema, hacemos lo imposible, pero en definitiva no somos nosotros los que tomamos las decisiones, sino que los que las deben tomar los políticos”.

Subrayó que “si no lo hacen a tiempo, los que ya perdieron el trabajo y las empresas que cerraron como ha pasado con dirigentes y socios de CEDU, no tienen ya solución, porque se les ha terminado el trabajo. Por eso insisto en que si se hacen las cosas tarde no nos sirve”.

Por lo demás, el entrevistado insistió en lo exitosa que resultó la reunión con CAME en Buenos Aires y las expectativas que surgen para la nueva reunión en noviembre para hacer el trabajo en conjunto en la búsqueda de las soluciones que se buscan desde hace años y que aún no tienen las soluciones que, sin embargo, espera que lleguen sin más tardanza, porque “ya son demasiados los que han quedado por el camino”.