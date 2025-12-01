menu
Crónicas Económicas /
Pablo Moya, economista y socio de Oikos
“Esperábamos alguna política más heterodoxa desde el punto de vista económico en el apoyo a las empresas”
Uruguay avanza en la materia, pero aún necesita una estrategia nacional sostenida y coordinada
“La educación financiera desde la escuela es fundamental para tomar decisiones responsables”
Paquete de medidas para la frontera
En Rocha se valora el “acercamiento” de Oddone, pero hay dudas sobre el régimen de importación simplificado
#IndustriaRepresentada
Leonardo García: “¿Uruguay quiere realmente tener una industria nacional activa, fuerte y desarrollada?”
EN LA CORTE
“Cuando los políticos ingresan en un campo ajeno a la sociedad, pierden distancia y referencia respecto de los problemas reales”
Martín González, CEO de Montecon
“Montecon ha demostrado que es un actor relevante en el puerto de Montevideo”
Minutas del Copom: “el ciclo de reducción de la TPM continuará en la medida en que no se verifiquen cambios significativos”
Acuerdos salariales firmados hasta ahora “son compatibles con las pautas del gobierno y el objetivo de inflación”
Verano con más de 30 espectáculos
Enjoy Punta del Este lanzó su calendario 2026 con más de 30 shows, novedades gastronómicas y agenda de verano
La batalla que no cambia la guerra
Alemão y Penha: el Estado entró, pero el crimen nunca se fue
Según el excanciller Sergio Abreu y el economista Marcel Vaillant
Con el Cptpp, “Uruguay multiplicará su inserción, potenciará las inversiones y reducirá los costos”
“Cada vez es más recomendable que el asesoramiento de inversiones sea local”, afirmó Ferrer
Nobilis analizó las modificaciones impositivas de la Ley de Presupuesto y destacó la nueva “megatendencia” global
Omar Daneri, CEO de Car One
El poder de la diversidad: cómo Car One redefine el mercado automotor uruguayo
Tecnología uruguaya para hoteles
Isbel expande su modelo de tecnología hotelera desde el Caribe y proyecta el impulso del turismo 4.0 en Uruguay
El organismo “urge a las autoridades a restablecer la confianza con políticas creíbles, transparentes y sostenibles”
FMI ve perspectivas “sombrías” para el crecimiento global, en un contexto de mayor proteccionismo y fragmentación
Una ventana al mundo
Seis meses en Japón: cómo Uruguay construyó presencia, relato y oportunidades en la Expo Osaka
#IndustriaEmprendedora
La Comunidad Industrial Mypes ya cuenta con 40 empresas participantes y continúa creciendo
Acuerdo inédito para Uruguay
OCA y Amazon firman el primer acuerdo exclusivo del país con 20% de descuento y seis cuotas sin recargo
Columna > Galante & Martins
¿Cómo proteger la propiedad intelectual de personas y empresas?
José Medina Walker, Gerente regional de Motorola
“Los consumidores uruguayos se caracterizan por ser unos de los más racionales y exigentes de la región”
El “nuevo marco de seguridad” de la Organización Mundial de Aduanas y sus consecuencias en relación al comercio internacional
Columna > Carle & Andrioli
Uruguay al mundo
El hogar como escenario
Divino presenta su campaña de fin de año junto a María Noel Ricceto, en una historia que celebra el hogar
Hospital Británico
La seguridad del paciente, compromiso permanente
Reflexionando sobre el futuro del comercio internacional
Dentro del rango meta
Inflación contenida
Manuel Quintela, Head of Media & Digital Marketing para Unilever Uruguay & Paraguay
La Expo Osaka dejó contactos, aprendizajes y un modelo para la inserción internacional
Uruguay presentó los resultados de su mayor apuesta en Asia y proyecta una estrategia hacia la Expo Riyadh 2030
La fecha digital más elegida
Ciberlunes consolida su liderazgo y supera los US$ 116 millones en compras en su edición de noviembre
La operación fue realizada a través de Bevsa y recibió una demanda 61% superior a la oferta total disponible
HSBC colocó con éxito Notas de Crédito Hipotecarias en UI por el equivalente a US$ 30,7 millones
Núcleo industrial registró un crecimiento del 1% interanual
La mitad de los sectores industriales registraron crecimiento de su actividad en el tercer trimestre
Promociones para viajar
JetSmart adelanta el Black Smart con ofertas especiales para volar desde Carrasco hacia Río de Janeiro
Novedades culturales
Antel anunció que se volverán a habilitar las producciones cinematográficas nacionales en la plataforma de Antel TV
Guillermo Tolosa: “Uruguay tiene objetivos de baja inflación hace décadas, pero no hicimos todos los deberes”
El presidente del BCU subrayó la importancia de la credibilidad y la estabilidad monetaria
Cuarto año junto al Uruguay Open
Stella Artois renueva su apuesta por el tenis y acompaña el Uruguay Open 2025 como patrocinador principal
“Acuerdo EEUU-Argentina posicionará al país vecino con mayor privilegio y eso es negativo para Uruguay”
“Todo el mundo habla de la mediocridad del crecimiento económico y esa es una verdad relativa”
